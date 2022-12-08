Что делать, если на телефон приходят SMS с кодами подтверждения от разных служб

Сегодня мало людей общается через SMS. Как правило, мы переписываемся в мессенджерах и социальных сетях, а СМС приходят только от сервисов, которыми мы пользуемся. Это может быть шаблонное поздравление от магазина, информация об акции или текст, оповещающий о необходимости пополнить счет. На такие сообщения люди почти не обращают внимания, но порой в СМС приходят коды подтверждения. И вот тут нужно насторожиться, поскольку подобные SMS нередко являются признаком взлома аккаунта.

Что такое код подтверждения

Для понимания того, с чем мы имеем дело, сначала нужно напомнить, что такое код подтверждения. Это одноразовая комбинация цифр, которая используется для верификации пользователя. Мы вводим ее во время регистрации по номеру телефона, при подтверждении входа в аккаунт или при попытке изменить данные учетной записи, если в настройках аккаунта была включена двухфакторная аутентификация.

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Комбинации цифр могут приходить в виде оповещений (в частности, так происходит при использовании приложения «Почта России»), но обычно нам поступают именно СМС с кодами подтверждения. А человеку остается вставить последовательность цифр в соответствующее поле на сайте или в приложении, чтобы завершить авторизацию.

Коды подтверждения имеют ограниченный срок действия. Если вы один раз ввели его неправильно, нужно запрашивать повторную отправку сообщения. Всегда будьте на чеку. Никому не сообщайте код, чтобы посторонний человек не смог войти в аккаунт или изменить его настройки.

Почему пришли коды подтверждения

Существует масса причин, объясняющих, почему вам пришел код подтверждения Ватсап или другого сервиса. Если вы проходите авторизацию, то появление сообщения с комбинацией цифр кажется вполне логичным продолжением процесса. Другое дело, если вам пришли СМС с кодами подтверждения без видимых на то причин. Рассмотрим несколько версий произошедшего.

Во-первых, это может быть запоздалое сообщение. Люди частенько жалуются, что не приходят коды подтверждения, а тут — держите. Но вероятность подобного сценария мала. Скорее всего, кто-то пытается авторизоваться на сайте или в приложении, используя ваш номер телефона.

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Кто же это? Есть несколько объяснений. Наименее вероятное — друг со своими бездарными шутками. Он знает номер и таким образом хочет вас разыграть (ох, лучше бы скачал вирус на телефон).

Куда более вероятной выглядит попытка мошенника авторизоваться в вашей учетной записи для дальнейшей кражи персональных данных. Мы постоянно читаем новости об утечках. Не исключено, что кто-достал логин и пароль аккаунта из слитой базы, после чего ему осталось сделать один шаг для завершения взлома — ввести код подтверждения. Или, возможно, злоумышленник использует код, чтобы изменить настройки учетной записи и в конечном итоге завладеть ей.

Страшно? Выдохните. Чаще всего ваш код подтверждения — ключ ко входу в учетную запись. То есть кто-то пытается войти в аккаунт какого-то сервиса, используя чужой номер. Случайно или нет — другой вопрос. Стоит насторожиться, но точно не паниковать.

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Что делать, если приходят коды подтверждения

Дальнейший план действий напрямую зависит от того, почему пришел код подтверждения. Если он один, то угроза невелика. Может, действительно кто-то указал ваш номер по ошибке, или это запоздалое сообщение? Главное — никому не сообщайте последовательность цифр. Если пришли СМС с кодами подтверждения в большом количестве, действуйте решительно:

Проверьте, от кого поступило сообщение. Если оно пришло от сервиса, в котором у вас нет учетной записи, то можно расслабиться. Да, ваш номер, скорее всего, слили в сеть (как и миллионы других номеров). Но код подтверждения в данном случае используется не для изменения настроек аккаунта и не является признаком взлома. Если код подтверждения поступил от сервиса, в учетной записи которого у вас включена двухфакторная аутентификация, обязательно войдите в настройки аккаунта и как можно скорее измените пароль. Проверьте смартфон на наличие вирусов и подозрительных приложений. Если злоумышленник узнает код, то без труда осуществит задуманное. Да, вероятность того, что мошенник не только завладел номером, но и получил доступ к телефону, минимальна, однако лишней проверка устройства не будет. Если сообщения с кодом подтверждения имеют настолько массовый характер, что поступают каждый день в течение продолжительного периода, есть смысл задуматься о замене номера телефона.

Массовая рассылка кодов подтверждения не приятна, но и не страшна. Помните, что комбинация цифр используется для верификации. Если вы ее никому не сообщите, злоумышленник не сможет получить доступ к аккаунту или зарегистрировать на вас учетную запись.

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Впредь соблюдайте цифровую гигиену, тщательно проверяя каждый сайт, на котором указываете персональные данные. Всегда придумывайте сложные пароли и по возможности заведите отдельную SIM-карту для управления учетными записями.