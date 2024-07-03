Чем опасен перегрев и как защитить смартфон от аномальной жары летом 2024 года

Жаркое лето — испытание не только для людей, но и для наших смартфонов. Они, как электронные устройства с плотной компоновкой чувствительных и энергоемких компонентов, особенно уязвимы перед высокими температурами. Перегрев может навредить устройству широким спектром разных способов — от падения производительности до сокращения фактического срока службы. Как же уберечь свой гаджет от палящего солнца и сохранить его работоспособность даже в самые знойные дни? Сейчас разберемся.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ И ПОКУПАЙ ТОЛЬКО ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Почему греется телефон

Прежде всего, важно понять, почему смартфоны так чувствительны к жаре. Прежде всего процессоры, память, батарея выделяют тепло при работе. Даже незначительная нагрузка может разогреть из до 38-42 градусов. Еще градус-другой накидывает тепло наших рук. Кроме того, нельзя забывать, что аккумуляторы при зарядке тоже имеют свойство очень сильно нагреваться.

Особенно, если использовать быструю зарядку. Например, мой Huawei Nova 11 Pro, который заряжается от 100-ваттного блока питания, бывает даже неприятно брать в руки — настолько он горяч. Что и говорить про ситуации, когда пользователь еще и играет. В таких условиях система охлаждения просто не справляется с отводом тепла. Но, если температура окружающей среды повышается, ситуация становится еще хуже.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ТЕХНОКОТ. ЭТО АГРЕГАТОР ЛУЧШИХ СТАТЕЙ, НОВОСТЕЙ И ИНСТРУКЦИЙ ПО ВЕРСИИ РЕДАКЦИИ ANDROIDINSIDER.RU. ТЕБЕ ПОНРАВИТСЯ

Наиболее распространенная причина так называемого пассивного перегрева — это прямое воздействие солнечных лучей, из-за которого смартфон нагревается сам по себе. Оставленный на приборной панели автомобиля или на пляжном полотенце смартфон может нагреться до критических температур за считанные минуты. Но даже если вы не подвергаете устройство прямому солнечному воздействию, жаркая погода сама по себе создает неблагоприятные условия для его работы.

Что будет, если телефон сильно греется

Чем же опасен перегрев для смартфона? Последствия могут быть самыми разными. При повышении температуры процессор начинает работать на пониженной частоте, чтобы снизить тепловыделение. Это приводит к замедлению работы приложений и вызывает эффект заторможенности устройства. Батарея в условиях высоких температур работает менее эффективно, что приводит к более быстрому разряду.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ, ПОКА ЕЩЁ МОЖНО

В более серьезных случаях перегрев может привести к повреждению внутренних компонентов смартфона. Особенно уязвима батарея — при сильном нагреве она может вздуться или даже воспламениться. Хотя такие случаи редки и характерны скорее для устройств, получивших физические повреждения, они все же случаются и могут представлять реальную опасность.

Как защитить смартфон от перегрева

Есть несколько ключевых рекомендаций, которые помогут избежать проблем из-за перегрева смартфона. Возможно, кому-то они покажутся банальными, но практика доказывает их эффективность, поэтому настоятельно рекомендуем ими не пренебрегать:

Избегайте прямых солнечных лучей . Никогда не оставляйте смартфон на солнце, особенно в автомобиле.

. Никогда не оставляйте смартфон на солнце, особенно в автомобиле. Снимайте чехол . В жаркую погоду чехол может препятствовать естественному охлаждению устройства.

. В жаркую погоду чехол может препятствовать естественному охлаждению устройства. Уменьшите нагрузку . Закрывайте неиспользуемые приложения и отключайте ненужные функции, такие как Wi-Fi или Bluetooth, когда они не требуются.

. Закрывайте неиспользуемые приложения и отключайте ненужные функции, такие как Wi-Fi или Bluetooth, когда они не требуются. Следите за зарядкой . Процесс зарядки генерирует дополнительное тепло, поэтому старайтесь не заряжать устройство в жарких условиях.

. Процесс зарядки генерирует дополнительное тепло, поэтому старайтесь не заряжать устройство в жарких условиях. Используйте энергосберегающий режим. Он ограничивает производительность устройства, что помогает снизить тепловыделение.

Что делать, если смартфон сильно нагрелся

Если смартфон все-таки перегрелся, скорее всего, он сам даст об этом знать. Это может быть либо уведомление о необходимости поместить его в прохладное место, либо отказ от запуска теплоемких функций. Например, включения вспышки. В этом случае рекомендуется отключить устройство и дайте ему остыть. Не пытайтесь охладить его в холодильнике или с помощью кондиционера — резкое изменение температуры может привести к образованию конденсата внутри устройства, что только усугубит ситуацию.

Регулярное обновление программного обеспечения также может помочь в борьбе с перегревом. Производители часто выпускают обновления, оптимизирующие работу устройства и улучшающие управление температурным режимом. Не пренебрегайте этими обновлениями.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ ЧАТ В ТЕЛЕГРАМЕ, ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ АНДРОИД

Если вы планируете провести день на пляже или в другом жарком месте, подумайте о приобретении недорогого запасного телефона для экстренной связи. Это позволит вам оставить основной смартфон в безопасном, прохладном месте.

При выборе нового смартфона обратите внимание на материал корпуса. Металлические корпуса лучше отводят тепло, чем пластиковые. Некоторые производители выпускают модели с улучшенной системой охлаждения, например, с жидкостным охлаждением или увеличенными теплоотводами. Такие устройства лучше справляются с высокими температурами.

Как бы там ни было, спровоцировать выход смартфона из строя из-за перегрева не так-то просто. Современные аппараты имеют надежную систему самовосстановления и устойчивы к перегреву. Поэтому, если вы действуете правильно, ничего страшного не случится. Однако даже самые продвинутые устройства нуждаются в бережном обращении. Следуя простым правилам и рекомендациям, вы можете значительно снизить риск перегрева вашего смартфона даже в самую жаркую погоду.