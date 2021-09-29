Как узнать, где находится телефон, часы или планшет. Даже если они выключены

Потеря мобильного устройства, особенно смартфона, — это серьезнейший повод для стресса. Наши устройства хранят основную часть личной информации и потенциально конфиденциальных данных. В случае потери или кражи это может иметь катастрофические последствия. Если вы используете устройство Android, есть способы определить его местоположение, если случайно разминетесь с ним. В этой статье мы соберем несколько способов определить местоположение телефона, которые вы можете использовать, пока ваш телефон включен и подключен к мобильной сети или сети Wi-Fi. Только имейте в виду, что использовать трекеры для отслеживания положения других людей без их ведома не только неэтично, но и незаконно.

Встроенные средства поиска телефона

Ряд производителей предлагают собственный способ отслеживания телефонов. Вот варианты от Google (для любого телефона Android) и Samsung (для устройств Samsung).

Самый просто способ найти телефон

Приложение Google Find My Device является обязательным для пользователей Android и одним из самых полезных приложений для Android. Если вы добавили учетную запись Google на свое устройство Android, функция ”Найти устройство” будет включена автоматически. Вы можете проверить, что служба запущена, перейдя в ”Настройки”, далее выбираем ”Google” и открываем ”Найти мое устройство”. Иногда перед последним пунктом надо будет открыть пункт ”Безопасность”. После этого останется только убедиться, что функция включена.

Так при включении этой функции вы сможете найти свой гаджет, просто перейдя на страницу поиска устройств. Искать таким способом можно не только телефоны, но и планшеты, и даже часы. А еще их можно будет удаленно стереть и заблокировать.

Чтобы начать поиск, надо будет или скачать приложение из Google Play, или перейти на специальный сайт. В первом случае не забудьте выйти из учетной записи, если искали свой смартфон с чужого. В противном случае, этот человек сможет отслеживать положение вашего устройства.

Если вы пользуетесь WEB-версией, то функциональность будет той же самой, но не придется никого просить установить приложение и дать вам телефон. Проблема в том, что часто под рукой просто нет компьютера и приходится прибегать к помощи других пользователей.

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Как найти потерянный Samsung

Samsung предлагает собственный способ поиска потерянного телефона для своих пользователей — Find My Mobile. Воспользоваться им могут только люди с учетной записью Samsung.

Чтобы проверить, включена ли соответствующая опция, откройте настройки телефон. Теперь пролистайте до пункта ”Биометрия и безопасность” и внутри выберите ”Поиск устройств”. Если настройка не активирована, это можно будет легко сделать, передвинув соответствующий переключатель.

Вы так же сможете выбрать, хотите ли вы включить параметры удаленной разблокировки и отправки последних местоположений. В первом случае Samsung запишет ваш PIN-код, пароль или графический ключ, что позволит вам разблокировать устройство, даже если вы его забыли. После активации вы сможете управлять своим телефоном даже удаленно. Параметр ”Отправить последнее местоположение” очень важен, так как он определяет, что аккумулятор вот-вот разрядится, и отправляет данные о последнем известном положении телефона на серверы Samsung.

Найти телефон также проще всего будет через сайт, который покажет всю важную и нужную информацию о местоположении вашего смартфона.

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Приложения для поиска телефона

Если вы по какой-то причине не хотите пользоваться штатными средствами поиска или вам нужна дополнительная функциональность, стоит обратить внимание на сторонние приложения для отслеживания телефона. Часто они бывают не бесплатными и работают по абонентской плате. Впрочем, так и должно быть. Иначе стоит задуматься, почему разработчики такого полезного приложения вдруг оказались такими щедрыми.

А еще они будут хранить все ваши данные, необходимые для поиска телефона, на своем сервере. Об этом тоже стоит задуматься. Ведь кто-то всегда будет в курсе вашего местоположения. Обязательно внимательно прочитайте политику конфиденциальности перед регистрацией, если вы решите использовать стороннее приложение.

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Как узнать, где находятся члены семьи

Опять же, прежде, чем определять местоположение другого человека, даже члена семьи, стоит выяснить у него, не будет ли он против. Он должен быть как минимум в курсе отслеживания его местоположения.

Life360: Семейный локатор, GPS трекер — бесплатное приложение, предназначенное для семей, позволяет вам отслеживать, где находятся все члены вашей семьи, определяя местоположение их телефонов. Таким образом, даже если один из участников потеряет свой телефон или с ним что-то случится, другие могут мгновенно узнать, где он находится.

Это будет полезно не только в городе, но и в походе, когда с человеком может что-то случиться и надо будет прийти к нему на помощь. Впрочем, для отправки местоположения нужно будет подключение к сети, которые не часто можно найти в лесу или в горах, но иногда найти человека будет существенно проще.

Скачать Life360: Семейный локатор, GPS трекер

Приложение для защиты телефона

Cerberus Phone Security создано для предотвращения кражи данных с украденного телефона. Если вы беспокоитесь о том, что ваш телефон украдут или вы его потеряете, а кто-то подберет, Cerberus может быть для вас лучшим приложением.

Оно предлагает множество функций безопасности, которые позволяют получить удаленный доступ к утерянному или украденному устройству. Вы сможете включить звуковой сигнал, стереть данные, заблокировать устройство и даже сделать фотографии с передней камеры, чтобы обнаружить воров.

Это приложение так же можно использоваться, как семейный локатор с различными функциями для взрослых и детей. Оно не бесплатно, но, как я уже говорил выше, так и должно быть. Иначе данные о перемещении могут быть использованы против вас.

Скачать APK Cerberus Phone Security

Where’s My Droid — приложение для поиска телефона

Where’s My Droid — бесплатное приложение (но с платными функциями) для поиска вашего телефона. Он позволяет вам искать свое устройство, отправлять команду издать звук, делать фотографию местности, отслеживать местоположение по GPS, устанавливать пароль и в самом крайнем случае стирать все данные.

Обратите внимание, что большинство из этих функций доступны только для платных участников, поэтому вам, вероятно, придется потратить немного денег, чтобы получить максимальную отдачу от этого приложения.

Скачать Where’s My Droid