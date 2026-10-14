Ночью беспилотники атаковали дата-центр Сбера в Балакове — огромное здание с компьютерами, на которых работают сервисы банка. Утром Сбер заверил, что всё работает как обычно, и какое-то время так и было. А ближе к обеду соцсети и телеграм-каналы взорвались одним и тем же: «Рунет умер». Не открывается почта, не грузятся маркетплейс и банк, не приходит доставка. Я посмотрел, на что на самом деле жалуются люди, какие приложения правда не работают, какие работают как ни в чём не бывало и есть ли связь с ночным ударом. Рассказываю, что удалось выяснить к этому часу, и что делать на телефоне, пока всё не починили.

Что сломалось около 11 утра

Есть сайты, куда люди пишут, если у них не работает какое-то приложение. Один из самых известных — Detector404. Первые жалобы на почту VK там появились в 10:50, на рабочую почту VK WorkSpace — в 10:57, а дальше жалобы посыпались одна за другой. Больше всего досталось почте Mail.ru: к 11:44 за час на неё пожаловались больше 5,5 тысячи раз. Чаще всего — из Петербурга, следом Москва, Подмосковье, Нижегородская и Ленинградская области.

Днём мы сделали снимок экрана Detector404: в этот момент проблемы были сразу у 13 сервисов. Вот сколько жалоб на них пришло за последний час:

Mail.Ru — 3,8 тысячи (за сутки 8,5 тысячи);

— 3,8 тысячи (за сутки 8,5 тысячи); Контур — 723;

— 723; Облако Mail.ru — 606;

— 606; Точка Банк — 386;

— 386; VK WorkSpace — 222;

— 222; ВКонтакте и Самокат — по 168;

и — по 168; amoCRM — 162;

— 162; Ozon — 156;

— 156; GigaChat — 148;

— 148; Сбербанк — 139;

— 139; СкайНэт и MangaBuff — 128 и 126.

Почти у всех картина одинаковая: весь день жалоб почти нет, а потом в одно и то же время — резкий всплеск. Так не бывает, когда сломалось одно приложение. Похоже, что сломалось что-то общее, на чём они все держатся. Недавно похожую картину мы видели, когда вместе с Яндексом легли Додо, Магнит и Lamoda. Но прежде чем делать выводы, стоит посмотреть, что в это время работало.

А вот что в это время работало

Если бы умер весь Рунет, люди жаловались бы на всё подряд. Этого не происходит. На том же Detector404 у Яндекса, Яндекс Go, ВТБ, Telegram и Steam всё в порядке: жалобы есть, но не больше, чем в обычный день. Яндекс Пэй всё ещё помечен как «Сбой сети», но это, скорее всего, последствия прошлой недели: после атак на дата-центры Яндекса приложение до сих пор работает не полностью. Что в Пэй уже вернулось, а что нет, мы разбирали отдельно.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Ещё нагляднее это видно на другом таком же сайте с жалобами. У МТС, МегаФона, Билайна, Т2 и Ростелекома никаких всплесков нет: жалоб столько же, сколько в любой другой день. Зато резкие скачки видны у Сбербанка, Самоката, AliExpress, Россельхозбанка и Google.

Вывод отсюда простой: интернет работает. Мобильная связь и домашний интернет в порядке, а не работают отдельные приложения и сайты. Поэтому перезагружать роутер и звонить оператору сейчас бесполезно — дело не в них. Интереснее другое: кто именно оказался в списке.

Что общего у сервисов из списка

Если разложить пострадавших по группам, получается три кучки:

первая — сервисы VK: Почта Mail.ru, Облако Mail.ru, VK WorkSpace и ВКонтакте;

— сервисы VK: Почта Mail.ru, Облако Mail.ru, VK WorkSpace и ВКонтакте; вторая — сервисы Сбера: сам банк, нейросеть GigaChat и доставка Самокат;

— сервисы Сбера: сам банк, нейросеть GigaChat и доставка Самокат; третья — сервисы для бизнеса и покупок: бухгалтерская программа Контур, банк для предпринимателей Точка, программа для продавцов amoCRM и Ozon.

