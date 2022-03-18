Можно ли использовать VPN в России

За последние недели количество скачиваний приложений с VPN увеличилось в десятки, если не в сотни раз. Наши сограждане активно пользуются сервисами для того, чтобы получить доступ к Instagram и Facebook, ныне заблокированным в России. Правда, тут не все так просто: многие задаются вопросом, насколько законно использовать VPN в личных целях? По сути, приложения доступны для скачивания в Google Play, а значит — это никоим образом не нарушает закон. Или нет? Давайте разберемся, законно ли использовать VPN в России, если да, то почему их блокируют и в каком случае можно пользоваться даже заблокированным VPN-сервисом?

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VPN в России 2022

В России уже давно взяли под контроль работу VPN. Для этого даже был принят специальный закон, который не запрещает VPN, но контролирует их деятельность и обязывает владельцев сотрудничать с властями. Так провайдеры должны блокировать доступ к запрещенным ресурсам, что на деле не всегда происходит, ведь именно для этого пользователи и скачивают VPN.

С 2019 года Роскомнадзор обязывает владельцев VPN-сервисов подключаться к реестру запрещенных сайтов, а уже в начале этого года иностранные провайдеры VPN получили предписание заблокировать доступ к сайтам, которые суд признал экстремистскими. Именно по этой причине некоторые VPN прекратили свою работу в России.

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Само существование VPN не запрещено, но, согласно Постановлению правительства №1279, некоторые действия с VPN могут быть незаконными. Допустим, когда вы пытаетесь зайти на заблокированный по требованию Роскомнадзора сайт. Но юристы утверждают, что за использование VPN ответственности не предусмотрено, ведь она лежит на операторах связи.

К тому же, Instagram пока не признан судом экстремистской организацией, соответственно, его работа в РФ не запрещена. Пользователей соцсети могут привлечь к ответственности только после признания социальной сети экстремистской организацией да и то при условии, что на личной странице размещалась соответствующая информация или пользователь спонсировал деятельность Meta, например, оплачивал подписки или продвижение. Бояться ответственности за использование VPN не стоит, но нужно внимательно относиться к безопасности таких сетей: VPN может украсть пароли или собирать информацию о ваших действиях в логи. Это применимо к бесплатным приложениям VPN, поэтому будьте внимательны.

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Блокировка VPN в России

VPN-сервисы должны ограничивать доступ к запрещенным сайтам на территории нашей страны, но не все это делают. Почему это происходит? Все очень просто: сервис должен подключиться к Федереальной государственной информационной системе (ФГИС). Точнее, получить приглашение. На этом ресурсе есть вся информация о запрещенных сайтах, поэтому сервис должен в течение 30 дней ограничить доступ к ним. В случае, если он этого не делает, его блокируют.

Проблема в том, что заблокировать VPN очень сложно, зато можно забанить отдельные сетевые протоколы, по которым работают эти сервисы. Например, это практикуется в Китае, причем вполне успешно: провайдер связи с помощью специального оборудования обнаруживает сетевые соединения, в результате чего их скорость заметно падает. Это то же самое, что пытаться загрузить видео в 4К через 3G. С этим как раз сталкиваются те, кто пытается зайти в Instagram через VPN в последнее время. Эксперты уверены в том, что заблокировать VPN-сервисы несложно, но только вместо них сразу же появятся другие, благо создать их не так уж сложно.

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Какие VPN заблокированы в России

Роскомнадзор занимается блокировкой VPN не первый год. За это время в черный список попало более 20 сервисов — со временем их количество только увеличивается. Депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что блокировка сервисов в ближайшее время продолжится, чтоб ограничить доступ к Instagram и сервисам Meta. На данный момент среди заблокированных уже оказались:

IPVanish VPN;

Speedify VPN;

ExpressVPN;

KeepSolid;

Hola! VPN.

Правда, для использования заблокированных VPN-сервисов есть исключение: организации, которые их используют для своей деятельности, могут уведомить ведомство об этом по электронной почте, после чего обращение будет рассмотрено и его одобрят для дальнейшей работы. Увы, исключение не касается обычных пользователей.

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Кроме того, эксперты считают, что блокировка Instagram и VPN-сервисов не окажет сильного влияния на тех же блогеров. Ожидается, что контентмейкеры со временем смогут перебраться на другую площадку, где заново соберут свою аудиторию, а вместо одних рекламодателей появятся другие. Агентства, которые занимаются продвижением, уже разработали стратегию для блогеров, чтобы заменить Instagram другими соцсетями.

Получается, с VPN не все так плохо и даже при блокировке сервиса есть возможность получить исключение. А вот положение Google ухудшается с каждым днем: рассказали о том, когда заблокируют Google Play и что из-за этого будет в нашем материале.