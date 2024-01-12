7 проблем, с которыми вы столкнетесь, купив дешевый смартфон

Глядя на стоимость современных смартфонов, порой хватаешься за голову. Стоимость многих моделей уже выше 50 тысяч рублей, а цена некоторых новинок и вовсе преодолевают рубеж в 100 тысяч. К счастью, до сих пор остаются дешевые смартфоны, позволяющие хорошенько сэкономить, не ограничивая себя ни в каких функциях. Вот только покупка такого устройства может превратить вашу жизнь в настоящий кошмар.

Почему тормозит Андроид

Очевидная и в то же время главная проблема дешевого телефона — скорость работы. Понятно, что игры или монтаж видео интересуют ограниченное число людей, а подавляющее большинство владельцев мобильных устройств использует их исключительно для общения и поиска информации в интернете. Однако слабый процессор, медленный накопитель и скромный объем оперативной памяти заставляют испытывать дискомфорт даже при выполнении простых задач.

Что делать, если тормозит Android-смартфон

Дешевый Андроид, чья стоимость в российской рознице без учета скидок не превышает 10 тысяч рублей, выполняет каждое действие мучительно долго. Хочешь запустить приложение — жди. Нужно сделать фото — наберись терпения, пока он обработает снимок. И это еще полбеды. Слабое железо приводит к постоянным вылетам из программ, с чем нельзя смириться при всем желании.

Телефон начинает сильно греться

Также слабое железо провоцирует нагрев корпуса телефона. Для выполнения каждой задачи устройству нужно задействовать максимальные ресурсы, что неминуемо приводит к повышенному тепловыделению. А раскаленная плитка с экраном не только доставляет дискомфорт, но и представляет собой прямую угрозу. Вспыхнет — прощай рука.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Повышенное тепловыделение может стать причиной, почему телефон быстро разряжается. С мучительным ожиданием включаешь ролик на YouTube, а на середине видео понимаешь, что смартфон пора подключать к розетке.

Плохо ловит интернет на телефоне

Все проблемы дешевых телефонов возникают по причине тотальной экономии. В том числе на модулях связи. Решив обмануть систему, взяв аппарат за 5-10 тысяч, вы рискуете столкнуться с постоянными обрывами связи и слабым приемом Wi-Fi.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

А еще скорость мобильного интернета может оказаться настолько низкой, что смартфон не справится с организацией видеозвонка с адекватным качеством изображения. Ведь помимо количества палок 4G важную роль играет категория LTE, а она у дешевого устройства по понятным причинам самая низкая.

Тусклый экран смартфона

Скромное разрешение, отсутствие повышенной герцовки и технологий вроде Dolby Vision можно пережить. А вот низкая яркость экрана станет для вас очень серьезной проблемой. Дешевые Андроиды получают отвратительные матрицы, которые отличаются тусклой подсветкой.

Если яркость флагманов достигает 2000 нит, то аппарат за 10 тысяч рублей предложит вам тусклый экран, выполненный по технологии IPS, с показателем 400 нит. Это серьезный недостаток дешевого телефона, и в солнечный день он будет заставлять вас искать тень там, где ее может не оказаться.

Мало памяти на телефоне

В большинстве своем дешевые смартфоны на Андроид вроде Redmi 9A, который стал самым популярным в 2023 году, получают 32 ГБ памяти. Это очень мало даже для тех, кто не скачивает ресурсоемкие игры и почти не пользуется камерой.

Как освободить память смартфона

Размер APK с каждым годом растет, и, казалось бы, самые простые приложение сегодня весят 100-200 МБ, а по мере накопления кэша разрастаются до нескольких гигабайтов. Чтобы не мучить себя постоянной чисткой памяти, нужно хотя бы брать телефон на 64 ГБ, а лучше — на 128 ГБ и больше. Но для этого и заплатить придется уже на 5-7 тысяч рублей.

Почему не приходят обновления на Андроид

Пожалуй, наименее фатальной проблемой дешевого Андроида является отсутствие обновлений операционной системы. Они попросту не поступают, ведь производитель сосредотачивает ресурсы программной поддержки на более дорогих моделях.

Мало того, что вы не будете получать новые функции, так еще само устройство окажется под угрозой, ведь патчи безопасности на дешевые смартфоны приходят редко и недолго. Наконец, в какой-то момент старая версия Андроид станет причиной невозможности установки и обновления приложений.

Средний срок службы смартфона

Глупо было бы думать, что к производству дешевых смартфонов относятся так же, как к выпуску флагманов. С целью сохранения низкой цены бренды экономят на комплектующих (в том числе на защитном стекле), проводят меньше этапов проверки и отбраковки. Как итог — надежность ниже.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Также не забывайте об отсутствии обновлений Андроид и слабом железе, а это повышает шансы на получение тотального сбоя в работе программного обеспечения. Придется либо перепрошивать смартфон вручную, либо обращаться в сервисный центр, подтверждая тем самым пословицу, что скупой платит дважды.