Что такое детский аккаунт Яндекс и как его создать

28 ноября Яндекс представил обновление своего поиска. По большому счету, апдейт представляет из себя компиляцию функций, постепенно внедрявшихся ранее: закадровый перевод видео и трансляций, главная страница ya.ru, объединение запросов в темы и так далее. Одновременно с этим нашлось место масштабному нововведению, которым стал детский аккаунт Яндекс. Он призван не только обезопасить поиск, но и оградить ребенка от потенциально опасного контента в сервисах компании. Давайте разбираться, как сделать детский аккаунт Яндекс, и чем он отличается от детского профиля в КиноПоиске и Яндекс Музыке.

Детский аккаунт Яндекс — что это

Детский профиль Яндекс работает как в поисковике, так и в стриминговых сервисах компании. Имея такой аккаунт, ребенок (до 14 лет) не увидит шок-контент и контент для взрослых в поисковой выдаче. В Яндекс Музыке он не услышит песни, содержащие нецензурную лексику, а на КиноПоиске будут отображаться только фильмы и сериалы в соответствии с возрастными ограничениями, установленными родителем.

Детский аккаунт Яндекс наравне с другими учетными записями входит в семейную группу и получает доступ ко всем преимуществам Плюс Мульти за исключением тех, которые ограничены возрастным цензом. По умолчанию каждый взрослый участник семейной группы имеет право редактировать детский профиль, но при необходимости эту опцию можно отключить, оставив ее на откуп администратору. Ограничений на количество аккаунтов ребенка в Яндексе нет, но учтите, что подписка Плюс Мульти рассчитана только на 4 профиля, а семейная группа — на 8.

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Детский профиль в КиноПоиске

Ранее Яндекс уже экспериментировал с функциями родительского контроля. Так, не первый год существует детский профиль на КиноПоиске. В отличие от детского аккаунта, ограничения работают только внутри стриминговой платформы. Если вы решите создать учетную запись для ребенка, сначала посмотрите, как удалить детский профиль в КиноПоиске:

Запустите приложение КиноПоиск на любом устройстве. Перейдите в раздел «Профиль», а затем — «Управление профилями». Выберите профиль ребенка. Нажмите кнопку «Удалить профиль» и подтвердите свое действие.

При наличии собственной учетной записи ребенка детский профиль не требуется, но его создание допускается. Профиль ребенка в КиноПоиске является в некотором смысле бутафорией, так как при использовании сервиса он может беспрепятственно войти в родительскую учетку. С детским аккаунтом Яндекса такое провернуть не получится.

Как создать детский аккаунт Яндекс

Сделать детский аккаунт Яндекс можно как из уже существующей учетной записи, так и путем создания новой. Первый делом рассмотрим второй вариант, который, скорее всего, вам и требуется. Взгляните, как создать детский аккаунт Яндекс:

Откройте вкладку «Семья» в настройках своего Яндекс ID или перейдите по ссылке. Нажмите кнопку «Создать детский аккаунт». Введите имя и дату рождения ребенка. Придумайте логин и пароль для его учетной записи. Подтвердите создание аккаунта вводом одноразового кода, который придет на ваш номер телефона в виде SMS-сообщения.

Далее остается пройти авторизацию в созданной учетной записи на устройстве ребенка. Рекомендуется сделать это во всех приложениях Яндекса, которые используются на смартфоне или планшете.

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Как превратить аккаунт Яндекс в детский

Если у вашего ребенка есть Яндекс ID, то вы можете преобразовать уже существующий профиль в детский. Но для этого понадобится пригласить ребенка в семейную группу, если это не было сделано ранее, а также подтвердить изменение статуса учетной записи на его устройстве. Вот, как сделать детский аккаунт Яндекс:

Откройте настройки семейной группы в Яндекс ID. Перейдите в раздел «Роли». Нажмите кнопку «Превратить аккаунт в детский». Выберете нужный профиль и отправьте приглашение любым удобным способом (например, через мессенджер).

Теперь необходимо открыть ссылку на устройстве ребенка и подтвердить преобразование его профиля в детский, авторизовавшись в учетной записи. Сразу после этого для него будут действовать соответствующие возрастные ограничения.

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Как настроить детский аккаунт Яндекс

На данный момент у аккаунта Яндекс для ребенка не так много настроек, но они все-таки есть. Если вы хотите изменить возрастные ограничения или исправить другие параметры учетной записи, сделайте следующее:

Откройте настройки семейной группы. Выберете профиль ребенка. Выполните необходимые изменения.

Здесь вы сможете не только изменить возрастные ограничения, но и запретить редактирование детского профиля другими участниками семейной группы. Кроме того, аккаунту ребенка можно предоставить доступ к одной из привязанных к Яндекс ID банковских карт и установить лимиты. Наконец, администратор группы имеет право изменить любую информацию, связанную с детским аккаунтом, будь то имя, дата рождения или пароль.

Как удалить детский аккаунт Яндекс

При желании вы можете в любой момент удалить детский аккаунт Яндекс. Для этого действуйте по инструкции:

Откройте семейные настройки в Яндексе. Выберете детский профиль. Нажмите кнопку «Удалить аккаунт».

После нажатия кнопки удаления учетная запись ребенка будет заблокирована. То есть он не сможет авторизоваться в своем профиле в сервисах Яндекса, а при попытке сделать это увидит сообщение «Аккаунт заблокирован».

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Восстановить детский аккаунт Яндекс можно только в течение 30 дней с момента удаления. Причем для этого нужно обратиться в службу поддержки. Будем следить за развитием новой функции и надеяться, что в будущем появится более удобный инструмент удаления и восстановления аккаунта ребенка в Яндексе.