К этому стоит добавить странную историю с Google. Утром сайт google.ru на время перестал открываться: интернет как будто «забыл», где этот адрес находится. К 11:15 всё вернули, но у части людей сайт ещё какое-то время не загружался. Это может объяснять всплеск жалоб на Google, но к почте Mail.ru и Сберу, судя по всему, отношения не имеет.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Официально причину не назвал никто. Около 13:30 по Москве, когда я писал этот текст, ни VK, ни Сбер, ни Ozon, ни Контур не объяснили, что произошло, и не сказали, когда всё починят. Даже в сводке агентства РИА ЕАН прямо сказано, что причины масштабного сбоя неизвестны. Хоть что-то объяснил только сервис недвижимости Циан: он с утра работает не полностью из-за «аварий на объектах партнёра», то есть всё ещё из-за атак на дата-центры Яндекса.

Ситуация с почтой Mail.ru

Судя по сообщениям пользователей, у всех почта ломается по-разному. Одни при входе видят надпись «Internal server error» — по-английски это «ошибка на сервере», то есть проблема у самой почты, а не у вас. У других письма не отправляются и падают в черновики, не прикрепляются файлы, не открывается список писем и не получается войти по QR-коду. Не работает и почта многих компаний, у которых свои адреса вроде имя@компания.ру, но письма идут через Mail.ru. А значит, встала и рабочая переписка.

Пока сбой не устранён, лучше действовать так:

Не выходите из аккаунта и не удаляйте приложение: пока вход не работает, вернуться в почту может не получиться. Не нажимайте «Отправить» по несколько раз — когда почта заработает, все эти письма могут уйти разом. Загляните в папку «Черновики»: неотправленные письма обычно лежат там, их можно отправить позже. Попробуйте открыть почту в браузере на сайте mail.ru: иногда сайт работает, когда приложение нет.

Если и в браузере ничего не открывается, остаётся только ждать: сломалось у почты, и никакие настройки на телефоне тут не помогут. Когда почта заработает, проверьте, что войти получается и с телефона, и с компьютера. Как это сделать и что делать, если не пускает, — в нашей инструкции по входу в Почту Mail.ru.

Мошенники уже используют эти сбои

Любой массовый сбой — подарок для мошенников, и эта неделя не исключение. Специалисты по защите от мошенников из компании F6 нашли такую схему. Компаниям приходят письма якобы от госорганов о «внеплановой проверке». Чтобы получить документы, нужно навести камеру на QR-код и оплатить доставку — обычно 400–600 рублей. А чтобы человек не насторожился, когда сайт не открывается, в письме заранее объясняют: из-за сбоев Яндекса «повторите попытку через Google».

На деле QR-код ведёт на поддельный сайт, где у человека выманивают деньги, номер карты, имя и адрес. Схема рассчитана на компании, но приём «у нас сбой, попробуйте по другой ссылке» легко провернуть с кем угодно. Поэтому сегодня не переходите по ссылкам из писем и сообщений о «восстановлении доступа», «компенсации за сбой» или «повторной оплате». Обсудить, что не работает у вас, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Стоит ли переживать после очередного сбоя

Связан ли этот сбой с ночной атакой на дата-центр Сбера, сейчас не знает никто. Против прямой связи говорит время: удар был ночью, а жалобы пошли только около 11 утра. К тому же больше всего жалоб на сервисы VK, а они к Сберу отношения не имеют. За то, что связь есть, говорит другое: в списке оказались сразу три сервиса Сбера. Пока компании молчат, честный ответ один: причина не названа, и всё, что пишут о ней в телеграм-каналах, — догадки.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Но тревожный вывод из этой недели можно сделать уже сейчас. Российские сервисы оказались связаны друг с другом куда теснее, чем казалось: стоит сломаться чему-то одному, и за ним падают десятки приложений, которыми мы пользуемся каждый день. Поэтому я бы не ждал следующего раза и заранее подготовил телефон — пошаговый план на случай сбоя писался про Яндекс, но работает для любого сервиса. Как только VK, Сбер или другие компании назовут причину, я дополню этот текст. Актуальные новости о сбоях сервисов публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.