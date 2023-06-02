Как скинуть геолокацию на Андроид-смартфоне. 3 простых, но эффективных способа

У каждого из нас есть знакомый, который вечно путается, как куда-нибудь пройти. То повернет не туда, то ищет вход не с той стороны дома. В такой ситуации большим спасением являются различные картографические сервисы. Особенно те, которые умеют составлять пешие маршруты. Ну а что? Получил от кого-нибудь из друзей адрес, загнал его в условные Яндекс Карты или 2ГИС и добрался до нужного места. Вот только иногда проще скинуть геолокацию, а не адрес. Тогда человек, вместо того, чтобы вводить информацию руками, просто перейдет по ссылке, и она сразу же откроется в нужном приложении и предложит составить маршрут.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ. ПОТОМ СПАСИБО СКАЖЕШЬ

Именно так умеют делать как Яндекс Карты, так и 2ГИС, которые являются самыми популярными картографическими сервисами у нас в стране. В этой статье разбираемся, как скинуть геолокацию через оба этих приложения, а заодно выясняем, как отправить свое местоположение в СМС-сообщении.

Как скинуть геолокацию с Яндекс

Никогда не понимал, зачем делиться геолокацией. Ведь проще всего скинуть человеку адрес или, на крайний случай, координаты и он вставит их в удобное для себя приложение. Но прошлым летом столкнулся с ситуацией, когда не мог объяснить товарищу, как проехать до дачи, а куда вставить координаты, он просто не понимал. Каждая минута промедления могла стоить того, что он просто проедет нужный поворот и придется делать крюк в пару десятков километров. Именно тогда меня и выручила возможность поделиться местоположением. Я спокойно скинул ссылку в Яндекс Картах, по которой он перешел и в одно касание построил маршрут. Оказалось, что это очень удобно. Работает эта функция следующим образом:

Запустите Яндекс Карты и дождитесь, пока приложение определит ваше местоположение;

Приблизьте карту до комфортного размера и коснитесь ваше геопозиции в виде буквы “Я” в красном круге;

Внизу экрана появится небольшое окошко с надписью “Мое местоположение”;

В левом нижнем углу нажмите кнопку “Поделиться” и выберите, через какое приложение вы хотите отправить ссылку.

❗️У НАС ЕСТЬ СУПЕР-КЛАССНЫЙ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧАЙСЯ, НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ

Мало того, что адресат получит ссылку, по которой достаточно перейти, и откроются Яндекс Карты с нужным адресом, так еще прямо в сообщении будет написан адрес, если он захочет воспользоваться другим приложением. В точности так же можно поделиться абсолютно любым адресом в Яндекс Картах. Просто нажмите на нужное здание или организацию и через кнопку “Поделиться” отправьте ссылку.

Если же вы получили геолокацию из Яндекс Карт, то просто перейдите по ссылке и при необходимости построить маршрут нажмите на кнопку “Маршрут”. Приложение сразу покажет вам путь, и останется только выбрать оптимальный. Самое крутое, что поделиться геолокацией через Яндекс Карты можно не только между Андроид-устройствами, но и на Айфон. Работает все в точности так же, без всяких сбоев.

Как в 2ГИС поделиться местоположением

Но Яндекс Картами возможности пользователей не ограничиваются. Я уже несколько лет назад выбрал для построения маршрутов и просмотра информации об организациях 2ГИС, а в Яндекс захожу время от времени, чтобы просто сравнить данные по пробкам. Поэтому мне намного удобнее делиться и получать от кого-то геолокацию именно через 2ГИС. Благо, что там есть такая же возможность:

Откройте 2ГИС и дождитесь, пока карты точно определят ваше местоположение;

Приблизьте карту до комфортного размера и коснитесь синей точки с вашей геолокацией;

Внизу экрана появится небольшое окошко с надписью “Мое местоположение”;

Коснитесь кнопки “Поделиться” и отправьте его через удобный для вас мессенджер.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

У 2ГИС, в отличие от Яндекс Карт, в отправленной геолокации есть один, как мне кажется, серьезный недочет. Вместе со ссылкой в сообщении нет адреса. Если вы не пользуетесь 2ГИС или хотите построить маршрут в каком-нибудь другом приложении, то без вариантов придется переходить по ссылке, запоминать адрес и только после этого вводить его в ту программу, которую вам хочется. Надо бы этот момент доработать. Ну и вы не ограничены только возможностью скинуть свою геолокацию. Можете делиться таким образом любыми адресами и организациями, которые найдете в приложении.

Как скидывать геолокацию на Андроиде

Есть еще один отличный способ поделиться геолокацией на Андроиде — воспользоваться стандартными сообщениями. У этого варианта есть только один минус — вы можете скинуть только свое текущее местоположение, но в некоторых ситуациях этого будет более чем достаточно. К тому же отправка ссылки пойдет через СМС-сообщения, и вам даже не потребуется для этого интернет:

Откройте приложение “Сообщения” и зайдите в старый или создайте новый диалог с абонентом;

и зайдите в старый или создайте новый диалог с абонентом; Нажмите на плюс и выберите “Геоданные”;

Разрешите программе определить ваше местоположение и коснитесь кнопки “SMS” в правом нижнем углу.

С помощью этого способа можно отправлять вашу геопозицию даже на Айфон. Если у получателя не будет установлены Гугл Карты, то его просто перекинет в браузер, но где вы находитесь, покажет максимально точно.