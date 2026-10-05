С обычной SIM-картой всё просто: вынул из старого смартфона, вставил в новый, и номер работает. С eSIM такой фокус не пройдёт, и многие узнают об этом уже после покупки нового телефона. Кто-то при этом на день остаётся без SMS из банка, а кто-то идёт в салон связи с паспортом, хотя мог бы обойтись парой нажатий. Если вы только собираетесь перейти на виртуальную симку, сначала проверьте, поддерживает ли ваш телефон eSIM. А я разберу по порядку, что ждёт вашу eSIM при переезде на новый смартфон, какую ошибку совершают чаще всего и что изменят правила, которые сейчас готовит Минцифры.

Почему eSIM нельзя переставить, как обычную симку

Обычная SIM-карта — это кусочек пластика с чипом, на котором записан ваш номер. Его можно переставить в любой смартфон. У eSIM чип тоже есть, но он впаян в плату телефона, а данные номера загружаются в него в виде цифрового профиля от оператора.

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Этот профиль скачивается и активируется на конкретном смартфоне. Достать его и переложить в другой телефон, как пластиковую карту, нельзя. Поэтому смена смартфона с eSIM — это не просто перестановка симки, и от того, в каком порядке вы будете действовать, зависит, как быстро заработает номер на новом устройстве.

Ошибка, после которой придётся идти в салон с паспортом

Самая частая ошибка — сначала стереть eSIM на старом смартфоне, а потом пытаться установить её на новом. Российские операторы изменили порядок работы с eSIM, и после такого удаления онлайн уже ничего не получится: придётся идти в салон связи с паспортом.

Та же ловушка ждёт при сбросе настроек. Многие Android-смартфоны при сбросе предлагают отдельно удалить и eSIM. Если вы продаёте или отдаёте старый телефон, не торопитесь его стирать: сначала нужно разобраться с новым.

Что изменят новые правила «Антифрода 3.0»

30 сентября Минцифры опубликовало проект пакета мер против мошенников «Антифрод 3.0». В нём есть пункт про виртуальные симки: если в устройстве есть eSIM, договор с оператором должен содержать данные этого устройства и его идентификатор, сообщает Коммерсантъ. Для гаджетов с eSIM потребуется указывать IMEI, а операторы будут эти сведения проверять.

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Проще говоря, номер на eSIM окажется официально привязан к конкретному смартфону. Как при этом будет устроена смена телефона, в проекте не описано: например, придётся ли каждый раз обновлять данные в договоре. Но это пока проект, и если его примут, большая часть мер вступит в силу только с 1 марта 2028 года. А как всё работает сейчас, расскажу дальше.

Как перенести eSIM на новый Android-смартфон

У всех операторов порядок примерно одинаковый. Сделайте так:

Убедитесь, что старый смартфон с eSIM под рукой и работает. Подключите новый смартфон к Wi-Fi: во время переноса мобильной связи не будет. Закажите перевыпуск eSIM в приложении оператора, в личном кабинете или в салоне связи. Получите QR-код или подтвердите автоматическую установку на новом смартфоне. Добавьте eSIM в настройках нового смартфона. Убедитесь, что связь работает, и только потом удалите старый профиль eSIM на прежнем телефоне.

Именно последний шаг спасает от похода в салон. Добавить eSIM по QR-коду на Android можно так:

Откройте «Настройки». Перейдите в «Подключения» или «Сеть и интернет». Выберите «SIM-карты» или «Диспетчер SIM-карт». Нажмите «Добавить eSIM» и отсканируйте QR-код от оператора.

Названия пунктов на Samsung, Xiaomi, realme, HONOR и других смартфонах могут отличаться. У Билайна установить eSIM можно и автоматически, прямо из приложения, без сканирования кода.

Как это сделать у МТС, МегаФона, Билайна и Т2

У каждого оператора свой путь к перевыпуску eSIM. Вот как это устроено по их справкам:

МТС — бесплатно в приложении «Мой МТС» или на сайте, но только для граждан России с подтверждённой учётной записью на Госуслугах и не чаще двух онлайн-замен за 30 дней;

— бесплатно в приложении «Мой МТС» или на сайте, но только для граждан России с подтверждённой учётной записью на Госуслугах и не чаще двух онлайн-замен за 30 дней; МегаФон — новый QR-код выдают в личном кабинете или в салоне связи;

— новый QR-код выдают в личном кабинете или в салоне связи; Билайн — в приложении на новом смартфоне: «мой тариф» или «моя подписка», затем «опции eSIM» и «установить eSIM», а запрос нужно подтвердить на старом телефоне;

— в приложении на новом смартфоне: «мой тариф» или «моя подписка», затем «опции eSIM» и «установить eSIM», а запрос нужно подтвердить на старом телефоне; Т2 — в приложении через пункт «Заменить eSIM/SIM на eSIM» или в салоне, который подключает eSIM.

Если онлайн-способ не подходит, например у вас нет подтверждённых Госуслуг или старый смартфон потерян, остаётся салон оператора с паспортом. И не тяните с установкой: по данным справки МТС, новую eSIM нужно загрузить в смартфон в течение 6 часов после замены.

Почему после переноса могут не приходить SMS

Даже если всё сделано правильно, первые часы номер может работать не в полную силу. Это защита от мошенников, которые пытаются перехватить чужой номер через замену симки. Вот какие ограничения указывают операторы:

у МТС в первые 24 часа могут быть ограничены SMS и финансовые операции;

у Т2 после установки нового профиля SMS недоступны 12 часов;

новую eSIM можно активировать только в России, поэтому перенос лучше делать до поездки за границу.

Учитывайте это, если ждёте код из банка или от Госуслуг: безопаснее переносить eSIM в спокойный день, а не перед важной оплатой. Если после переноса телефон пишет «Только экстренные вызовы», посмотрите, что делать с SIM-картой в этом случае.

Так что будет с eSIM при смене смартфона — мой вывод

Сама eSIM в новый смартфон не переедет: она закреплена за телефоном, на котором её активировали. При смене устройства оператор выпускает новую eSIM на тот же номер, а старая перестаёт работать. При этом номер и тариф сохраняются, это прямо указано в справке Билайна и других операторов.

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Весь перенос занимает несколько минут, если соблюдать порядок: сначала установить новую eSIM, потом удалить старую. Не сбрасывайте старый смартфон раньше времени и помните об ограничениях на SMS в первые часы. А правила «Антифрода 3.0» вступят в силу не раньше 2028 года, и как с ними будет работать смена устройства, ещё предстоит уточнить. Обсудить переход на eSIM можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.