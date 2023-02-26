Что делать, если не работает VPN на телефоне

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин 0

VPN часто становится палочкой-выручалочкой, когда нам нужно посетить заблокированные сайты или по другим причинам изменить свое местоположение. Однако с виртуальной частной сетью нередко возникают проблемы. Особенно в последнее время. Все чаще люди жалуются на то, что не работает ВПН на Андроиде. Давайте выясним, с чем это связано и каким образом можно решить проблему, вновь получив доступ к нужному VPN-сервису.

Что делать, если не работает VPN на телефоне. VPN работает не всегда и не везде. Фото.

VPN работает не всегда и не везде

Как включить ВПН на Андроид

Первое, что приходит в голову, когда человек сталкивается с проблемами при подключении к VPN: «А все ли я делаю правильно»? Действительно, может, мы просто нажимаем не ту кнопку. Чтобы подтвердить или опровергнуть эти предположения, нужно знать, как включить ВПН на телефоне:

  1. Запустите приложение VPN.
  2. При первом запуске дайте все разрешения.
  3. Нажмите кнопку «Подключиться».
  4. Дождитесь окончания поиска и подключения к виртуальной сети.
Как включить ВПН на Андроид. Подключиться к VPN легче, чем допустить ошибку. Фото.

Подключиться к VPN легче, чем допустить ошибку

Обычно включение VPN на Андроид занимает несколько секунд, после чего можно пользоваться интернетом, виртуально находясь в другой стране. Если ВПН не работает, то становится очевидно, что дело совершенно не в том, какую кнопку вы нажали.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Почему не работает ВПН

Прежде чем выделить причины, почему не подключается ВПН, важно уточнить, как именно проявляется проблема. Она дает о себе знать следующим образом:

  • при запуске приложения появляется ошибка;
  • бесконечное подключение ВПН;
  • ошибка появляется в процессе поиска сервера;
  • ВПН подключается, но никакие страницы не открываются;
  • не открываются только заблокированные сайты.
Почему не работает ВПН. Проблема может проявляться по-разному. Фото.

Проблема может проявляться по-разному

Все это — разные проблемы. Но я предлагаю взглянуть на общий список причин, почему не работает VPN. А вы самостоятельно сможете без труда сопоставить фактор, влияющий на возникновение неполадок, и варианты их проявления:

  • не работает интернет на телефоне;
  • приложение не может найти подходящий сервер;
  • слишком низкая скорость у выбранного сервера;
  • исчерпан лимит трафика VPN;
  • сбой в работе приложения;
  • VPN заблокирован в России.

Если на каждую из первых пяти причин обязательно найдется способ решения проблемы, то с заблокированными VPN ничего не поделаешь. Поэтому первым делом проверьте, не входит ли ваш любимый сервис в список тех, чья работа ограничена на территории России.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Какие ВПН заблокированы в России

Какие ВПН заблокированы в России. В России заблокировано много VPN-сервисов. Фото.

В России заблокировано много VPN-сервисов

Блокировка ВПН в России идет не первый месяц, и список сервисов, чья работа ограничивается, постоянно растет. По состоянию на конец февраля 2023 года в нашей стране заблокированы:

  • Betternet;
  • Browsec;
  • Cloudflare WARP (1.1.1.1);
  • ExpressVPN;
  • Hola! VPN;
  • IPVanish VPN;
  • KeepSolid VPN Unlimited;
  • Lantern;
  • Melon VPN;
  • NordVPN;
  • Opera VPN;
  • PrivateTunnel;
  • ProtonVPN;
  • Speedify VPN;
  • Surfshark;
  • Tachyon VPN;
  • TunnelBear;
  • VyprVPN;
  • Windscribe;
  • X-VPN.

Список длинный, но далеко не исчерпывающий, учитывая то, сколько в мире существует подобных сервисов. Возможно, в нем отсутствует ваш VPN. Но примите к сведению, что даже в условиях ограничений некоторые сервисы успешно продолжают работать. Поэтому, если на телефоне не работает ВПН, сначала стоит попытаться решить проблему, не обращаясь к помощи других приложений.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Что делать, если не подключается ВПН

Пойдем по порядку. Во-первых, нам нужно исключить фактор сбоя в работе приложения. Подручными средствами это можно сделать, очистив кэш и данные программы:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Перейдите в раздел «Приложения».
  3. Найдите проблемный VPN.
  4. Нажмите кнопку «Очистить», после чего подтвердите удаление данных и кэша.
Что делать, если не подключается ВПН. Первым делом сбросьте настройки приложения или переустановите его. Фото.

