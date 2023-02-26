Что делать, если не работает VPN на телефоне

VPN часто становится палочкой-выручалочкой, когда нам нужно посетить заблокированные сайты или по другим причинам изменить свое местоположение. Однако с виртуальной частной сетью нередко возникают проблемы. Особенно в последнее время. Все чаще люди жалуются на то, что не работает ВПН на Андроиде. Давайте выясним, с чем это связано и каким образом можно решить проблему, вновь получив доступ к нужному VPN-сервису.

Как включить ВПН на Андроид

Первое, что приходит в голову, когда человек сталкивается с проблемами при подключении к VPN: «А все ли я делаю правильно»? Действительно, может, мы просто нажимаем не ту кнопку. Чтобы подтвердить или опровергнуть эти предположения, нужно знать, как включить ВПН на телефоне:

Запустите приложение VPN. При первом запуске дайте все разрешения. Нажмите кнопку «Подключиться». Дождитесь окончания поиска и подключения к виртуальной сети.

Обычно включение VPN на Андроид занимает несколько секунд, после чего можно пользоваться интернетом, виртуально находясь в другой стране. Если ВПН не работает, то становится очевидно, что дело совершенно не в том, какую кнопку вы нажали.

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Почему не работает ВПН

Прежде чем выделить причины, почему не подключается ВПН, важно уточнить, как именно проявляется проблема. Она дает о себе знать следующим образом:

при запуске приложения появляется ошибка;

бесконечное подключение ВПН ;

; ошибка появляется в процессе поиска сервера;

ВПН подключается, но никакие страницы не открываются;

не открываются только заблокированные сайты.

Все это — разные проблемы. Но я предлагаю взглянуть на общий список причин, почему не работает VPN. А вы самостоятельно сможете без труда сопоставить фактор, влияющий на возникновение неполадок, и варианты их проявления:

не работает интернет на телефоне;

приложение не может найти подходящий сервер;

слишком низкая скорость у выбранного сервера;

исчерпан лимит трафика VPN ;

; сбой в работе приложения;

VPN заблокирован в России.

Если на каждую из первых пяти причин обязательно найдется способ решения проблемы, то с заблокированными VPN ничего не поделаешь. Поэтому первым делом проверьте, не входит ли ваш любимый сервис в список тех, чья работа ограничена на территории России.

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Какие ВПН заблокированы в России

Блокировка ВПН в России идет не первый месяц, и список сервисов, чья работа ограничивается, постоянно растет. По состоянию на конец февраля 2023 года в нашей стране заблокированы:

Betternet;

Browsec;

Cloudflare WARP (1.1.1.1);

ExpressVPN;

Hola! VPN;

IPVanish VPN;

KeepSolid VPN Unlimited;

Lantern;

Melon VPN;

NordVPN;

Opera VPN;

PrivateTunnel;

ProtonVPN;

Speedify VPN;

Surfshark;

Tachyon VPN;

TunnelBear;

VyprVPN;

Windscribe;

X-VPN.

Список длинный, но далеко не исчерпывающий, учитывая то, сколько в мире существует подобных сервисов. Возможно, в нем отсутствует ваш VPN. Но примите к сведению, что даже в условиях ограничений некоторые сервисы успешно продолжают работать. Поэтому, если на телефоне не работает ВПН, сначала стоит попытаться решить проблему, не обращаясь к помощи других приложений.

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Что делать, если не подключается ВПН

Пойдем по порядку. Во-первых, нам нужно исключить фактор сбоя в работе приложения. Подручными средствами это можно сделать, очистив кэш и данные программы:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Приложения». Найдите проблемный VPN. Нажмите кнопку «Очистить», после чего подтвердите удаление данных и кэша.

Во-вторых, необходимо проверить и подключение к интернету, попытавшись открыть любую страницу в браузере без ВПН. Далее, если для вас нет разницы между Wi-Fi и 4G из-за безлимитного тарифа, переключитесь с мобильного интернета на домашний или наоборот. Частенько это помогает.

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Чаще всего не подключается ВПН на Андроиде по причине большой загруженности сервера. Выход из ситуации — выбор другой локации:

Запустите приложение-VPN. Нажмите кнопку изменения локации (в каждом приложении она может выглядеть по-разному). Выберите сервер с наименьшей загруженностью.

В зависимости от используемого приложения вы можете наблюдать его фактическую загруженность в процентах, а также видеть скорость отклика в миллисекундах. Все это облегчает выбор. Еще один важный момент: многие бесплатные VPN на Android имеют ограничение трафика, после чего скорость либо снижается до критической отметки, либо сервис совсем перестает работать. Выхода два — оформление подписки или установка другого VPN-приложения.

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И, пока мы не начали разговор о хороших ВПН, работающих в России, отмечу, что если у вас не открываются только отдельные сайты, то вполне возможна их блокировка на территории страны выбранного сервера. Поэтому внимательно проверяйте настройки VPN. Может быть, приложение по умолчанию установило российское местоположение, из-за чего у вас ничего не открывается.

Какие VPN работают в России

Несмотря на то, что блокировка ВПН в России идет полным ходом, существует много сервисов, продолжающих работу как в платном, так и в бесплатном режиме. Недавно я рассказывал о лучших VPN на телефон, подробно освещая все плюсы и минусы. Так что за подробностями отправляйтесь туда. А в рамках текущего материала предлагаю вашему вниманию список из нескольких стабильно работающих ВПН по состоянию на момент публикации текста:

Это не самый полный список работающих ВПН в России, но среди них вы встретите подходящее приложение. Только не забудьте ознакомиться с отзывами и сравнить несколько VPN, прежде чем выбирать сервис на постоянную основу.