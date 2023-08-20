Хорошие приложения из рекомендаций Google Play, которые реально стоит скачать на смартфон

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Иван Герасимов

В Гугл Плей настолько много приложений, что среди них часто попадаются похожие да еще и с одинаковым названием. Ориентироваться в такой многообразии крайне сложно, поэтому модераторы делают специальные подборки рекомендованных программ — как общие, так и персональные. Бытует мнение, что обычно так продвигают только те, за которые заплатил разработчик, или исключительно приложения со встроенными покупками, но так бывает не всегда! Я понаблюдал за рекомендациями Гугл Плей в течение нескольких недель и нашел в подборках полезные приложения для смартфона. Вот они.

Хорошие приложения из рекомендаций Google Play, которые реально стоит скачать на смартфон. Нашли для вас 5 поистине хороших приложений из рекомендаций Google Play. Фото.

Нашли для вас 5 поистине хороших приложений из рекомендаций Google Play

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Daily Random Facts — интересное приложение на Андроид

Гугл Плей содержит не только всевозможные приложения для управления смартфоном, но и развлекательные. Вот, например, Daily Random Facts — интересный справочник случайных фактов, который не даст вам соскучиться, а заодно пополнит вашу базу знаний. При первом запуске вам нужно настроить время отправки уведомлений, а также их количество — можно выбрать до 20 в день. После этого приложение будет присылать вам интересные факты из разных сфер жизни.

Daily Random Facts — интересное приложение на Андроид. Приложение присылает случайные факты из разных областей жизни. Фото.

Приложение присылает случайные факты из разных областей жизни

При этом вы можете сами выбрать предпочтения при первичной настройке, а при входе в Daily Random Facts можно самостоятельно смотреть подборку интересных фактов, добавляя их в Избранное. Приложение бесплатное, но время от времени может встречаться реклама, а еще весь контент в нем на английском языке. Зато можно добавить виджет на главный экран, чтобы ничего не пропустить!

Рандомные факты

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Bookmory — трекер чтения на Андроид

Во взрослой жизни довольно сложно найти свободное время для чтения книг. Но даже если оно у вас есть, вы не можете упомнить всего того, что прочли и сколько потратили на это времени. Поможет в этом Bookmory — специальный трекер для отслеживания чтения. Он позволяет фиксировать читаемые книги прямо сейчас, а также смотреть различную статистику за любой временной период.

Bookmory — трекер чтения на Андроид. Теперь отслеживать прочитанные книги намного удобнее! Фото.

Теперь отслеживать прочитанные книги намного удобнее!

Прочитанное можно сортировать по тегам, чтобы не потерять — все донельзя просто и удобно! Добавлять книги можно любыми способами: с помощью названия или по штрих-коду. За постоянный прогресс Bookmory дает различные награды, а еще позволяет сохранять интересные отрывки из книг и хранить их в приложении, чтобы потом выучить.

Трекер чтения

Pure Writer — необычный текстовый редактор для Андроид

Если вы находитесь в поисках удобного текстового редактора, то рекомендую обратить внимание на Pure Writer — это приложение, в котором не только удобно создавать заметки, но и просматривать их! По сути, название оправдывает себя — утилита создана для настоящих писателей или тех, кто хочет им стать.

Pure Writer — необычный текстовый редактор для Андроид. Pure Writer — удобный текстовый редактор со встроенной читалкой. Фото.

Pure Writer — удобный текстовый редактор со встроенной читалкой

Для просмотра записей можно выбрать понравившийся интерфейс, чтобы лучше воспринимать написанное, а также настроить различные жесты для удобного управления. Вдобавок все данные еще можно защитить отпечатком пальца или паролем, а также создавать резервные копии записей прямо на устройстве на случай сбоев или разрядки смартфона.

Заметки для Андроид

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Snake II — змейка для смартфона

Как бы ни пытались разработчики удивить посетителей Google Play трехмерными играми с поддержкой Ray Tracing, в 2023 году нет ничего лучше проверенной классики. Вот и в моих рекомендациях оказалась Змейка для Андроид, которая выглядит точь-в-точь как на кнопочной Нокиа — разработчики специально перенесли ее на смартфоны, не внося никаких изменений.

Snake II — змейка для смартфона. Змейка выглядит точь-в-точь как на Нокиа! Фото.

Змейка выглядит точь-в-точь как на Нокиа!

Меню, шрифты, звуки — от всех элементов игры веет ностальгией. В какой-то момент даже кажется, что в руках вовсе и не смартфон, а старый мобильник! Управлять змейкой легко с помощью касаний по экрану, но можно изменить способ в настройках, а еще есть 9 уровней сложности. Срочно качаем и возвращаем нулевые!

Змейка на Андроид

Приложение для прослушивания радио

Приложение для прослушивания радио. Этот плеер для прослушивания радио — один из самых лучших в Гугл Плей. Фото.

Этот плеер для прослушивания радио — один из самых лучших в Гугл Плей

В Google Play масса приложений для прослушивания онлайн-радио, но не все они стабильно работают, поэтому в списках зачастую оказываются плееры с низкой оценкой. Но эта программа с простым названием «Радио» хороша по двум причинам: во-первых, у него удобный плиточный интерфейс главного экрана. Во-вторых, простая навигация на странице воспроизведения — ничего лишнего здесь нет!

Интернет-радио на Андроид

Зато есть темная тема, настройки буфера и Избранное, куда можно добавлять любимые радиостанции, среди которых не только FM-частоты, но и волны из Интернета. Листать этот бесконечный список вовсе не обязательно — используйте поиск вверху страницы! Остается только подключить смартфон к блютуз-колонке на даче и наслаждаться любимой станцией!

Недорогая колонка Hoco

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