Первым делом сбросьте настройки приложения или переустановите его

Во-вторых, необходимо проверить и подключение к интернету, попытавшись открыть любую страницу в браузере без ВПН. Далее, если для вас нет разницы между Wi-Fi и 4G из-за безлимитного тарифа, переключитесь с мобильного интернета на домашний или наоборот. Частенько это помогает.

Читайте также: Можно ли пользоваться VPN в России

Чаще всего не подключается ВПН на Андроиде по причине большой загруженности сервера. Выход из ситуации — выбор другой локации:

  1. Запустите приложение-VPN.
  2. Нажмите кнопку изменения локации (в каждом приложении она может выглядеть по-разному).
  3. Выберите сервер с наименьшей загруженностью.
Что делать, если не подключается ВПН. Принудительное изменение сервера — лучший способ решения проблемы. Фото.

Принудительное изменение сервера — лучший способ решения проблемы

В зависимости от используемого приложения вы можете наблюдать его фактическую загруженность в процентах, а также видеть скорость отклика в миллисекундах. Все это облегчает выбор. Еще один важный момент: многие бесплатные VPN на Android имеют ограничение трафика, после чего скорость либо снижается до критической отметки, либо сервис совсем перестает работать. Выхода два — оформление подписки или установка другого VPN-приложения.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

И, пока мы не начали разговор о хороших ВПН, работающих в России, отмечу, что если у вас не открываются только отдельные сайты, то вполне возможна их блокировка на территории страны выбранного сервера. Поэтому внимательно проверяйте настройки VPN. Может быть, приложение по умолчанию установило российское местоположение, из-за чего у вас ничего не открывается.

Какие VPN работают в России

Какие VPN работают в России. Многие VPN-сервисы продолжают работать, несмотря ни на что. Фото.

Многие VPN-сервисы продолжают работать, несмотря ни на что

Несмотря на то, что блокировка ВПН в России идет полным ходом, существует много сервисов, продолжающих работу как в платном, так и в бесплатном режиме. Недавно я рассказывал о лучших VPN на телефон, подробно освещая все плюсы и минусы. Так что за подробностями отправляйтесь туда. А в рамках текущего материала предлагаю вашему вниманию список из нескольких стабильно работающих ВПН по состоянию на момент публикации текста:

Это не самый полный список работающих ВПН в России, но среди них вы встретите подходящее приложение. Только не забудьте ознакомиться с отзывами и сравнить несколько VPN, прежде чем выбирать сервис на постоянную основу.

Теги
Лонгриды для вас
Как вернуть сообщение в Ватсапе, которое удалил у себя

За последний год Ватсап получил массу улучшений и новых функций, но какой в них толк, если самым удобным все равно является Телеграм? Несмотря на это, мессенджер по-прежнему есть практически у всех на телефоне, поэтому каждому будет полезно узнать, как удалить сообщение в Ватсапе, даже если вы его случайно стерли у себя! Наверняка у каждого была такая ситуация, когда вы хотели удалить текст, чтобы скрыть от чужих глаз, но в итоге по ошибке стирали его со своего смартфона. Не беспокойтесь: разработчики мессенджера оставили лазейку. Рассказываем, что делать, если удалил сообщение только у себя.

Читать далее
Какие бывают версии Android и где скачать самую новую

Операционная система Android ведет свою историю с 2008 года. Тогда в сентябре была представлена первая версия ОС, и в тот же день на свет появился первый смартфон на этой платформе — T-Mobile G1. С тех пор вышло более десятка обновлений Андроид, и операционная система изменилась до неузнаваемости. Сегодняшнее программное обеспечение смартфонов совершенно не похоже на то, что мы видели перед глазами еще 5-10 лет назад. Так давайте же вспомним, как менялась мобильная ОС, взглянув на историю версий Андроид, а также выясним, стоит ли гнаться за обновлениями.

Читать далее
5 прикольных приложений для Android, которые помогут немного отвлечься

Рано или поздно каждый из нас понимает, что жизнь идет как-то не так: постоянные стрессы на работе, дурные мысли и всякое такое преследует нас повсеместно, поэтому надо немного перевести дух, отложив подальше телефон. Если же смартфон выпустить из рук не получается, то самое время воспользоваться специальными приложениями, которые хотя бы ненадолго, но помогут вам отвлечься. Да, оказывается в зависимости от смартфона тоже есть что-то хорошее, поэтому самое время этим воспользоваться. Вот вам несколько приложений для снятия стресса и поднятия настроения как минимум на день!

Читать далее
Новый комментарий