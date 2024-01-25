Что делать, если смарт-часы не подключаются к телефону на Android или постоянно отключаются от него

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Герман Вологжанин

Хотя умные часы являются самодостаточным устройством, так или иначе для обеспечения их корректной работы требуется смартфон. Ведь именно через него выполняется первичная настройка носимого аксессуара, а также изменение дополнительных параметров. И в момент, когда вы решите подключить смарт-часы к телефону Андроид, можно столкнуться с целым рядом проблем. Причины их возникновения самые разные. Но вне зависимости от того, почему часы не подключаются к телефону, с высокой долей вероятности ошибку удастся исправить, если воспользоваться нашей инструкцией.

Что делать, если смарт-часы не подключаются к телефону на Android или постоянно отключаются от него. Часы не подключаются? Сейчас исправим! Фото: Tech4All. Фото.

Часы не подключаются? Сейчас исправим! Фото: Tech4All

Как подключить смарт-часы к Андроиду

В отличие от Bluetooth-наушников, смарт-часы, использующие для сопряжения тот же протокол беспроводной связи, подключаются не через настройки, а при помощи специального приложения. У каждой марки устройства оно свое:

Если вы пользуетесь устройством другой марки, ищите информацию о приложении для умных часов на упаковке, в инструкции, а также на сайте производителя.

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Если приложение установлено, то вы можете смело обратиться к нашей инструкции, наглядно показывающей, как подключить часы к телефону:

  1. Убедитесь, что смарт-часы заряжены, а на смартфоне активирован Bluetooth.
  2. Запустите приложение.
  3. Зарегистрируйтесь, если не сделали это ранее.
  4. Нажмите кнопку добавления устройства.
  5. Найдите в списке свои часы.
  6. Подтвердите сопряжение.
Как подключить смарт-часы к Андроиду. Обратите внимание, что есть и альтернативные способы сопряжения. Фото.

Обратите внимание, что есть и альтернативные способы сопряжения

Чтобы подтвердить подключение, необходимо нажать кнопку «Добавить» как на смартфоне, так и на экране умных часов. Но как быть, если настроить сопряжения не получается?

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Часы не подключаются к телефону — что делать

Телефон не видит смарт-часы? Тогда в первую очередь вы должны убедиться, что они не сопряжены с другим устройством, а при необходимости — отключить их:

  1. Запустите приложение на предыдущем телефоне.
  2. Если во вкладке «Устройство» отображаются те самые часы, нажмите кнопку отключения.
  3. Подтвердите отмену сопряжения.
Часы не подключаются к телефону — что делать. Часы работают корректно только с одним смартфоном. Фото.

Часы работают корректно только с одним смартфоном

После этого повторите процесс подключения в соответствии с инструкцией, которая была изложена в самом начале материала. Если все равно Андроид не видит часы, примите во внимание пару рекомендаций:

  • убедитесь, что смарт-часы заряжены, и при необходимости подключите их к источнику питания;
  • перезагрузите часы или сбросьте настройки, задержав на несколько секунд кнопку включения (уточните алгоритм в инструкции к устройству);
  • попробуйте другой способ подключения часов (например, через выбор устройства вручную или сопряжение при помощи QR-кода).

Если телефон видит носимый аксессуар, но часы не подключаются к Андроид, необходимо их перезагрузить. Не помогло — воспользуйтесь другим способом сопряжения и обязательно действуйте по инструкции, представленной в начале текста, правильно выполняя каждый шаг.

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Почему часы отключаются от телефона

Также часто возникает другая проблема, когда устройства успешно сопрягаются, но в процессе эксплуатации смарт-часы отключаются от телефона, в связи с чем носимый аксессуар не отображает информацию о погоде и не может подгрузить иные данные. Как правило, виной всему — запрет на работу в фоне приложения, которое используется для сопряжения. Во избежание случайных отсоединений в будущем сделайте несколько простых шагов:

  1. Откройте настройки смартфона и перейдите в раздел «Приложения».
  2. Выберите в списке программу для подключения часов к Андроид.
  3. Откройте вкладку «Контроль активности».
  4. Установите значение «Нет ограничений».
Почему часы отключаются от телефона. Снимите ограничения и включите автозагрузку, чтобы приложение работало корректно. Фото.

Снимите ограничения и включите автозагрузку, чтобы приложение работало корректно

Также не помешает активировать автозапуск приложения. Если даже после этого телефон отключается от часов, принудительно закрепите приложение в фоне:

  1. Запустите программу и вернитесь на рабочий стол.
  2. Откройте список активных процессов (свайп от нижней части экрана к середине или нажатие кнопки «Меню» в виде квадрата).
  3. Задержите палец на приложении для сопряжения.
  4. Поставьте на него замок.
Почему часы отключаются от телефона. Также не забудьте отключить режим энергосбережения. Фото.

Также не забудьте отключить режим энергосбережения

Теперь приложение всегда будет активным и больше не возникнет проблем с постоянным отключением часов от телефона. Если ошибка повторится — перезагрузите Андроид или заново настройте сопряжение устройств.

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