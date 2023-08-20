Хорошие приложения из рекомендаций Google Play, которые реально стоит скачать на смартфон

В Гугл Плей настолько много приложений, что среди них часто попадаются похожие да еще и с одинаковым названием. Ориентироваться в такой многообразии крайне сложно, поэтому модераторы делают специальные подборки рекомендованных программ — как общие, так и персональные. Бытует мнение, что обычно так продвигают только те, за которые заплатил разработчик, или исключительно приложения со встроенными покупками, но так бывает не всегда! Я понаблюдал за рекомендациями Гугл Плей в течение нескольких недель и нашел в подборках полезные приложения для смартфона. Вот они.
ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ НОВОСТИ О СМАРТФОНАХ РАНЬШЕ ОСТАЛЬНЫХ
Содержание
Daily Random Facts — интересное приложение на Андроид
Гугл Плей содержит не только всевозможные приложения для управления смартфоном, но и развлекательные. Вот, например, Daily Random Facts — интересный справочник случайных фактов, который не даст вам соскучиться, а заодно пополнит вашу базу знаний. При первом запуске вам нужно настроить время отправки уведомлений, а также их количество — можно выбрать до 20 в день. После этого приложение будет присылать вам интересные факты из разных сфер жизни.
При этом вы можете сами выбрать предпочтения при первичной настройке, а при входе в Daily Random Facts можно самостоятельно смотреть подборку интересных фактов, добавляя их в Избранное. Приложение бесплатное, но время от времени может встречаться реклама, а еще весь контент в нем на английском языке. Зато можно добавить виджет на главный экран, чтобы ничего не пропустить!
Личный ТОП любимых аксессуаров для телевизора на Android TV, которые не стыдно посоветовать
Bookmory — трекер чтения на Андроид
Во взрослой жизни довольно сложно найти свободное время для чтения книг. Но даже если оно у вас есть, вы не можете упомнить всего того, что прочли и сколько потратили на это времени. Поможет в этом Bookmory — специальный трекер для отслеживания чтения. Он позволяет фиксировать читаемые книги прямо сейчас, а также смотреть различную статистику за любой временной период.
Прочитанное можно сортировать по тегам, чтобы не потерять — все донельзя просто и удобно! Добавлять книги можно любыми способами: с помощью названия или по штрих-коду. За постоянный прогресс Bookmory дает различные награды, а еще позволяет сохранять интересные отрывки из книг и хранить их в приложении, чтобы потом выучить.
Pure Writer — необычный текстовый редактор для Андроид
Если вы находитесь в поисках удобного текстового редактора, то рекомендую обратить внимание на Pure Writer — это приложение, в котором не только удобно создавать заметки, но и просматривать их! По сути, название оправдывает себя — утилита создана для настоящих писателей или тех, кто хочет им стать.
Для просмотра записей можно выбрать понравившийся интерфейс, чтобы лучше воспринимать написанное, а также настроить различные жесты для удобного управления. Вдобавок все данные еще можно защитить отпечатком пальца или паролем, а также создавать резервные копии записей прямо на устройстве на случай сбоев или разрядки смартфона.
В России выпустили смартфон Р-ФОН на Rosa Mobile за 40к рублей. Даже дешевый Redmi лучше, чем это
Snake II — змейка для смартфона
Как бы ни пытались разработчики удивить посетителей Google Play трехмерными играми с поддержкой Ray Tracing, в 2023 году нет ничего лучше проверенной классики. Вот и в моих рекомендациях оказалась Змейка для Андроид, которая выглядит точь-в-точь как на кнопочной Нокиа — разработчики специально перенесли ее на смартфоны, не внося никаких изменений.
Меню, шрифты, звуки — от всех элементов игры веет ностальгией. В какой-то момент даже кажется, что в руках вовсе и не смартфон, а старый мобильник! Управлять змейкой легко с помощью касаний по экрану, но можно изменить способ в настройках, а еще есть 9 уровней сложности. Срочно качаем и возвращаем нулевые!
Приложение для прослушивания радио
В Google Play масса приложений для прослушивания онлайн-радио, но не все они стабильно работают, поэтому в списках зачастую оказываются плееры с низкой оценкой. Но эта программа с простым названием «Радио» хороша по двум причинам: во-первых, у него удобный плиточный интерфейс главного экрана. Во-вторых, простая навигация на странице воспроизведения — ничего лишнего здесь нет!
Зато есть темная тема, настройки буфера и Избранное, куда можно добавлять любимые радиостанции, среди которых не только FM-частоты, но и волны из Интернета. Листать этот бесконечный список вовсе не обязательно — используйте поиск вверху страницы! Остается только подключить смартфон к блютуз-колонке на даче и наслаждаться любимой станцией!
А другие интересные аксессуары для смартфона и просто прикольные гаджеты вы всегда можете найти в Телеграм-канале «Сундук Али-Бабы» — подпишитесь, чтобы получить к ним доступ!