Почему не работает Wi-Fi на телефоне, а в настройках — сеть без доступа к интернету

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Герман Вологжанин 0

Наверное, ничто так не раздражает, как неработающий интернет. Ведь с его помощью мы не только проводим свободное время, но и работаем. Представьте: вам вот-вот нужно сдавать важный проект, а вы не можете найти информацию для его составления из-за отсутствия сети. Проблема проявляется по-разному, но чаще всего она дает о себе знать, когда мы используем беспроводное подключение Wi-Fi. Бывает, что вы успешно подключились к сети, но сайты все равно не открываются, а в настройках отображается сообщение «Сеть без доступа к интернету» или «Интернет может быть недоступен».

Расскажем, как решить проблемы, связанные с работой Wi-Fi на Android

Почему без доступа к интернету

В зависимости от модели смартфона и типа устройства, которое вы используете для выхода в интернет, текст сообщения отличается. Однако суть проблемы везде одна и та же: гаджет видит сеть Wi-Fi, успешно подключается к ней, но обмена данными не происходит. То есть при попытке открыть сайт через браузер или запустить приложение отображается сообщение «Нет подключения к интернету».

Чаще всего это сообщение появляется по причине задолженности

С этой проблемой я сталкивался неоднократно, а в большинстве случаев причина ее возникновения была прозаична и немного забавна — я просто забывал пополнить лицевой счет. Даже если вы уверены, что не остались в долгу перед своим провайдером, все равно посетите личный кабинет. Возможно, компания изменила условия внесения платежа или по новым правилам дает меньший срок для погашения задолженности.

Если речь идет об общедоступной сети Wi-Fi, которой вы пользуетесь в кафе или других людных местах, появление сообщения «Без доступа к интернету» может объясняться необходимостью пройти авторизацию. Как правило, для решения проблемы достаточно запустить браузер, после чего на экране появится сообщение с просьбой подтвердить номер телефона.

Публичные точки доступа требуют предварительной авторизации

Далее интернет заработает как ни в чем не бывало. Впрочем, если и это не поможет решить проблему, ознакомьтесь с альтернативными методами устранения неполадок, о которых далее пойдет речь.

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Без доступа к интернету — что делать

Вне зависимости от того, с какой проблемой вы столкнулись, для ее решения в первую очередь нужно переподключить Wi-Fi. Для этого понадобится:

  1. Открыть настройки смартфона.
  2. Выбрать свою сеть.
  3. Нажать кнопку «Удалить эту сеть».
  4. Дождаться повторного обнаружения к сети.
  5. Переподключиться, используя пароль.

Удалите сеть, а затем — снова подключитесь к ней

Еще можно попробовать просто перезагрузить смартфон. Если сбой имеет временный характер, то проблема будет устранена. Но опять же только в том случае, если она не была вызвана техническими работами на линии провайдера или, например, неисправностью модуля Wi-Fi на смартфоне (этот вариант мы сразу исключаем, поскольку он наименее вероятен).

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Изменить настройки прокси

Открыв параметры своей сети Wi-Fi, которая подключается без доступа к интернету, обратите внимание на пункт «Прокси». Желательно, чтобы здесь было выставлено значение «Нет». Как правило, оно и так используется по умолчанию, но после установки обновлений или перепрошивки смартфона некоторые настройки сбиваются. Проверьте их правильность и переподключитесь к Wi-Fi.

Выбирайте только значение «Нет»

Как изменить DNS

Этот способ я не пробовал, но узнал о нем в одном из тематических материалов, посвященных проблеме телефона без доступа в интернет. Не исключено, что он поможет в вашей ситуации. Автор этого метода предлагает изменить настройки DNS. Оптимальный вариант выставить параметры серверов Google (для DNS 1 — 8.8.8.8, а для DNS 2 — 8.8.4.4). Чтобы получить доступ к рассматриваемым параметрам, сделайте следующее:

  1. Откройте настройки своей сети Wi-Fi.
  2. Перейдите в «Настройки IP».
  3. Выберите «Статический IP-адрес».
  4. Пропишите рекомендованные значения.

В интернете можно найти массу альтернативных DNS

Изменения сразу же вступят в силу, и интернет заработает. Если положительных изменений не произойдет, нужно обратиться к настройкам роутера. Каким — сейчас узнаете.

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Сброс настроек роутера

В процессе поиска решения проблемы, когда установлено подключение без доступа в интернет, вы должны проверить работоспособность сети на всех устройствах. Возможно, неполадки встречаются только на одном гаджете, и вам придется выполнить сброс настроек смартфона.

Если же проблема дает о себе знать на всех устройствах, то, скорее всего, виноват роутер. Попробуйте сбросить его настройки, нажав кнопку «Reset», расположенную на корпусе. Обычно для доступа к ней необходимо использовать скрепку или другой узкий предмет. После нажатия лампочки маршрутизатора замигают, а через несколько секунд маршрутизатор начнет работу в новом режиме. Вам останется переподключиться к Wi-Fi и проверить работу интернета.

Для сброса настроек роутера достаточно нажать одну кнопку

Не работает интернет на телефоне

Наконец, помните, что любые проблемы могут быть вызваны техническими работами провайдера. Я, пользуясь услугами Ростелеком, сталкиваюсь с этим постоянно. Чтобы убедиться в наличии или отсутствии работ, достаточно набрать номер горячей линии. Обычно о проблемах сообщает автоответчик, и даже не нужно ждать ответа сотрудника колл-центра.

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Если вам удастся решить проблему подключения к сети без доступа в интернет, то не стоит радоваться раньше времени. В процессе вы можете столкнуться с другими неполадками вроде низкой скорости загрузки или постоянными обрывами связи. О них мы подробно рассказывали в отдельном материале. Прочитайте его, чтобы сложить общую картину о работе интернета на смартфоне.

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