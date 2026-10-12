Открываешь Яндекс Диск, а там всё как обычно: папки на месте, превью фотографий видны, объём хранилища тот же. Но стоит нажать «Скачать», и ничего не происходит — файл грузится бесконечно или выдаёт ошибку. С 11 октября с этим столкнулись многие, и это не сбой вашего смартфона: часть ограничений Яндекс включил осознанно, а часть файлов просто не отвечает. Разбираю, что происходит с Диском, как достать свои файлы на Android прямо сейчас и какую кнопку в приложении сейчас лучше не трогать.

Файлы на месте, но скачать их нельзя

Проблемы начались ещё до самого громкого сбоя. Один из пользователей Хабра 8 октября, после новостей о пожаре в дата-центре в Сасове, решил на всякий случай сделать копию своего Диска на 1,9 ТБ. К ночи 10 октября у него не скачивались около 21 ГБ — примерно 1% файлов. А утром 11 октября, когда остановился дата-центр во Владимире, по его словам, недоступной стала уже примерно половина файлов.

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Выглядит это по-разному. У одних файлов видно превью, но оригинал не скачивается. У других пропали и превью, и сам файл. Сервер в таких случаях долго молчит, а потом отвечает ошибкой вроде «504 Gateway Time-out» или «file IO failure: no more reliable hosts». Главный вывод, который стоит запомнить: превью в приложении ещё не значит, что сам файл можно достать. Но часть проблем Яндекс создал сам — и сделал это специально.

Что Яндекс отключил специально

Компания подтвердила: «Мы осознанно ограничили часть функций Яндекс 360, в том числе Диска». Так Яндекс снижает нагрузку на оставшиеся серверы — после атак беспилотников на дата-центры в Сасове, Калуге и Владимире их стало заметно меньше. О том, что ещё перестало работать в эти дни, мы подробно рассказывали в тексте о том, почему лёг Яндекс, а вместе с ним Додо, Магнит и Lamoda.

Вот что сейчас отключено на Диске:

скачивание одной или нескольких папок целиком;

скачивание сразу нескольких файлов;

скачивание альбомов;

кнопка «Скачать всё» на странице публичной ссылки.

При этом отдельные файлы скачивать можно, а в программе Диска для компьютера, по словам Яндекса, можно скачивать и папки — если файлы в них доступны. Получается, что у вас может быть две разные проблемы: функция просто отключена или сам файл временно не отвечает. Первую можно обойти, со второй придётся подождать. Сроков, когда всё заработает в полную силу, Яндекс не называет. На Android обойти ограничения проще всего так.

Как скачать файлы на Android по одному

Раз массовое скачивание отключено, файлы придётся забирать поштучно. Медленно, но работает. В приложении Яндекс Диск это делается так:

Откройте приложение Яндекс Диск. Найдите нужный файл и нажмите на него и удерживайте, чтобы отметить. Нажмите значок с тремя вертикальными точками. Выберите «Скачать». Укажите папку на телефоне, куда сохранить файл.

Если файл не скачивается и загрузка висит, не мучайте его: скорее всего, он лежит на серверах, которые сейчас не отвечают. Попробуйте снова через несколько часов. У того же пользователя Хабра часть файлов вечером 10 октября всё-таки скачалась — 8 из 21 ГБ, которые до этого были недоступны. Начинайте с самого ценного: документы, фото детей, рабочие файлы. Музыку и фильмы можно оставить на потом.

Офлайн-доступ для самого важного

Чтобы не выделять каждый файл по отдельности, в приложении есть офлайн-доступ. Отмеченные файлы и папки скачиваются в память телефона и открываются даже без интернета. Включить его можно так:

Откройте приложение Яндекс Диск. Отметьте нужные файлы или папки. Нажмите значок с тремя точками. Выберите «Включить офлайн доступ». Чтобы найти эти файлы, откройте раздел «Файлы» и вверху выберите «Офлайн».

Офлайн-файлы помечаются значком бумажного самолётика. Учтите две вещи. Офлайн-копии открываются через приложение Диска, а не через галерею, и пропадут с телефона, если очистить раздел «Офлайн» или удалить само приложение. А если загрузка в офлайн у вас разрешена только по Wi-Fi, через мобильный интернет она не пойдёт — это меняется в настройках приложения. Обсудить, у кого какие файлы пропали, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Как проверить, что фото остались на самом телефоне

Многие включают автозагрузку и годами не задумываются, где на самом деле лежат их фото: в телефоне, в облаке или и там, и там. Сейчас это важно знать точно. Проверка занимает минуту:

Включите режим полёта, чтобы отключить интернет. Откройте галерею на смартфоне. Пролистайте снимки за разные годы и откройте несколько из них на весь экран. Если фото открывается чётким и его можно приблизить, оно хранится на телефоне. Если вместо фото серый квадрат или размытое превью, на телефоне его нет — оригинал есть только в облаке.

Не забудьте потом выключить режим полёта. Если выяснилось, что старых снимков в телефоне нет, это не катастрофа: они на Диске, просто сейчас их может быть сложно достать. Гораздо хуже, если вы сами удалите с телефона то, что ещё осталось. И сделать это в приложении Диска можно буквально одной кнопкой.

Кнопка, которую сейчас лучше не нажимать

В приложении Яндекс Диск есть функция «Освободить место». Она находится в меню, которое открывается нажатием на аватар, и удаляет с телефона фото и видео, уже загруженные на Диск через автозагрузку. В обычное время это удобно: память освобождается, а снимки остаются в облаке. Приложение даже само подсказывает, сколько гигабайт можно вернуть.

Но сейчас логика ломается. Если удалить фото с телефона, единственная копия останется на Диске, а Диск, как мы выяснили, отдаёт файлы не всегда. Поэтому, пока Яндекс не восстановит работу полностью:

не нажимайте «Освободить место» в приложении Диска;

не удаляйте фото из галереи вручную, даже если уверены, что они «уже в облаке»;

не удаляйте приложение Диска, если в нём есть офлайн-файлы.

То же касается похожей функции в Google Фото и других облаках: пока вы не уверены, что файлы можно скачать обратно, место лучше освобождать другими способами — удалить ненужные приложения, кеш или старые видео из мессенджеров.

Что делать дальше — мои советы

Паниковать рано. Яндекс не говорит, что файлы потеряны: часть функций отключена специально, а часть файлов временно недоступна из-за повреждённых серверов, и некоторые из них уже начали возвращаться. Но эта история хорошо показывает простую вещь: облако — это не резервная копия, если оно у вас единственное место, где лежат файлы.

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Поэтому я бы сделал так. Самое ценное скачайте на телефон по одному файлу или через офлайн-доступ, а при возможности — на компьютер через программу Диска, где можно скачивать папки. Потом заведите вторую копию: на компьютере, на флешке или в другом облаке. Как настроить это для фото, контактов и чатов, мы разбирали в инструкции о том, как сделать резервную копию на Android.