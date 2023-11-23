Где сейчас выгоднее покупать смартфоны: AliExpress, OZON, Мегамаркет и другие магазины

Ноябрь — время больших скидок. Уже отгремела распродажа 11.11, а сейчас на многих маркетплейсах началась Черная пятница. Скорее всего, многие из вас постараются использовать момент с выгодой, чтобы купить новый смартфон или другую технику. Но где это лучше сделать? Для ответа на вопрос мы сравнили предложения нескольких маркетплейсов и сейчас готовы поделиться своими наблюдениями.

Где продаются телефоны

Если при выборе смартфона главным условием для вас является возможность пощупать его и купить на месте, то, конечно же, нет ничего лучше офлайн-розницы, представленной крупными магазинами электроники от DNS до М.Видео. Это удобно, но не очень выгодно. Смартфоны в магазинах вашего города почти всегда дороже, чем на интернет-площадках, которым не нужно снимать торговые площади и оплачивать работу консультантов. Поэтому мы будем сравнивать только маркетплейсы.

До 2022 года самым выгодным местом для покупки техники был AliExpress, но потом подскочил курс доллара, закрылось российское подразделение TMALL, а еще для пользователей из нашей страны закрыли доступ к глобальным промокодам, помогавшим ранее существенно сэкономить. Теперь Ali приходится конкурировать с российскими маркетплейсами, и список площадок для нашего сравнения выглядит следующим образом:

AliExpress;

OZON;

WildBerries;

Мегамаркет;

Яндекс Маркет.

Вкратце об их особенностях. Заказывая смартфон на AliExpress, почти всегда вы будете иметь дело с доставкой из Китая (2-3 недели). Также продавцы из Поднебесной широко представлены на OZON и частично на Яндекс Маркете. А вот WildBerries и Мегамаркет доставляют товары только из России. Это негативно сказывается на ассортименте смартфонов, но зато вы получите свой заказ в кратчайшие сроки.

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Сравнение цен на смартфоны

Для сравнения цен на телефоны мы выбрали несколько хороших моделей из разных категорий, не проверяя их наличие и стоимость на маркетплейсах:

Также отметим, что речь пойдет о стоимости глобальных версий смартфонов, имеющих русский язык из коробки и поддержку необходимых частот 4G для работы в нашей стране. А теперь перейдем к сравнению, взяв за основу самые низкие цены на смартфоны.

Смартфон AliExpress OZON WildBerries Мегамаркет Яндекс Маркет F+ SA50 Нет 2 121 ₽ 1 518 ₽ 1 890 ₽ 1 669 ₽ POCO M5 10 954 ₽ 9 740 ₽ 10 768 ₽ 12 570 ₽ 8 990 ₽ Redmi Note 12 12 903 ₽ 11 649 ₽ 14 552 ₽ 15 990 ₽ 15 990 ₽ Galaxy A34 27 990 ₽ 21 328 ₽ 23 579 ₽ 25 690 ₽ 26 200 ₽ realme 11 Pro+ 31 066 ₽ 27 078 ₽ 33 124 ₽ 38 900 ₽ 34 490 ₽ Xiaomi 13T 37 036 ₽ 32 423 ₽ 43 221 ₽ 55 900 ₽ 42 200 ₽ HUAWEI P60 Pro Нет 63 486 ₽ 74 699 ₽ 79 790 ₽ 74 999 ₽ Galaxy S23 Ultra 79 645 ₽ 84 190 ₽ 81 398 ₽ 95 100 ₽ 93 400 ₽

На момент подготовки материала Черная пятница на AliExpress еще не началась, а потому фактическая стоимость с учетом купонов будет ниже цены, указанной в таблице.

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Кэшбэк на Мегамаркете

Отдельно нужно остановиться на Мегамаркете, который предлагает самые высокие цены. Конечно, этот маркетплейс позволяет использовать промокоды (например, BLACKPRICE на 1000/7000), но в нашей подборке он оказался по иной причине. На многие смартфоны Мегамаркет предлагает какой-то запредельный кэшбэк в виде бонусов Спасибо. Так, смартфон Redmi Note 12 продают за 15 990 ₽ (14 990 ₽ по промокоду), возвращая за покупку 6 878 рублей бонусами при оплате через SberPay.

Redmi Note 12 на Мегамаркете

Бонусы можно потратить на другие покупки, оплатив тем самым до 99% стоимости. С учетом этого цены на Мегамаркете выглядят более чем привлекательно, ведь с натяжкой можно сказать, что тот же Redmi Note 12 обойдется не в 15 990 ₽, а в 9 112 ₽. Таких цен нет даже в Китае!

Где лучше покупать смартфон

Если опираться исключительно на заявленную стоимость, выгоднее всего покупать смартфоны на AliExpress или OZON, где представлены китайские магазины. Причем у OZON в последнее время даже более интересные предложения.

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Покупать смартфон в России с местной доставкой не так выгодно, но есть исключения. Например, POCO M5 за 8 990 ₽ на Яндекс Маркете. На Мегамаркете почти всегда самые высокие цены, что компенсируется огромным кэшбэком. WildBerries выглядит середняком. Однако, если рассматривать магазины с доставкой из России, смартфоны здесь нередко выгоднее, чем на Яндекс Маркете.

Как бы то ни было, не стоит полагаться на один маркетплейс. Стабильно хорошие цены на AliExpress и OZON, где торгуют китайские продавцы. Но помните, что иногда российские магазины могут удивить либо временными скидками (Яндекс Маркет), либо большим кэшбэком (Мегамаркет).