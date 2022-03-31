Что будет, если в России отключат Google Mobile Services

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Иван Кузнецов 0

Google — одна из тех компаний, которые «отменяют» Россию активнее всего. Сначала она отключила монетизацию YouTube, затем запретила местным пользователям оплачивать покупки и подписки в Google Play, а потом ещё и фактически заблокировала Google Pay. Что дальше? До полного отключения Android-смартфонов, вероятно, мы всё-таки не докатимся, а вот отозвать Google Mobile Services в компании могут. Разберёмся, что из себя представляют эти сервисы и как их отключение повлияет на работоспособность наших аппаратов.

GMS

Google Mobile Services — это основа основ любого Android-смартфона

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Google Mobile Services — это не обычные приложения вроде Gmail, Google Drive или Google Play, как многие думают. Это пакет системных служб, которые обеспечивают работу многих функций смартфонов под управлением Android. Без них большинство привычных нам процессов будут попросту недоступны.

Google Mobile Services — что это

GMS — это пакет системных служб, которые обеспечивают правильную работу всех функций смартфона

О каких процессах идёт речь? На самом деле их довольно немало. Вот лишь самые важные:

  • Рассылка пуш-уведомлений (не всех)
  • Автообновление приложений
  • Резервное копирование
  • Синхронизация контактов, настроек, календаря, паролей и т.д.
  • Fast Pair для быстрого подключения наушников
  • Find My Device для поиска пропавших устройств
  • Умная блокировка через механизм Smart Lock
  • Поддержка Digital Wellbeing
  • Распространение обновлений безопасности через Google Play
  • Отслеживание контактов с заражёнными COVID-19

А ведь Google Mobile Services — это не только службы, обеспечивающие работу тех или иных функций Android, но и набор инструментов разработки, которые разработчики используют для создания своих приложений. Например, в состав GMS входит пакет API машинного обучения. На его основе работают такие механизмы, как распознавание лиц и объектов, подборка фильтров камеры, сканирование QR-кодов и автоответы.

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Несмотря на то что от сервисов Google фактически зависит работа Android-смартфонов, по умолчанию пакет системных служб не включён в ОС. Если Android производители могут использовать бесплатно по своему усмотрению, потому что исходный код операционки открыт для всех, то вот пакет GMS устанавливается отдельно и только после приобретения лицензии, которая распространяется за деньги.

По умолчанию абсолютное большинство смартфонов, реализуемых в России, поддерживают Google Mobile Services. Исключением являются аппараты Huawei и некоторые модели Honor, выходившие в период с 2020 по 2022 год. Они используют Huawei Mobile Services — собственный аналог GMS с поправкой на то, что Google Play, Google Pay и другие приложения поискового гиганта аппараты Huawei всё-таки не поддерживают.

Что будет с Гугл в России

Huawei Mobile Services могут заменить сервисы Google, но далеко не на всех смартфонах

Насколько верно утверждение о том, что Google может заблокировать GMS на смартфонах российских пользователей? Ну, официальной информации на этот счёт нет, только слухи. Но чисто технически такая возможность у компании скорее всего есть. Против этой версии говорит опыт Huawei, которую лишили системных служб Google только применительно к новым устройствам, оставив их на старых в полной работоспособности.

Но, во-первых, тогда Huawei никто не «отменял» — в конце концов, ей даже доступ к процессорам Qualcomm не закрыли. А у нас, как вы понимаете, ситуация совершенно другая. Во-вторых, Google уже сожгла почти все мосты с Россией, так что исключать дальнейшей эскалации всё-таки нельзя. Другой вопрос, насколько сильно в реальности мы с вами пострадаем, если GMS на смартфонах российских пользователей просто выключат.

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Ну, откровенно говоря, приятного в этом мало. Сами смартфоны, конечно, не отключатся, но будут работать ощутимо хуже. Многие приложения попросту не смогут прислать уведомления. Такая возможность останется только у тех программ, которые используют собственные системы доставки пушей. В основном это софт крупных разработчиков, а вот мелкие обычно используют Firebase Cloud Messaging, который входит в состав GMS.

Кроме того, мы не сможем:

  • Сохранять резервные копии, а потом восстанавливать их, потому как Google Drive будет заблокирован;
  • Синхронизировать свои контакты, календари и пароли с другими устройствами на Android и не только;
  • Устанавливать последние обновления приложений из Google Play;
  • Загружать обновления безопасности, распространяемые через Google Play;
  • Искать свои смартфоны, если потеряем их, потому что сервис Find My Device будет недоступен.

Отключив сервисы GMS в России, Google очень сильно навредит не только нам, но и производителям смартфонов, которые продают их на российском рынке. Ведь пользователи будут предъявлять претензии к ним, а не к поисковому гиганту, если что-то пойдёт не так. Звучит, честно говоря, маловероятно, ведь вендор наверняка будут судиться с Google. Но, учитывая, насколько быстро развиваются события и как стремительно растёт число тех, кто стремится «отменить» Россию, уже ни в чём нельзя быть уверенным.

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