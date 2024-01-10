Android просит удалить опасное приложение 2ГИС. Надо ли это делать?

10 января многие владельцы Android-смартфонов получили уведомление «Удалите опасное приложение», в котором говорится, что популярный справочник и навигатор 2ГИС представляет угрозку для устройства. С одной стороны, программа долгое время имела хорошую репутацию не вызывала нареканий, с другой — предупреждение об опасности присылает не кто-нибудь, а сам Google Play. Нужно ли удалять 2ГИС, если Android пишет, что обнаружено вредоносное приложение?

Обнаружено вредоносное приложение 2ГИС — что это значит

«Удалите опасное приложение» — это не просто предупреждение, а уведомление, которое мешает пользоваться устройством. Если нажать на него, откроется инструмент Play Защита, сообщающий, что 2ГИС пытается получить доступ к персональным данным.

Play Защита — это инструмент безопасности, встроенный в магазин Google Play. Он сканирует все установленные программы на предмет обнаружения угроз. Если Play защита пишет, что обнаружено вредоносное приложение, то, по мнению инструмента, софт является опасным, а его использование может привести к потере персональных данных.

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Нужно ли удалять 2ГИС

Сообщение об угрозе можно проигнорировать. Да, при первом запуске 2ГИС после получения уведомления вы увидите окно с надписью «Обнаружено вредоносное приложение», однако программа все равно заработает, если нажать кнопку «Открыть».

Но стоит ли игнорировать сообщение об угрозе, или все-таки надо удалить 2ГИС? Представители электронного справочника сообщили, что:

Такие уведомления связаны с политикой безопасности Google и едины для всех приложений, которые временно недоступны в Google Play. Приложение 2ГИС — безопасно и работает стабильно. Не удаляйте 2ГИС. Смахните появившееся уведомление или нажмите стрелочку назад на телефоне. Приложение безопасно и не вредит вашему телефону.

То есть, если верить разработчикам, сообщение об угрозе связано с тем, что год назад 2ГИС удалили из Google Play в рамках соблюдения американским магазином законов о санкциях США, и такие уведомления сопровождают все подобные программы. Однако Play Защита не жаловалась ни на Сбер, ни на другие ранее удаленные российские приложения.

Возможно, 2ГИС — первая ласточка, и вскоре Google Play начнет видеть угрозу во всех российских программах, попавших под санкции США. Но пока это единичный случай, хотя нечто подобное уже происходило в 2022 году, когда магазин Android назвал опасным приложение Темы Xiaomi. Тогда китайцы объяснили проблему сбоем, а после следующего обновления Google перестала видеть в приложении угрозу.

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Резюмируя все вышесказанное, можно заключить, что с высокой долей вероятности приложение 2ГИС является безопасным, а сообщение о его угрозе для смартфона либо связано с удалением программы из Google Play в рамках санкционного законодательства США, либо действительно представляет собой обнаружение уязвимостей, которые разработчики софта исправят уже в следующем обновлении. Удалять 2ГИС не нужно.

Можно ли убрать уведомление «Обнаружено вредоносное приложение»

Если проигнорировать уведомление об опасности при открытии 2ГИС и любого другого приложения, которое Google Play посчитает вредоносным, оповещение вас больше не побеспокоит. По крайне мере окно не появляется после перезагрузки смартфона, однако оно продолжает отображаться в Play Маркете и, возможно, будет давать о себе знать в будущем. Во избежание лишней нервотрепки есть смысл отключить Play Защиту:

Запустите Google Play. Нажмите на иконку своего профиля, расположенную в правом верхнем углу. Откройте раздел «Play Защита». Нажмите на кнопку настроек. Деактивируйте переключатель «Сканирование приложений с помощью Play Защиты».

Как показала практика, отключение Play Защиты и последующая переустановка 2ГИС не приводит к полному исчезновению предупреждения. Поэтому единственным стопроцентным способом избавиться от появления подобных уведомлений в будущем является полное удаление Google Play по нашей инструкции. Стоит ли это делать — решайте сами.

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Где скачать 2ГИС без вирусов

Напомним, что 2ГИС удалили из Play Маркета в мае 2023 года не из-за опасности приложения, а по причине необходимости Google соблюдать санкции США в отношении российских государственных компаний. По состоянию на текущий момент скачать 2ГИС можно:

С точки зрения всех магазинов приложений за исключением Google Play 2ГИС является безопасным, поэтому скачивайте его, не опасаясь вирусов и других угроз. Но только через источники, указанные выше.