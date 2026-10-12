Открываешь Яндекс Диск, а там всё как обычно: папки на месте, превью фотографий видны, объём хранилища тот же. Но стоит нажать «Скачать», и ничего не происходит — файл грузится бесконечно или выдаёт ошибку. С 11 октября с этим столкнулись многие, и это не сбой вашего смартфона: часть ограничений Яндекс включил осознанно, а часть файлов просто не отвечает. Разбираю, что происходит с Диском, как достать свои файлы на Android прямо сейчас и какую кнопку в приложении сейчас лучше не трогать.

Приложение Яндекс Диск на фоне пожара в дата-центре

Приложение Яндекс Диск на фоне пожара в дата-центре

Файлы на месте, но скачать их нельзя

Проблемы начались ещё до самого громкого сбоя. Один из пользователей Хабра 8 октября, после новостей о пожаре в дата-центре в Сасове, решил на всякий случай сделать копию своего Диска на 1,9 ТБ. К ночи 10 октября у него не скачивались около 21 ГБ — примерно 1% файлов. А утром 11 октября, когда остановился дата-центр во Владимире, по его словам, недоступной стала уже примерно половина файлов.

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Выглядит это по-разному. У одних файлов видно превью, но оригинал не скачивается. У других пропали и превью, и сам файл. Сервер в таких случаях долго молчит, а потом отвечает ошибкой вроде «504 Gateway Time-out» или «file IO failure: no more reliable hosts». Главный вывод, который стоит запомнить: превью в приложении ещё не значит, что сам файл можно достать. Но часть проблем Яндекс создал сам — и сделал это специально.

Что Яндекс отключил специально

Компания подтвердила: «Мы осознанно ограничили часть функций Яндекс 360, в том числе Диска». Так Яндекс снижает нагрузку на оставшиеся серверы — после атак беспилотников на дата-центры в Сасове, Калуге и Владимире их стало заметно меньше. О том, что ещё перестало работать в эти дни, мы подробно рассказывали в тексте о том, почему лёг Яндекс, а вместе с ним Додо, Магнит и Lamoda.

Сбой в работе Яндекса и других российских сервисов

Сбой в работе Яндекса и других российских сервисов

Вот что сейчас отключено на Диске:

  • скачивание одной или нескольких папок целиком;
  • скачивание сразу нескольких файлов;
  • скачивание альбомов;
  • кнопка «Скачать всё» на странице публичной ссылки.

При этом отдельные файлы скачивать можно, а в программе Диска для компьютера, по словам Яндекса, можно скачивать и папки — если файлы в них доступны. Получается, что у вас может быть две разные проблемы: функция просто отключена или сам файл временно не отвечает. Первую можно обойти, со второй придётся подождать. Сроков, когда всё заработает в полную силу, Яндекс не называет. На Android обойти ограничения проще всего так.

Как скачать файлы на Android по одному

Раз массовое скачивание отключено, файлы придётся забирать поштучно. Медленно, но работает. В приложении Яндекс Диск это делается так:

  1. Откройте приложение Яндекс Диск.
  2. Найдите нужный файл и нажмите на него и удерживайте, чтобы отметить.
  3. Нажмите значок с тремя вертикальными точками.
  4. Выберите «Скачать».
  5. Укажите папку на телефоне, куда сохранить файл.
Скачивание файла из Яндекс Диска на Android

Скачивание файла из Яндекс Диска на Android

Если файл не скачивается и загрузка висит, не мучайте его: скорее всего, он лежит на серверах, которые сейчас не отвечают. Попробуйте снова через несколько часов. У того же пользователя Хабра часть файлов вечером 10 октября всё-таки скачалась — 8 из 21 ГБ, которые до этого были недоступны. Начинайте с самого ценного: документы, фото детей, рабочие файлы. Музыку и фильмы можно оставить на потом.

