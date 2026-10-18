Четыре дня назад дроны долетели до дата-центра Сбера, и миллионы людей бросились проверять баланс. Этой ночью беспилотники добрались до серверов VK. На этот раз на кону не деньги, а то, что копилось годами: переписка во ВКонтакте, фотографии, чаты в MAX. Утром многие открыли приложения с одним вопросом — всё ли на месте. Официальный ответ VK уместился в одну строчку, но картина оказалась сложнее. Выясняем, что известно на текущий момент.

Что произошло ночью под Петербургом

В ночь на 18 октября Петербург и Ленинградская область попали под массированную атаку беспилотников. Только над областью, по словам губернатора Александра Дрозденко, сбили больше сотни дронов. Утром VK выпустила короткое заявление:

На ЦОД VK в Ленинградской области совершена атака БПЛА. Сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме.

Короче не бывает: ни слова о повреждениях, ни слова о том, какие сервисы работали на атакованной площадке. После удара по Сберу банк тоже ограничился коротким заявлением, и тогда мы разбирали, что происходит с деньгами в СберБанк Онлайн. А до этого за четыре дня пострадали три дата-центра Яндекса. Раз VK молчит о деталях, сначала разберёмся, что вообще стоит под Петербургом.

Какой дата-центр попал под удар

Какую именно площадку атаковали и пострадало ли оборудование, VK не уточняет. Известно другое: ещё на конец 2023 года у компании было два собственных дата-центра — в Москве и в Ленинградской области. По справочнику All Data Centers, ленинградский находится в деревне Новосергиевка Всеволожского района и работает с 2011 года. Сама VK это место не подтверждала.

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С тех пор инфраструктура выросла: в 2025 году у VK было уже четыре кластера дата-центров в разных частях страны. Какие из них хранят переписку и что именно работало под Петербургом, компания не рассказывает. Зато кое-что пользователи заметили сами — ещё до официального заявления.

Проверяем ВКонтакте, MAX и VK Музыку на телефоне

Официально всё работает штатно. Но жалобы пошли ещё ночью, примерно с 4 утра по Москве. Люди писали, что не отправляются сообщения, не грузятся фото и видео, не открывается страница. Больше всего жалоб на сервисе Detector404 пришло из Петербурга и Ленинградской области.

По данным мониторинга Netblocks, который приводит Хабр, доступность сетей VK в какой-то момент упала до 56% от обычного. К утру ситуация стабилизировалась.

Позже досталось VK Музыке. Пик жалоб пришёлся на 9–10 часов утра, и больше половины пользователей писали о сбое самого сервиса, следует из данных Detector404. Связаны ли эти сбои с атакой, VK не говорит. О проблемах с MAX крупные издания утром не сообщали.

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Если ВКонтакте или MAX у вас не работают, сначала проверьте, не на вашей ли стороне проблема:

Переключитесь с Wi-Fi на мобильный интернет или наоборот. Откройте ВКонтакте в браузере и проверьте, грузится ли страница там. Посмотрите, сколько жалоб на сервисах мониторинга сбоев: если их сотни за час, проблема у VK. Обновляйте приложения VK и MAX только через RuStore или официальный сайт.

Последний пункт не для галочки: мошенники любят такие дни, и «срочное обновление» или «защищённая версия» приложения в рассылке — повод насторожиться. А ещё учтите, что во время налётов в регионах могут ограничивать мобильный интернет, и тогда ВКонтакте не грузится вовсе не из-за дата-центра.

Почему сбой бьёт не только по соцсети

VK — это давно не только ВКонтакте. Компании принадлежат MAX, Почта Mail.ru, VK Видео, VK Музыка, Одноклассники и облако VK Cloud, на котором работают чужие сайты и приложения. А через VK ID многие входят в другие сервисы (например в RuStore). И если VK ID не отвечает, войти туда этим способом не получится.

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Мы уже видели, как это выглядит. Утром 14 октября, через несколько часов после удара по Сберу, у части пользователей одновременно легли VK Почта, VK WorkSpace и сервисы, которые на них завязаны. Тогда казалось, что сломался весь интернет, хотя связь этого сбоя с атакой так и не подтвердили. Если такое повторится по-настоящему, одним ВКонтакте дело не ограничится.

Что будет, если удары продолжатся

Опыт Яндекса показал, что один удар крупная компания переживает почти незаметно. Неприятности начинаются, когда площадок выбивают несколько подряд: после третьего удара легли Яндекс, Додо, Магнит и Lamoda. Если опираться на это, сценарии для пользователя VK такие:

одна площадка выбывает — остальные забирают нагрузку, а вы видите в худшем случае медленную ленту и разовые ошибки отправки;

выбывает основная площадка — приложения открываются, но часть функций перестаёт работать: сообщения уходят с задержкой, не грузятся фото и музыка, не проходит вход через VK ID;

сбой затягивается — к нему подключаются мошенники с «восстановлением страницы» и «подтверждением аккаунта».

Это моя оценка, а не прогноз компании. А вот один риск от дата-центров не зависит вовсе. Самый реальный способ потерять переписку — самому отдать доступ к странице человеку, который «помогает её восстановить». Ни VK, ни MAX не просят код из SMS по телефону или в личных сообщениях. А в самом MAX от таких «помощников» защищает безопасный режим, который блокирует подозрительные ссылки и звонки.

Копию переписки VK отдаёт сама

У ВКонтакте есть официальный способ забрать себе копию своих данных — сообщения, фотографии, список друзей, записи на стене. Это бесплатно, а запрос делается так:

Откройте настройки ВКонтакте через приложение на Android. Перейдите в раздел «О приложении», а затем — «Защита данных». Откройте вкладку «Порядок управления данными» и найдите блок с запросом архива. Отметьте, что сохранить: сообщения, фотографии, друзей, записи на стене. Подтвердите запрос и дождитесь уведомления, что архив готов. Скачайте ZIP-файл по ссылке из уведомления.

Готовить архив VK может от нескольких минут до нескольких дней, если аккаунту много лет. Ссылка на скачивание работает ограниченное время, так что не откладывайте. Внутри будет файл index.html — откройте его в браузере, и переписка станет читаемой. Названия разделов могут немного отличаться в зависимости от версии сайта.

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С MAX проще всего сохранить вручную то, что действительно важно: документы, фото и видео из чатов. История с Яндекс Диском, который не отдавал файлы, показала, что облако хорошо, пока работает, а копия на телефоне выручает всегда.

Что в итоге с вашими чатами

С перепиской во ВКонтакте и с чатами в MAX ничего страшного не случилось. Ночной сбой задел доступ: сообщения не отправлялись, фото не грузились, страница не открывалась. Но сообщений о пропавших переписках в новостях не было, а к утру ВКонтакте снова заработал. Главное здесь то же, что и со Сбером: под угрозой был доступ к данным, а не сами данные.

У VK несколько кластеров дата-центров, так что переписка, скорее всего, хранится не в одном здании — это моё предположение, сама компания такие детали не раскрывает. Удалять аккаунт или срочно переезжать в другой мессенджер я бы не стал. Но запасной план нужен. Сбер пережил первый удар, Яндекс тоже пережил первый — и упал после третьего. Поэтому я бы сделал три вещи:

запросил архив ВКонтакте, пока сайт работает без перебоев;

сохранил на телефон важные документы и фото из чатов MAX;

проверил, что в RuStore и другие нужные сервисы можно войти не только через VK ID, но и другим способом — по номеру телефона или через другой аккаунт.

Всё это делается за один вечер и ни от кого не зависит. А если сбои вернутся, вы потеряете разве что пару часов ленты, но не годы переписки.