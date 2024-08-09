Блокировка спам-звонков, отключение звука поворотом и другие важные функции приложения Google Телефон

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Герман Вологжанин

На большинстве Android-устройств по умолчанию установлено приложение для звонков Google. Оно носит гордое название «Телефон» и регулярно критикуется многими пользователями. Вместе с тем у звонилки Google есть масса полезных функций, позволяющих, в частности, избавиться от спама или озвучить голосом имя звонящего, когда нет возможности взглянуть на экран своего устройства. Что еще умеет приложение Телефон — читайте в нашем материале.

Блокировка спам-звонков, отключение звука поворотом и другие важные функции приложения Google Телефон. В приложении Google Телефон есть много полезных функций. Фото.

В приложении Google Телефон есть много полезных функций

Запись звонков на Андроид

Тысячи пользователей целенаправленно ищут приложение для записи звонков, совершенно не подозревая, что эта функция есть в стандартном Google Телефоне. Во время разговора с собеседником можно нажать кнопку «Запись» во вкладке «Еще», после чего Android начнет фиксировать беседу в аудиоформате. Чтобы ее прекратить, потребуется нажать кнопку «Остановить», и в итоге запись будет отображаться в журнале звонков, где ее можно воспроизвести.

Запись звонков на Андроид. Запись разговора есть даже в стандартной звонилке. Фото.

Запись разговора есть даже в стандартной звонилке

В отдельном материале мы рассказывали, как сохранить запись звонка отдельным файлом, поэтому не будем лишний раз останавливаться на этом. Но сделаем важное сообщение: после нажатия кнопки «Запись» собеседника предупредят, что разговор фиксируется. Таковы правила приложения Телефон Google, и они являются справедливыми.

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Защита от спам-звонков

Самой полезной функцией приложения Google является спам-фильтр. Он работает по умолчанию и показывает, кто звонит. Если номер принадлежит организации, программа подпишет ее, даже если она не сохранена в списке контактов, а еще звонилка предупредит о входящем вызове от спамеров и мошенников.

Защита от спам-звонков. Google Телефон показывает, кто звонит, и предупреждает о спаме. Фото.

Google Телефон показывает, кто звонит, и предупреждает о спаме

Так вы сможете понять, на какие вызовы с незнакомых номеров есть смысл ответить, а какие стоит проигнорировать. Кроме того, можно одним нажатием заблокировать спам-звонки, сделав следующее:

  1. Запустите приложение Телефон.
  2. Откройте его настройки через «три точки».
  3. Перейдите в раздел «АОН и спам».
  4. Убедитесь, что включена опция «Показывать идентификатор абонента и спам», а также активируйте функцию «Фильтровать спам-вызовы».
Защита от спам-звонков. Можно заблокировать сразу все спам-звонки. Фото.

Можно заблокировать сразу все спам-звонки

Теперь, если вам попытается позвонить кто-то, на чей номер поступали регулярные жалобы, такой вызов автоматически будет заблокирован. Не придется даже лишний раз отвлекаться от дел, чтобы узнать, кто звонит.

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Ответ сообщением на звонок

Если ваши друзья и знакомые тоже любят перезванивать сразу после того, как вы сбрасываете трубку, обязательно включите функцию Быстрые ответы:

  1. Откройте настройки Google Телефона.
  2. Перейдите в раздел «Быстрые ответы».
  3. Активируйте одноименный переключатель и при необходимости создайте собственные шаблоны.
Ответ сообщением на звонок. Если хотите, можете создать собственные шаблоны ответов. Фото.

Если хотите, можете создать собственные шаблоны ответов

После этого всякий раз, когда вам кто-то звонит, на экране будет отображаться кнопка «Сообщение» или «Ответить». Нажав на нее, можно выбрать быстрый ответ или написать его самостоятельно. Сообщение моментально отправится получателю через SMS.

Ответ сообщением на звонок. Нет времени разговаривать по телефону? Ответьте SMS-сообщением. Фото.

Нет времени разговаривать по телефону? Ответьте SMS-сообщением

Вот теперь-то человек на обратной стороне провода поймет, что вы неслучайно сбросили трубку и самостоятельно перезвоните ему при первой возможности.

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Голос говорит, кто звонит

Еще одна проблема — звонки в наушниках. Если в этот момент телефон лежит в кармане, вы не поймете от кого поступает вызов. Впрочем, за счет функции Диктор идентификатора абонента проблема легко решается:

  1. Откройте настройки приложения Телефон.
  2. Перейдите в раздел «Диктор идентификатора абонента» (если раздел не отображается, подключите наушники).
  3. Нажмите на «Объявление о том, кто звонит» и выберите сценарий использования функции.
Голос говорит, кто звонит. Диктор идентификатора абонента умеет работать в нескольких режимах. Фото.

Диктор идентификатора абонента умеет работать в нескольких режимах

Можно включить диктора только в режиме наушников или сразу во всех сценариях, что приведет к голосовому объявлению имени звонящего или названия организации, от которой поступает входящий вызов. Так, не доставая смартфон из кармана, вы сможете принять решение: отвечать или нет.

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Отключение звука при перевороте телефона

Финальная функция приложения для звонков — отключение звука поворотом телефона. Просто кладете устройство экраном вниз, и входящий вызов, поступающий в неподходящий момент, разом приглушается. Но сначала понадобится:

  1. Открыть настройки звонилки.
  2. Перейти в раздел «Отключение звука при перевороте».
  3. Включите функцию.
Отключение звука при перевороте телефона. Удобный способ отключить звук, не сбрасывая звонок. Фото.

Удобный способ отключить звук, не сбрасывая звонок

Кстати, отключить звук звонка можно и другим способом: нажатием на кнопку уменьшения громкости. Абонент на обратной стороне провода продолжит слышать гудки, а вы сможете заглушить вызов.

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