Офлайн-доступ для самого важного

Чтобы не выделять каждый файл по отдельности, в приложении есть офлайн-доступ. Отмеченные файлы и папки скачиваются в память телефона и открываются даже без интернета. Включить его можно так:

  1. Откройте приложение Яндекс Диск.
  2. Отметьте нужные файлы или папки.
  3. Нажмите значок с тремя точками.
  4. Выберите «Включить офлайн доступ».
  5. Чтобы найти эти файлы, откройте раздел «Файлы» и вверху выберите «Офлайн».
Функция офлайн-доступа в приложении Яндекс Диска

Функция офлайн-доступа в приложении Яндекс Диска

Офлайн-файлы помечаются значком бумажного самолётика. Учтите две вещи. Офлайн-копии открываются через приложение Диска, а не через галерею, и пропадут с телефона, если очистить раздел «Офлайн» или удалить само приложение. А если загрузка в офлайн у вас разрешена только по Wi-Fi, через мобильный интернет она не пойдёт — это меняется в настройках приложения. Обсудить, у кого какие файлы пропали, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Как проверить, что фото остались на самом телефоне

Многие включают автозагрузку и годами не задумываются, где на самом деле лежат их фото: в телефоне, в облаке или и там, и там. Сейчас это важно знать точно. Проверка занимает минуту:

  1. Включите режим полёта, чтобы отключить интернет.
  2. Откройте галерею на смартфоне.
  3. Пролистайте снимки за разные годы и откройте несколько из них на весь экран.
  4. Если фото открывается чётким и его можно приблизить, оно хранится на телефоне.
  5. Если вместо фото серый квадрат или размытое превью, на телефоне его нет — оригинал есть только в облаке.
Включение режима полёта и проверка фото в Галерее

Включение режима полёта и проверка фото в Галерее

Не забудьте потом выключить режим полёта. Если выяснилось, что старых снимков в телефоне нет, это не катастрофа: они на Диске, просто сейчас их может быть сложно достать. Гораздо хуже, если вы сами удалите с телефона то, что ещё осталось. И сделать это в приложении Диска можно буквально одной кнопкой.

Кнопка, которую сейчас лучше не нажимать

В приложении Яндекс Диск есть функция «Освободить место». Она находится в меню, которое открывается нажатием на аватар, и удаляет с телефона фото и видео, уже загруженные на Диск через автозагрузку. В обычное время это удобно: память освобождается, а снимки остаются в облаке. Приложение даже само подсказывает, сколько гигабайт можно вернуть.

Функция освобождения места в Яндекс Диске

Функция освобождения места в Яндекс Диске

Но сейчас логика ломается. Если удалить фото с телефона, единственная копия останется на Диске, а Диск, как мы выяснили, отдаёт файлы не всегда. Поэтому, пока Яндекс не восстановит работу полностью:

  • не нажимайте «Освободить место» в приложении Диска;
  • не удаляйте фото из галереи вручную, даже если уверены, что они «уже в облаке»;
  • не удаляйте приложение Диска, если в нём есть офлайн-файлы.

То же касается похожей функции в Google Фото и других облаках: пока вы не уверены, что файлы можно скачать обратно, место лучше освобождать другими способами — удалить ненужные приложения, кеш или старые видео из мессенджеров.

Что делать дальше — мои советы

Паниковать рано. Яндекс не говорит, что файлы потеряны: часть функций отключена специально, а часть файлов временно недоступна из-за повреждённых серверов, и некоторые из них уже начали возвращаться. Но эта история хорошо показывает простую вещь: облако — это не резервная копия, если оно у вас единственное место, где лежат файлы.

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Поэтому я бы сделал так. Самое ценное скачайте на телефон по одному файлу или через офлайн-доступ, а при возможности — на компьютер через программу Диска, где можно скачивать папки. Потом заведите вторую копию: на компьютере, на флешке или в другом облаке. Как настроить это для фото, контактов и чатов, мы разбирали в инструкции о том, как сделать резервную копию на Android.