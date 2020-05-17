Как очистить память смартфона. Пять простых шагов.

Ты достаешь из кармана телефон и хочешь сделать хорошую фотографию. Момент вот-вот уйдет и надо действовать быстро. Смартфон включается, камера запускается — на это надо буквально пару секунд. Столько времени у тебя есть. Но вдруг на экране появляется сообщение о том, что свободной памяти нет, надо ее очистить и так далее по списку требований. С учетом современных объемов памяти такое случается все реже, но почти все хоть раз сталкивались с такой ситуацией. В итоге снимка нет, настроение испорчено, а память смартфона все равно надо чистить. Чтобы не оказываться в таких ситуациях, лучше все делать заранее. В этой статье я расскажу о пяти простых способах очистить память вашего гаджета, чтобы вам всегда было куда сохранить пару фильмов перед поездкой и сделать хорошее фото.

Как освободить память на Android телефоне

Как не странно, сколько не дай человеку хранилища в смартфоне, он все равно его забьет. Когда у меня было 64 ГБ, мне не хватало. Купил 128 ГБ и к моменту продажи забил почти полностью. Потом перешел на 256 и не успел заполнить за время владения. Сейчас у меня 512 ГБ, но думаю, что это только вопрос времени. Накидаю туда несколько сезонов разных сериалов в надежде, что когда-то будет время посмотреть, сниму в поездке видео в 4K, сохраню оффлайн-карты и все, полтеррабайта как не бывало. Так ведь и не удалишь ничего — все, вроде, нужное. Знаете, когда мне хватало памяти? Когда 20 лет назад у меня был жесткий диск в компьютере на 1 ГБ и когда 13 лет назад у меня был смартфон на 8 ГБ.

Это было небольшое отвлечение для понимания проблемы, с которой сталкиваются без преувеличения многие. Теперь давайте займемся памятью вашего смартфона. Многие советы покажутся банальными, мол, можно ли много освободить за счет этого, но пренебрегать ими не стоит.

Удаление неиспользуемых приложений

Несмотря на то, что приложения зачастую занимают не очень много места, их очень много и в итоге они могут ”откусить” пару гигабайт памяти. И это только неиспользуемые.

Пройдитесь по всем экранам вашего смартфона и посмотрите, сколько у вас приложений, которые вы не запускали по несколько недель, а то и месяцев. На своем примере, поспрашивав друзей и участников нашего Telegram-чата, я пришел к выводу, что в среднестатистическом смартфоне 20-40 процентов приложений и игр можно удалять, даже не думая.

Самое интересное, что многие люди хранят у себя такие приложения, которые им не нужны, только из-за того, что они им МОГУТ понадобиться через несколько месяцев. Часто такое бывает с теми приложениями, в которых надо логиниться. В итоге, они занимают память почти просто так.

Если вам не хочется проверять все приложения, просто откройте радел ”Приложения” в настройках и посмотрите, какие занимают больше всего места. Когда вы увидите, что приложение, которым вы пользуетесь раз в год, занимает больше одного гигабайта, возможно, вы задумаетесь над тем, стоит ли его удалить и установить заново, когда оно будет нужно.

Удаление резервной копии фотографий

Google Фото — это встроенный в Android инструмент для резервного копирования ваших фотографий и видео в облако. Если вам не нужен быстрый доступ к фотографиям и видео, которые вы снимали в последнее время, в Google Фото есть удобная функция для удаления с вашего телефона всего, что уже было скопировано.

Просто запустите Google Фото, откройте боковое меню (вверху слева) и выберите ”Освободить место”. Вот так просто! Телефон покажет, сколько памяти он сможет освободить таким способом, и вам останется только согласиться.

Удаление старых загрузок

Мало кто задумывается над тем, сколько мусора копится в папке ”Загрузки” или там, куда вы переместили файлы из нее.

Почистить память можно самостоятельно или при помощи сторонних приложений, которых в Google Play очень много. Лучше всего пользоваться приложением Google Files. Оно проанализирует все ваши папки и предложит варианты сокращения объема лишнего материала. Вам останется только согласиться.

Если не хотите устанавливать дополнительные приложения, просто зайдите в папку ”Загрузки” и посмотрите, что там можно удалить. Часто там хранится много видео, картинок и APK-файлов, которые уже не нужны и которые можно смело удалять.

Использование SD-карт

Этот совет будет в духе Капитана Очевидность. Я против карт памяти в телефоне, но если они не вызывают у вас неприязни и опаски за сохранность данных, о которой я рассказывал ранее, можно не чистить хранилище, а просто расширить его.

Если на вашем телефоне установлена ​​последняя версия Android, вы можете использовать функцию Adoptable Storage, чтобы превратить SD-карту в расширение внутренней памяти телефона. Далее вам не нужно будет вручную перемещать приложения и данные на SD-карту. Однако, эта функция отключена на некоторых устройствах, например, ее не было на телефонах Samsung Galaxy до Android 9 Pie.

Независимо от того, какой вариант вы выберете, вы должны купить карту microSD с высокой скоростью чтения и записи. Главное, помните, что даже самые быстрые карты памяти работают медленнее, чем внутренняя память. Поэтому подумайте, стоит ли вам пользоваться таким способом расширения памяти.

Перенос данных с телефона на компьютер или в облако.

Если вам не нравится какой-либо из перечисленных выше вариантов, такие сервисы, как Dropbox или Google Drive могут стать отличным способом сохранить доступ к вашим файлам и данным без необходимости их удаления. Вы можете хранить их в облаке, чтобы загружать или получать к ним доступ при необходимости, не занимая места на вашем телефоне.

Кроме того, если вы не доверяете облаку, вы можете создавать резервные копии файлов прямо на компьютере. Правда, так стоит поступать с тем, что не понадобится вам в ближайшее время. С облаком проще — все фалы будут под рукой.