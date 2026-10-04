Вы хотите позвонить, а вместо названия оператора в шторке уведомлений написано «Только экстренные вызовы». Звонки не проходят, SMS не приходят, мобильный интернет пропал. Надпись может появиться в самый неподходящий момент — в дороге, в подвале или после того, как вы переставили SIM-карту в новый телефон. Похожую ситуацию мы уже разбирали в статье о том, что значит ошибка «Не зарегистрирован в сети», но здесь есть свои нюансы. Во многих случаях связь можно вернуть самостоятельно, если действовать по порядку. Показываю, что проверить и что сделать с SIM-картой, прежде чем идти в салон оператора.

Что значит надпись «Только экстренные вызовы»

Надпись означает, что телефон не смог подключиться к сети вашего оператора. Обычные звонки, SMS и мобильный интернет недоступны, но экстренный номер работает. В МЧС прямо пишут, что номер 112 можно набрать без денег на счету и даже без SIM-карты, а вне зоны своей сети телефон сам ищет доступные сети других операторов.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Причины, по которым SIM-карта не подключается к сети, операторы называют одни и те же:

слабый сигнал : вы за городом, в подвале или в районе с плотной застройкой;

: вы за городом, в подвале или в районе с плотной застройкой; нулевой баланс : МегаФон и МТС прямо указывают его среди причин;

: МегаФон и МТС прямо указывают его среди причин; выключенная SIM-карта : в телефонах с двумя SIM её можно отключить в настройках;

: в телефонах с двумя SIM её можно отключить в настройках; сбой телефона : тогда помогают перезагрузка и сброс параметров сети;

: тогда помогают перезагрузка и сброс параметров сети; неисправная SIM-карта: её придётся заменить.

Если звонки проходят, а пропали только интернет и SMS, — это другая история. Например, так после возвращения из-за границы работает период охлаждения SIM-карты: голосовые вызовы в это время остаются доступны.

Переподключите SIM-карту

Первым делом убедитесь, что на телефоне не включён режим полёта. Если самолётика в шторке нет, переподключите SIM-карту:

Выключите телефон. Извлеките лоток для SIM-карты скрепкой. Достаньте SIM-карту и положите её обратно в том же положении. Вставьте лоток на место и включите телефон.

После включения подождите немного: телефону нужно время, чтобы найти сеть. Если SIM-карта вообще не определяется и телефон пишет, что её нет, — это другая неисправность, её мы разбирали в статье о том, что делать, если телефон не видит SIM-карту.

Проверьте, включена ли SIM-карта в настройках

В смартфонах с двумя SIM-картами одну из них можно отключить, не вынимая из лотка, — и забыть об этом. Поэтому стоит проверить переключатель в диспетчере SIM-карт. На большинстве Android-смартфонов это делается так:

Откройте «Настройки». Перейдите в «Подключения — Диспетчер SIM-карт» на Samsung или в «Сеть и интернет — SIM-карты» на других смартфонах. Выберите SIM-карту с нужным номером. Включите переключатель рядом с ней.

Названия пунктов на смартфонах Xiaomi, HONOR, realme, TECNO, Infinix и других брендов могут отличаться — ищите раздел со словами «SIM-карты» или «Мобильная сеть». Если переключатель уже был включён, нужно выключить и включить SIM-карту заново.

Выберите сеть оператора вручную

Иногда телефон не может сам выбрать нужную сеть. МегаФон, Билайн и МТС советуют в таком случае выбрать сеть оператора вручную — названия пунктов на разных смартфонах могут отличаться:

Откройте «Настройки — Мобильная сеть» или «Подключения — Мобильные сети». Нажмите «Операторы сети» или «Поиск сети». Отключите автоматический выбор и дождитесь списка сетей. Выберите в списке сеть своего оператора.

Если своей сети в списке нет, скорее всего, дело в покрытии, а не в SIM-карте. По совету Samsung, стоит сменить место и проверить снова. Когда связь вернётся, включите обратно автоматический выбор сети, иначе в другом месте телефон может не переключиться сам.

Сбросьте параметры сети

Если сеть оператора видна, но подключиться к ней телефон не может, причиной бывает сбой в сетевых настройках. В таком случае нужно сбросить параметры сети:

Откройте «Настройки». Перейдите в «Общие — Сброс». Выберите «Сброс параметров сети». Подтвердите сброс и перезагрузите телефон.

Сбрасываются только сетевые настройки: удалятся сохранённые сети Wi-Fi с паролями и подключённые Bluetooth-устройства. На смартфонах других брендов ищите пункт в разделе «Система — Сброс» или «Расширенные настройки», названия могут отличаться.

Проверьте SIM-карту в другом телефоне и замените её

Самый надёжный способ понять, кто виноват, — вставить SIM-карту в другой смартфон. Если связь не появилась и в другом устройстве, причина на стороне оператора. А если в другом телефоне всё работает, проблема в вашем смартфоне.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Если SIM-карта старая, поцарапанная или погнутая, её проще заменить. Номер при этом сохраняется. Например, у МТС условия описаны в справке оператора так:

в приложении «Мой МТС» — замена бесплатная, а сама SIM-карта при самовывозе из салона стоит 1 рубль;

— замена бесплатная, а сама SIM-карта при самовывозе из салона стоит 1 рубль; в салоне МТС — 150 рублей, нужен паспорт;

— 150 рублей, нужен паспорт; тариф и услуги остаются прежними.

Учтите важный нюанс: в первые 24 часа после замены SIM-карты МТС может ограничить отправку и получение SMS, а также оплату и переводы с баланса — это защита от мошенников. У Билайна, МегаФона и T2 условия замены смотрите в их приложениях или в салоне.

Мой совет — действуйте по порядку

«Только экстренные вызовы» пугает, но чаще всего это временный сбой регистрации в сети. Чтобы не тратить время, идите от простого к сложному:

проверьте баланс и режим полёта;

переподключите SIM-карту и проверьте её в настройках;

выберите сеть вручную и сбросьте параметры сети;

проверьте SIM-карту в другом телефоне, прежде чем менять её.

Если ничего не помогло, напишите в поддержку оператора через его приложение с Wi-Fi и опишите, какие шаги уже сделали. Обсудить, у какого оператора связь пропадает чаще, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.