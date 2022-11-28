Что такое детский аккаунт Яндекс и как его создать

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин 0

28 ноября Яндекс представил обновление своего поиска. По большому счету, апдейт представляет из себя компиляцию функций, постепенно внедрявшихся ранее: закадровый перевод видео и трансляций, главная страница ya.ru, объединение запросов в темы и так далее. Одновременно с этим нашлось место масштабному нововведению, которым стал детский аккаунт Яндекс. Он призван не только обезопасить поиск, но и оградить ребенка от потенциально опасного контента в сервисах компании. Давайте разбираться, как сделать детский аккаунт Яндекс, и чем он отличается от детского профиля в КиноПоиске и Яндекс Музыке.

Что такое детский аккаунт Яндекс и как его создать. Детский аккаунт предназначен для поиска и других сервисов Яндекс. Фото.

Детский аккаунт предназначен для поиска и других сервисов Яндекс

Детский аккаунт Яндекс — что это

Детский профиль Яндекс работает как в поисковике, так и в стриминговых сервисах компании. Имея такой аккаунт, ребенок (до 14 лет) не увидит шок-контент и контент для взрослых в поисковой выдаче. В Яндекс Музыке он не услышит песни, содержащие нецензурную лексику, а на КиноПоиске будут отображаться только фильмы и сериалы в соответствии с возрастными ограничениями, установленными родителем.

Детский аккаунт Яндекс — что это. Детский аккаунт оградит ребенка от потенциально опасного контента. Фото.

Детский аккаунт оградит ребенка от потенциально опасного контента

Детский аккаунт Яндекс наравне с другими учетными записями входит в семейную группу и получает доступ ко всем преимуществам Плюс Мульти за исключением тех, которые ограничены возрастным цензом. По умолчанию каждый взрослый участник семейной группы имеет право редактировать детский профиль, но при необходимости эту опцию можно отключить, оставив ее на откуп администратору. Ограничений на количество аккаунтов ребенка в Яндексе нет, но учтите, что подписка Плюс Мульти рассчитана только на 4 профиля, а семейная группа — на 8.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Детский профиль в КиноПоиске

Ранее Яндекс уже экспериментировал с функциями родительского контроля. Так, не первый год существует детский профиль на КиноПоиске. В отличие от детского аккаунта, ограничения работают только внутри стриминговой платформы. Если вы решите создать учетную запись для ребенка, сначала посмотрите, как удалить детский профиль в КиноПоиске:

  1. Запустите приложение КиноПоиск на любом устройстве.
  2. Перейдите в раздел «Профиль», а затем — «Управление профилями».
  3. Выберите профиль ребенка.
  4. Нажмите кнопку «Удалить профиль» и подтвердите свое действие.
Детский профиль в КиноПоиске. Детский профиль КиноПоиск и Детский аккаунт Яндекс — не одно и то же. Фото.

Детский профиль КиноПоиск и Детский аккаунт Яндекс — не одно и то же

При наличии собственной учетной записи ребенка детский профиль не требуется, но его создание допускается. Профиль ребенка в КиноПоиске является в некотором смысле бутафорией, так как при использовании сервиса он может беспрепятственно войти в родительскую учетку. С детским аккаунтом Яндекса такое провернуть не получится.

Как создать детский аккаунт Яндекс

Сделать детский аккаунт Яндекс можно как из уже существующей учетной записи, так и путем создания новой. Первый делом рассмотрим второй вариант, который, скорее всего, вам и требуется. Взгляните, как создать детский аккаунт Яндекс:

  1. Откройте вкладку «Семья» в настройках своего Яндекс ID или перейдите по ссылке.
  2. Нажмите кнопку «Создать детский аккаунт».
  3. Введите имя и дату рождения ребенка.
  4. Придумайте логин и пароль для его учетной записи.
  5. Подтвердите создание аккаунта вводом одноразового кода, который придет на ваш номер телефона в виде SMS-сообщения.
Как создать детский аккаунт Яндекс. Детский аккаунт будет привязан к номеру взрослого. Фото.

Детский аккаунт будет привязан к номеру взрослого

Далее остается пройти авторизацию в созданной учетной записи на устройстве ребенка. Рекомендуется сделать это во всех приложениях Яндекса, которые используются на смартфоне или планшете.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как превратить аккаунт Яндекс в детский

Если у вашего ребенка есть Яндекс ID, то вы можете преобразовать уже существующий профиль в детский. Но для этого понадобится пригласить ребенка в семейную группу, если это не было сделано ранее, а также подтвердить изменение статуса учетной записи на его устройстве. Вот, как сделать детский аккаунт Яндекс:

  1. Откройте настройки семейной группы в Яндекс ID.
  2. Перейдите в раздел «Роли».
  3. Нажмите кнопку «Превратить аккаунт в детский».
  4. Выберете нужный профиль и отправьте приглашение любым удобным способом (например, через мессенджер).
Как превратить аккаунт Яндекс в детский. Предварительно необходимо привязать аккаунт ребенка к своему номеру, а также добавить его в семейную группу, нажав кнопку «Пригласить близкого». Фото.

