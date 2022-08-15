Google Play защита удаляет приложение Темы на Xiaomi. Рассказываем, что делать

13 августа многие владельцы смартфонов Xiaomi заметили на своем экране оповещение следующего содержания: «Приложение Темы представляет угрозу для устройства». Уведомление предлагает отключить вредоносное, по мнению Play Защиты, программное обеспечение, чтобы устранить угрозу. Однако «Темы» — это стандартное приложение для устройств Xiaomi, Redmi и POCO. Оно позволяет менять внешний вид оболочки, а также устанавливать обои. Следовательно, если его отключить, то вы больше не сможете настраивать интерфейс устройства. Предлагаем разобраться, почему Google Play посчитал, что приложение Темы представляет угрозу, и что в таком случае нужно делать рядовым пользователям.

Приложение Темы пытается обойти защиту

Проблема появляется сразу после того, как пользователь обновляет приложение Темы до версии 2.0.9.3-global. Google Play, через который осуществляется распространение софта, блокирует программу, так как видит в ней угрозу. При этом в Xiaomi не объясняют, почему возникла проблема, а лишь говорят, что продолжают совместную работу вместе с Google Play для выявления причины появившейся ошибки.

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Следовательно, мы можем предположить, что проблема имеет кратковременный характер. Возможно, приложение Темы не прошло один из этапов проверки, или система Play Protect, которая занимается сканированием софта на предмет наличия вирусов, допустила ошибку. Несмотря на то, что точную причину возникновения неполадок установить нельзя, можно выделить несколько способов решения проблемы для продолжения использования приложения Темы на MIUI.

Как отключить приложение Темы

Раз уж Google Play назвал приложение Темы опасным, то его нужно отключить. Во всяком случае именно такая мысль приходит в голову, когда система защиты идентифицирует угрозу. Чтобы обезопасить смартфон и остановить вредоносное приложение, нужно нажать кнопку «Отключить», которая отображается вместе с уведомлением об опасности. Если вы пропустили оповещение, действуйте следующим образом:

Откройте настройки Xiaomi. Введите поисковый запрос «Доступ ко всем файлам» и перейдите в соответствующий раздел. Найдите здесь приложение «Темы» и отключите его.

Еще раз отметим, что проблема носит временный характер. То есть в действительности приложение Темы не представляет угрозу и останавливать его работу не нужно. Впрочем, многие люди уже поторопились заблокировать программу и теперь не могут найти ее. Поэтому далее мы расскажем, что делать, если отключил приложение Темы. А пока остановимся на том, как нужно действовать при появлении оповещения об угрозе.

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Оптимальный метод решения проблемы: проигнорировать предупреждение Play Защиты и дождаться обновления приложения Темы, в котором будут исправлены выявленные недочеты. Если на экране вашего смартфона продолжает появляться навязчивое оповещение, можно на время отключить Play Protect:

Запустите Google Play. Тапните по иконке своего профиля. Перейдите в раздел «Play Защита». Нажмите на шестеренку. Отключите опцию «Сканирование приложений».

Пожалуй, это наименее рациональный вариант решения проблемы, так как он может подвергнуть ваше устройство опасности. Play Защита перестанет сканировать устройство и выявлять реальные угрозы. Поэтому правильнее будет откатить приложение Темы до предыдущей версии:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения». Найдите «Темы». Нажмите кнопку «Удалить обновления».

Чтобы программа самостоятельно не установила проблемную версию, и вы не столкнулись с проблемой повторно, необходимо посетить настройки приложения «Темы» и деактивировать опцию «Обновлять автоматически».

Как восстановить приложение Темы

Наконец, мы подобрались к самому важному и интересному. Пришло время рассказать, как вернуть приложение Темы, если вы приняли к сведению предупреждение Play Защиты и отключили его. Для повторной активации программы нужно:

Открыть настройки смартфона. Перейти в раздел «Доступ ко всем файлам» (для его обнаружения воспользуйтесь поисковой строкой). Выбрать «Темы». Нажать кнопку «Включить».

Не исключено, что после деактивации программы в контекстном меню исчезнет кнопка включения, ведь у многих пользователей пропало приложение Темы. Если вы столкнулись с подобной проблемой, то действовать нужно немного иначе:

Откройте настройки Xiaomi. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения». Нажмите кнопку в виде трех точек. Выберите опцию «Сбросить настройки приложений». Подтвердите выполнение операции.

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Обратите внимание, что после сброса исчезнут все настройки программ. Поэтому постарайтесь действовать в соответствии с первой инструкцией, предлагающей самостоятельно включить приложение Темы, а не прибегать к помощи автоматических средств устранения неполадок. В противном случае вам придется потратить еще несколько минут для настройки удобных параметров.