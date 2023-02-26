Что делать, если не работает VPN на телефоне

VPN часто становится палочкой-выручалочкой, когда нам нужно посетить заблокированные сайты или по другим причинам изменить свое местоположение. Однако с виртуальной частной сетью нередко возникают проблемы. Особенно в последнее время. Все чаще люди жалуются на то, что не работает ВПН на Андроиде. Давайте выясним, с чем это связано и каким образом можно решить проблему, вновь получив доступ к нужному VPN-сервису.
Содержание
Как включить ВПН на Андроид
Первое, что приходит в голову, когда человек сталкивается с проблемами при подключении к VPN: «А все ли я делаю правильно»? Действительно, может, мы просто нажимаем не ту кнопку. Чтобы подтвердить или опровергнуть эти предположения, нужно знать, как включить ВПН на телефоне:
- Запустите приложение VPN.
- При первом запуске дайте все разрешения.
- Нажмите кнопку «Подключиться».
- Дождитесь окончания поиска и подключения к виртуальной сети.
Обычно включение VPN на Андроид занимает несколько секунд, после чего можно пользоваться интернетом, виртуально находясь в другой стране. Если ВПН не работает, то становится очевидно, что дело совершенно не в том, какую кнопку вы нажали.
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Почему не работает ВПН
Прежде чем выделить причины, почему не подключается ВПН, важно уточнить, как именно проявляется проблема. Она дает о себе знать следующим образом:
- при запуске приложения появляется ошибка;
- бесконечное подключение ВПН;
- ошибка появляется в процессе поиска сервера;
- ВПН подключается, но никакие страницы не открываются;
- не открываются только заблокированные сайты.
Все это — разные проблемы. Но я предлагаю взглянуть на общий список причин, почему не работает VPN. А вы самостоятельно сможете без труда сопоставить фактор, влияющий на возникновение неполадок, и варианты их проявления:
- не работает интернет на телефоне;
- приложение не может найти подходящий сервер;
- слишком низкая скорость у выбранного сервера;
- исчерпан лимит трафика VPN;
- сбой в работе приложения;
- VPN заблокирован в России.
Если на каждую из первых пяти причин обязательно найдется способ решения проблемы, то с заблокированными VPN ничего не поделаешь. Поэтому первым делом проверьте, не входит ли ваш любимый сервис в список тех, чья работа ограничена на территории России.
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Какие ВПН заблокированы в России
Блокировка ВПН в России идет не первый месяц, и список сервисов, чья работа ограничивается, постоянно растет. По состоянию на конец февраля 2023 года в нашей стране заблокированы:
- Betternet;
- Browsec;
- Cloudflare WARP (1.1.1.1);
- ExpressVPN;
- Hola! VPN;
- IPVanish VPN;
- KeepSolid VPN Unlimited;
- Lantern;
- Melon VPN;
- NordVPN;
- Opera VPN;
- PrivateTunnel;
- ProtonVPN;
- Speedify VPN;
- Surfshark;
- Tachyon VPN;
- TunnelBear;
- VyprVPN;
- Windscribe;
- X-VPN.
Список длинный, но далеко не исчерпывающий, учитывая то, сколько в мире существует подобных сервисов. Возможно, в нем отсутствует ваш VPN. Но примите к сведению, что даже в условиях ограничений некоторые сервисы успешно продолжают работать. Поэтому, если на телефоне не работает ВПН, сначала стоит попытаться решить проблему, не обращаясь к помощи других приложений.
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Что делать, если не подключается ВПН
Пойдем по порядку. Во-первых, нам нужно исключить фактор сбоя в работе приложения. Подручными средствами это можно сделать, очистив кэш и данные программы:
- Откройте настройки телефона.
- Перейдите в раздел «Приложения».
- Найдите проблемный VPN.
- Нажмите кнопку «Очистить», после чего подтвердите удаление данных и кэша.
Во-вторых, необходимо проверить и подключение к интернету, попытавшись открыть любую страницу в браузере без ВПН. Далее, если для вас нет разницы между Wi-Fi и 4G из-за безлимитного тарифа, переключитесь с мобильного интернета на домашний или наоборот. Частенько это помогает.
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Чаще всего не подключается ВПН на Андроиде по причине большой загруженности сервера. Выход из ситуации — выбор другой локации:
- Запустите приложение-VPN.
- Нажмите кнопку изменения локации (в каждом приложении она может выглядеть по-разному).
- Выберите сервер с наименьшей загруженностью.
В зависимости от используемого приложения вы можете наблюдать его фактическую загруженность в процентах, а также видеть скорость отклика в миллисекундах. Все это облегчает выбор. Еще один важный момент: многие бесплатные VPN на Android имеют ограничение трафика, после чего скорость либо снижается до критической отметки, либо сервис совсем перестает работать. Выхода два — оформление подписки или установка другого VPN-приложения.
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И, пока мы не начали разговор о хороших ВПН, работающих в России, отмечу, что если у вас не открываются только отдельные сайты, то вполне возможна их блокировка на территории страны выбранного сервера. Поэтому внимательно проверяйте настройки VPN. Может быть, приложение по умолчанию установило российское местоположение, из-за чего у вас ничего не открывается.
Какие VPN работают в России
Несмотря на то, что блокировка ВПН в России идет полным ходом, существует много сервисов, продолжающих работу как в платном, так и в бесплатном режиме. Недавно я рассказывал о лучших VPN на телефон, подробно освещая все плюсы и минусы. Так что за подробностями отправляйтесь туда. А в рамках текущего материала предлагаю вашему вниманию список из нескольких стабильно работающих ВПН по состоянию на момент публикации текста:
- Oko VPN;
- Planet VPN;
- Stolitomson VPN;
- Tomato VPN;
- VPN Бобер;
- VPN Bucks;
- VPN Fast;
- VPNIFY;
- VPN RedCat;
- VPN Super.
Это не самый полный список работающих ВПН в России, но среди них вы встретите подходящее приложение. Только не забудьте ознакомиться с отзывами и сравнить несколько VPN, прежде чем выбирать сервис на постоянную основу.