Предварительно необходимо привязать аккаунт ребенка к своему номеру, а также добавить его в семейную группу, нажав кнопку «Пригласить близкого»

Теперь необходимо открыть ссылку на устройстве ребенка и подтвердить преобразование его профиля в детский, авторизовавшись в учетной записи. Сразу после этого для него будут действовать соответствующие возрастные ограничения.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Как настроить детский аккаунт Яндекс

На данный момент у аккаунта Яндекс для ребенка не так много настроек, но они все-таки есть. Если вы хотите изменить возрастные ограничения или исправить другие параметры учетной записи, сделайте следующее:

  1. Откройте настройки семейной группы.
  2. Выберете профиль ребенка.
  3. Выполните необходимые изменения.
Как настроить детский аккаунт Яндекс. По умолчанию редактировать детский аккаунт может любой взрослый участник группы. Фото.

По умолчанию редактировать детский аккаунт может любой взрослый участник группы

Здесь вы сможете не только изменить возрастные ограничения, но и запретить редактирование детского профиля другими участниками семейной группы. Кроме того, аккаунту ребенка можно предоставить доступ к одной из привязанных к Яндекс ID банковских карт и установить лимиты. Наконец, администратор группы имеет право изменить любую информацию, связанную с детским аккаунтом, будь то имя, дата рождения или пароль.

Как удалить детский аккаунт Яндекс

При желании вы можете в любой момент удалить детский аккаунт Яндекс. Для этого действуйте по инструкции:

  1. Откройте семейные настройки в Яндексе.
  2. Выберете детский профиль.
  3. Нажмите кнопку «Удалить аккаунт».
Как удалить детский аккаунт Яндекс. Ребенок будет исключен из семейной группы, а его аккаунт — удален. Фото.

Ребенок будет исключен из семейной группы, а его аккаунт — удален

После нажатия кнопки удаления учетная запись ребенка будет заблокирована. То есть он не сможет авторизоваться в своем профиле в сервисах Яндекса, а при попытке сделать это увидит сообщение «Аккаунт заблокирован».

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Восстановить детский аккаунт Яндекс можно только в течение 30 дней с момента удаления. Причем для этого нужно обратиться в службу поддержки. Будем следить за развитием новой функции и надеяться, что в будущем появится более удобный инструмент удаления и восстановления аккаунта ребенка в Яндексе.

Теги
Лонгриды для вас
Передача данных
Как передать любой файл с телефона на телефон или компьютер. Собрали все способы

ПК и смартфон — это два неразрывно связанных устройства. Порой нам нужно перекинуть фото на компьютер для его дальнейшей обработки или, например, требуется освободить место на внутренней памяти гаджета путем передачи файлов на десктоп. А еще у каждого в жизни может произойти ситуация, когда необходимо передать документы с одного смартфона на другой. Это довольно простая операция, которую можно выполнить разными способами, причем далеко не всегда для обмена данными нужен провод. Давайте рассмотрим все методы, помогающие перекинуть файлы.

Читать далее
ANC
Что такое шумоподавление в наушниках, и каким оно бывает

TWS-наушники продолжают захватывать рынок, позволяя не только насладиться музыкой или фильмом в полном одиночестве, но и забыть о маленьких гномах, которые сидят в наших карманах и постоянно переплетают кабель проводной гарнитуры. При выборе Bluetooth-моделей не в последнюю очередь нужно обращать внимание на наличие шумоподавления. Эта опция непосредственным образом влияет на то, сможете ли вы отстраниться от происходящего вокруг и окунуться в музыкальный мир, не обращая внимания на стук колес поезда метрополитена. Сегодня мы разберемся, как работает функция, что такое активное шумоподавление и чем оно отличается от обычного.

Читать далее
Как закрыть или восстановить вкладки в браузере на телефоне Андроид

Мы пользуемся браузерами каждый день, посещая сайт за сайтом и осуществляя поиск информации. Но, если в приложении будет открыто много вкладок, веб-серфинг станет менее комфортным, и смартфон начнет подтормаживать. Кроме того, в огромном списке страниц будет сложно найти ту, где находятся сведения, к которым нужно вернуться на следующий день. Поэтому вам не помешает разобраться, как закрыть вкладки на Андроиде, а также определить план действий на случай, если вы случайно закрыли вкладку и хотите вновь найти посещенный ранее сайт.

Читать далее
Новый комментарий