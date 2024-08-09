Блокировка спам-звонков, отключение звука поворотом и другие важные функции приложения Google Телефон

На большинстве Android-устройств по умолчанию установлено приложение для звонков Google. Оно носит гордое название «Телефон» и регулярно критикуется многими пользователями. Вместе с тем у звонилки Google есть масса полезных функций, позволяющих, в частности, избавиться от спама или озвучить голосом имя звонящего, когда нет возможности взглянуть на экран своего устройства. Что еще умеет приложение Телефон — читайте в нашем материале.

Запись звонков на Андроид

Тысячи пользователей целенаправленно ищут приложение для записи звонков, совершенно не подозревая, что эта функция есть в стандартном Google Телефоне. Во время разговора с собеседником можно нажать кнопку «Запись» во вкладке «Еще», после чего Android начнет фиксировать беседу в аудиоформате. Чтобы ее прекратить, потребуется нажать кнопку «Остановить», и в итоге запись будет отображаться в журнале звонков, где ее можно воспроизвести.

В отдельном материале мы рассказывали, как сохранить запись звонка отдельным файлом, поэтому не будем лишний раз останавливаться на этом. Но сделаем важное сообщение: после нажатия кнопки «Запись» собеседника предупредят, что разговор фиксируется. Таковы правила приложения Телефон Google, и они являются справедливыми.

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Защита от спам-звонков

Самой полезной функцией приложения Google является спам-фильтр. Он работает по умолчанию и показывает, кто звонит. Если номер принадлежит организации, программа подпишет ее, даже если она не сохранена в списке контактов, а еще звонилка предупредит о входящем вызове от спамеров и мошенников.

Так вы сможете понять, на какие вызовы с незнакомых номеров есть смысл ответить, а какие стоит проигнорировать. Кроме того, можно одним нажатием заблокировать спам-звонки, сделав следующее:

Запустите приложение Телефон. Откройте его настройки через «три точки». Перейдите в раздел «АОН и спам». Убедитесь, что включена опция «Показывать идентификатор абонента и спам», а также активируйте функцию «Фильтровать спам-вызовы».

Теперь, если вам попытается позвонить кто-то, на чей номер поступали регулярные жалобы, такой вызов автоматически будет заблокирован. Не придется даже лишний раз отвлекаться от дел, чтобы узнать, кто звонит.

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Ответ сообщением на звонок

Если ваши друзья и знакомые тоже любят перезванивать сразу после того, как вы сбрасываете трубку, обязательно включите функцию Быстрые ответы:

Откройте настройки Google Телефона. Перейдите в раздел «Быстрые ответы». Активируйте одноименный переключатель и при необходимости создайте собственные шаблоны.

После этого всякий раз, когда вам кто-то звонит, на экране будет отображаться кнопка «Сообщение» или «Ответить». Нажав на нее, можно выбрать быстрый ответ или написать его самостоятельно. Сообщение моментально отправится получателю через SMS.

Вот теперь-то человек на обратной стороне провода поймет, что вы неслучайно сбросили трубку и самостоятельно перезвоните ему при первой возможности.

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Голос говорит, кто звонит

Еще одна проблема — звонки в наушниках. Если в этот момент телефон лежит в кармане, вы не поймете от кого поступает вызов. Впрочем, за счет функции Диктор идентификатора абонента проблема легко решается:

Откройте настройки приложения Телефон. Перейдите в раздел «Диктор идентификатора абонента» (если раздел не отображается, подключите наушники). Нажмите на «Объявление о том, кто звонит» и выберите сценарий использования функции.

Можно включить диктора только в режиме наушников или сразу во всех сценариях, что приведет к голосовому объявлению имени звонящего или названия организации, от которой поступает входящий вызов. Так, не доставая смартфон из кармана, вы сможете принять решение: отвечать или нет.

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Отключение звука при перевороте телефона

Финальная функция приложения для звонков — отключение звука поворотом телефона. Просто кладете устройство экраном вниз, и входящий вызов, поступающий в неподходящий момент, разом приглушается. Но сначала понадобится:

Открыть настройки звонилки. Перейти в раздел «Отключение звука при перевороте». Включите функцию.

Кстати, отключить звук звонка можно и другим способом: нажатием на кнопку уменьшения громкости. Абонент на обратной стороне провода продолжит слышать гудки, а вы сможете заглушить вызов.