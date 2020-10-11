Чем я заменил iMessage на Android

Помнится мне, несколько месяцев назад мы проводили опрос в нашем Telegram-чате, чтобы выяснить, заинтересованы ли пользователи в появлении на Android сервисов iMessage и FaceTime. Он показал, что заинтересованы, и ещё как. Большинство опрошенных проголосовали однозначно за, дав Apple намёк на необходимость переноса её фирменных служб на вражескую платформу. Ведь перенесла же она Apple Music, а, значит, и сервисы для онлайн-общения может перенести. Причём наибольший интерес у пользователей мобильной ОС от Google почему-то вызвал именно iMessage, а не FaceTime. Но уж его-то я знаю, чем заменить, даже без участия Apple.

Как отправлять сообщения на Android-смартфон прямо с компьютера

Я, как давний пользователь техники Apple, могу сказать, что когда-то iMessage действительно был очень удобным инструментом текстового взаимодействия. Когда Telegram ещё не существовало, а WhatsApp был платным (да-да, было и такое), фирменный мессенджер Apple очень выручал. Помимо того, что он позволял бесплатно переписываться с близкими, так ещё и оставлял впечатление элитарного средства общения. Если у тебя был iMessage, значит, ты мог позволить себе недешёвый iPhone или iPad, ведь пользователи Android туда – как, впрочем, и сейчас – не допускались.

Чем Telegram лучше iMessage

Однако с течением времени стало понятно, что Apple совсем забыла про iMessage. Во всяком случае, пока конкурирующие мессенджеры активно развивались, фирменный продукт компании из Купертино продолжал стоять на месте. Поэтому я, как бы горько мне ни было, был вынужден сменить iMessage на Telegram (скачать), который я сегодня и рекомендую всем пользователям хоть iOS, хоть Android в качестве лучшей альтернативы. Почему? Да потому что с функциональной точки зрения мессенджер Павла Дурова уже давно ушёл намного дальше, чем iMessage:

Почему Apple не представила iMessage для Android

Поддержка каналов и групп;

Обширная аудитория пользователей, среди которых всегда можно найти своих;

Поддержка ботов, заменяющих многие приложения и решающих многие вопросы за вас;

Заинтересованность в мессенджеры со стороны крупных веб-сервисов и СМИ, публикующих там свои новости;

Возможность упоминать пользователей, а также удалять и редактировать отправленные сообщения;

Возможность отправлять сообщения самому себе и использовать чат «Избранное» в качестве облачного хранилища;

Возможность пересылать файлы в чатах весом до 2 ГБ;

Высокий уровень безопасности и невозможность заблокировать Telegram извне;

Возможность отправить сообщения без звука оповещения;

Поддержка видеозвонков тет-а-тет;

Поддержка самых разных устройств и платформ.

Лучший мессенджер для Android

В общем, с точки зрения возможностей Telegram явно ушёл дальше iMessage, а ведь он ещё и более удобен. Если напрямую сравнивать интерфейсное оформление обоих мессенджеров, большинство пользователей скорее всего отдадут предпочтение именно Telegram. Удобные настройки, папки с выбранными чатами, стикеры, встроенный инструмент для обхода блокировок, поддержка прокси-серверов и возможность отправлять отложенные сообщения. Здесь есть всё, что есть в iMessage, и даже больше. Поэтому я лично не вижу объективных причин гнаться за мессенджером Apple, когда перед глазами есть нечто куда более крутое.

Разработчик перенес iMessage на Android

Почему пользователи хотят иметь возможность пользоваться iMessage? Очевидно, из-за его недоступности. Ведь если у тебя есть iMessage, значит, у тебя есть iOS, а ведь именно об этом мечтает большинство пользователей Android. Но, если разобраться, то получится, что никто не использует iMessage ни для решения рабочих вопросов, ни для переписки с близкими. Просто это далеко не лучшее решение для общения, не говоря уже о профессиональном взаимодействии. Поэтому даже редакция AppleInsider.ru, к которой я также имею удовольствие принадлежать, использует для взаимодействия не iMessage, а Telegram. А уж это чего-то, да стоит. Не так ли?