Что еще умеет функция Найти устройство на Android, кроме поиска смартфона

На каждом современном Android-смартфоне, сертифицированном компанией Google, есть функция Найти устройство. Она необходима для поиска потерянных гаджетов, а потому к ее помощи люди прибегают крайне редко. Однако о функции есть ряд дополнительных возможностей, которые могут пригодиться даже тем, чей смартфон лежит неподалеку. Так что же все-таки умеет Найти устройство от Гугл?

Прежде чем начать разговор о возможностях этой функции, нужно убедиться, что она включена. Для проверки воспользуйтесь нашей инструкцией, где мы рассказывали, как найти смартфон, или просто вбейте в поиске настроек «Найти устройство». Если функция включена, то получить доступ к ее возможностям можно через страницу аккаунта в интернете или мобильное приложение Find My Device.

Как включить поиск устройства на Андроид

Поиск пропавшего смартфона

В первую очередь Find My Device позволяет найти телефон на карте, если вы его потеряли. Для этого достаточно посетить сайт или зайти в приложение под своим аккаунтом Google, а затем выбрать пропавшее устройство.

Если оно подключено к интернету или хотя бы находится в местах скопления большого количества людей, то смартфон или планшет отобразится на карте, и вы сможете проложить к нему маршрут. Если устройство выключено, то сервис попробует отыскать его последнюю геолокацию.

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Как позвонить на свой телефон

Выбрав свой телефон или планшет в списке устройств, вы сможете на него позвонить. Зачем? Например, если он завалялся где-то дома, но никак не получается его найти. Для этого понадобится:

Открыть Find My Device. Выбрать смартфон. Нажать кнопку «Прозвонить».

После этого на экране потерянного телефона появится информационное сообщение о поиске устройства, а также будет воспроизведен звуковой сигнал. Для его отключения достаточно один раз нажать на кнопку питания.

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Как заблокировать смартфон

Помимо поиска вы можете заблокировать смартфон. Google утверждает, что в таком случае будет выполнен выход из учетной записи, но де-факто в рамках этой опции просто блокируется экран, если он был активен. Также на дисплей предлагается вывести информационное сообщение.

Помимо варианта с пропажей телефона эта фишка пригодится тем, кто, например, отдает свое устройство детям, а потом никак не может забрать. Заходим на сайт Find My Device, жмем кнопку «Заблокировать» и смотрим на лицо ребенка, в руках которого гаджет превращается в тыкву.

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Простой способ узнать IMEI смартфона

Если вы не в курсе, как узнать IMEI телефона, то есть его международный идентификатор, позволяющий в том числе проверить подлинность устройства, вновь воспользуйтесь Find My Device.

По нажатию на кнопку настроек перед вами откроется информация о смартфоне, где помимо названия модели и даты активации (первого входа в текущий аккаунт) указан IMEI. Правда, только один несмотря на то, что у двухсимочных устройств их два.

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Сброс настроек на Андроид

И последнее. Find My Device позволяет выполнить сброс настроек Андроид, не прикасаясь к смартфону. После нажатия на шестеренку выберите соответствующую опцию и подтвердите удаление данных.

Конечно, прежде всего эта возможность будет полезна в случае потери или кражи устройства. То также она пригодится для сброса смартфона с неработающим экраном или тачскрином. Согласитесь, это намного удобнее, чем вручную подключать Андроид к ПК и выполнять сложные манипуляции через ADB для полной очистки.