Android просит удалить опасное приложение 2ГИС. Надо ли это делать?

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Герман Вологжанин

10 января многие владельцы Android-смартфонов получили уведомление «Удалите опасное приложение», в котором говорится, что популярный справочник и навигатор 2ГИС представляет угрозку для устройства. С одной стороны, программа долгое время имела хорошую репутацию не вызывала нареканий, с другой — предупреждение об опасности присылает не кто-нибудь, а сам Google Play. Нужно ли удалять 2ГИС, если Android пишет, что обнаружено вредоносное приложение?

Android просит удалить опасное приложение 2ГИС. Надо ли это делать? Google Play заявил об опасности при использовании приложения 2ГИС. Фото.

Google Play заявил об опасности при использовании приложения 2ГИС

Обнаружено вредоносное приложение 2ГИС — что это значит

«Удалите опасное приложение» — это не просто предупреждение, а уведомление, которое мешает пользоваться устройством. Если нажать на него, откроется инструмент Play Защита, сообщающий, что 2ГИС пытается получить доступ к персональным данным.

Обнаружено вредоносное приложение 2ГИС — что это значит. Google Play призывает удалить 2ГИС. Фото.

Google Play призывает удалить 2ГИС

Play Защита — это инструмент безопасности, встроенный в магазин Google Play. Он сканирует все установленные программы на предмет обнаружения угроз. Если Play защита пишет, что обнаружено вредоносное приложение, то, по мнению инструмента, софт является опасным, а его использование может привести к потере персональных данных.

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Нужно ли удалять 2ГИС

Сообщение об угрозе можно проигнорировать. Да, при первом запуске 2ГИС после получения уведомления вы увидите окно с надписью «Обнаружено вредоносное приложение», однако программа все равно заработает, если нажать кнопку «Открыть».

Нужно ли удалять 2ГИС. Приложение все равно запустится, как бы Google ни старалась этому препятствовать. Фото.

Приложение все равно запустится, как бы Google ни старалась этому препятствовать

Но стоит ли игнорировать сообщение об угрозе, или все-таки надо удалить 2ГИС? Представители электронного справочника сообщили, что:

Такие уведомления связаны с политикой безопасности Google и едины для всех приложений, которые временно недоступны в Google Play. Приложение 2ГИС — безопасно и работает стабильно. Не удаляйте 2ГИС. Смахните появившееся уведомление или нажмите стрелочку назад на телефоне. Приложение безопасно и не вредит вашему телефону.

То есть, если верить разработчикам, сообщение об угрозе связано с тем, что год назад 2ГИС удалили из Google Play в рамках соблюдения американским магазином законов о санкциях США, и такие уведомления сопровождают все подобные программы. Однако Play Защита не жаловалась ни на Сбер, ни на другие ранее удаленные российские приложения.

Нужно ли удалять 2ГИС. Другие приложения, связанные с российскими властями, Google Play почему-то не жалуется. Фото.

Другие приложения, связанные с российскими властями, Google Play почему-то не жалуется

Возможно, 2ГИС — первая ласточка, и вскоре Google Play начнет видеть угрозу во всех российских программах, попавших под санкции США. Но пока это единичный случай, хотя нечто подобное уже происходило в 2022 году, когда магазин Android назвал опасным приложение Темы Xiaomi. Тогда китайцы объяснили проблему сбоем, а после следующего обновления Google перестала видеть в приложении угрозу.

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Резюмируя все вышесказанное, можно заключить, что с высокой долей вероятности приложение 2ГИС является безопасным, а сообщение о его угрозе для смартфона либо связано с удалением программы из Google Play в рамках санкционного законодательства США, либо действительно представляет собой обнаружение уязвимостей, которые разработчики софта исправят уже в следующем обновлении. Удалять 2ГИС не нужно.

Можно ли убрать уведомление «Обнаружено вредоносное приложение»

Если проигнорировать уведомление об опасности при открытии 2ГИС и любого другого приложения, которое Google Play посчитает вредоносным, оповещение вас больше не побеспокоит. По крайне мере окно не появляется после перезагрузки смартфона, однако оно продолжает отображаться в Play Маркете и, возможно, будет давать о себе знать в будущем. Во избежание лишней нервотрепки есть смысл отключить Play Защиту:

  1. Запустите Google Play.
  2. Нажмите на иконку своего профиля, расположенную в правом верхнем углу.
  3. Откройте раздел «Play Защита».
  4. Нажмите на кнопку настроек.
  5. Деактивируйте переключатель «Сканирование приложений с помощью Play Защиты».
Можно ли убрать уведомление «Обнаружено вредоносное приложение». Раньше отключение Play Защиты помогало решить проблемы, связанные с российскими приложениями. Фото.

Раньше отключение Play Защиты помогало решить проблемы, связанные с российскими приложениями

Как показала практика, отключение Play Защиты и последующая переустановка 2ГИС не приводит к полному исчезновению предупреждения. Поэтому единственным стопроцентным способом избавиться от появления подобных уведомлений в будущем является полное удаление Google Play по нашей инструкции. Стоит ли это делать — решайте сами.

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Где скачать 2ГИС без вирусов

Напомним, что 2ГИС удалили из Play Маркета в мае 2023 года не из-за опасности приложения, а по причине необходимости Google соблюдать санкции США в отношении российских государственных компаний. По состоянию на текущий момент скачать 2ГИС можно:

С точки зрения всех магазинов приложений за исключением Google Play 2ГИС является безопасным, поэтому скачивайте его, не опасаясь вирусов и других угроз. Но только через источники, указанные выше.

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