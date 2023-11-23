Где сейчас выгоднее покупать смартфоны: AliExpress, OZON, Мегамаркет и другие магазины

Ноябрь — время больших скидок. Уже отгремела распродажа 11.11, а сейчас на многих маркетплейсах началась Черная пятница. Скорее всего, многие из вас постараются использовать момент с выгодой, чтобы купить новый смартфон или другую технику. Но где это лучше сделать? Для ответа на вопрос мы сравнили предложения нескольких маркетплейсов и сейчас готовы поделиться своими наблюдениями.
Содержание
Где продаются телефоны
Если при выборе смартфона главным условием для вас является возможность пощупать его и купить на месте, то, конечно же, нет ничего лучше офлайн-розницы, представленной крупными магазинами электроники от DNS до М.Видео. Это удобно, но не очень выгодно. Смартфоны в магазинах вашего города почти всегда дороже, чем на интернет-площадках, которым не нужно снимать торговые площади и оплачивать работу консультантов. Поэтому мы будем сравнивать только маркетплейсы.
До 2022 года самым выгодным местом для покупки техники был AliExpress, но потом подскочил курс доллара, закрылось российское подразделение TMALL, а еще для пользователей из нашей страны закрыли доступ к глобальным промокодам, помогавшим ранее существенно сэкономить. Теперь Ali приходится конкурировать с российскими маркетплейсами, и список площадок для нашего сравнения выглядит следующим образом:
- AliExpress;
- OZON;
- WildBerries;
- Мегамаркет;
- Яндекс Маркет.
Вкратце об их особенностях. Заказывая смартфон на AliExpress, почти всегда вы будете иметь дело с доставкой из Китая (2-3 недели). Также продавцы из Поднебесной широко представлены на OZON и частично на Яндекс Маркете. А вот WildBerries и Мегамаркет доставляют товары только из России. Это негативно сказывается на ассортименте смартфонов, но зато вы получите свой заказ в кратчайшие сроки.
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Сравнение цен на смартфоны
Для сравнения цен на телефоны мы выбрали несколько хороших моделей из разных категорий, не проверяя их наличие и стоимость на маркетплейсах:
- F+ SA50. Самый дешевый смартфон, который только можно купить.
- POCO M5. Дешевый, но очень шустрый аппарат на классном процессоре Helio G99.
- Redmi Note 12 4G. Недорогой смартфон с AMOLED-экраном и довольно быстрой зарядкой.
- Samsung Galaxy A34. Один из самых сбалансированных смартфонов Samsung в 2023 году.
- realme 11 Pro+. Стильный аппарат в корпусе из экокожи с камерой на 200 МП.
- Xiaomi 13T. Субфлагман Xiaomi с камерами от Leica.
- HUAWEI P60 Pro. Флагманское решение от компании HUAWEI с одной из лучших камер.
- Samsung Galaxy S23 Ultra. Самый продвинутый флагман Samsung и, возможно, лучший смартфон 2023 года.
Также отметим, что речь пойдет о стоимости глобальных версий смартфонов, имеющих русский язык из коробки и поддержку необходимых частот 4G для работы в нашей стране. А теперь перейдем к сравнению, взяв за основу самые низкие цены на смартфоны.
|Смартфон
|AliExpress
|OZON
|WildBerries
|Мегамаркет
|Яндекс Маркет
|F+ SA50
|Нет
|2 121 ₽
|1 518 ₽
|1 890 ₽
|1 669 ₽
|POCO M5
|10 954 ₽
|9 740 ₽
|10 768 ₽
|12 570 ₽
|8 990 ₽
|Redmi Note 12
|12 903 ₽
|11 649 ₽
|14 552 ₽
|15 990 ₽
|15 990 ₽
|Galaxy A34
|27 990 ₽
|21 328 ₽
|23 579 ₽
|25 690 ₽
|26 200 ₽
|realme 11 Pro+
|31 066 ₽
|27 078 ₽
|33 124 ₽
|38 900 ₽
|34 490 ₽
|Xiaomi 13T
|37 036 ₽
|32 423 ₽
|43 221 ₽
|55 900 ₽
|42 200 ₽
|HUAWEI P60 Pro
|Нет
|63 486 ₽
|74 699 ₽
|79 790 ₽
|74 999 ₽
|Galaxy S23 Ultra
|79 645 ₽
|84 190 ₽
|81 398 ₽
|95 100 ₽
|93 400 ₽
На момент подготовки материала Черная пятница на AliExpress еще не началась, а потому фактическая стоимость с учетом купонов будет ниже цены, указанной в таблице.
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Кэшбэк на Мегамаркете
Отдельно нужно остановиться на Мегамаркете, который предлагает самые высокие цены. Конечно, этот маркетплейс позволяет использовать промокоды (например, BLACKPRICE на 1000/7000), но в нашей подборке он оказался по иной причине. На многие смартфоны Мегамаркет предлагает какой-то запредельный кэшбэк в виде бонусов Спасибо. Так, смартфон Redmi Note 12 продают за 15 990 ₽ (14 990 ₽ по промокоду), возвращая за покупку 6 878 рублей бонусами при оплате через SberPay.
Бонусы можно потратить на другие покупки, оплатив тем самым до 99% стоимости. С учетом этого цены на Мегамаркете выглядят более чем привлекательно, ведь с натяжкой можно сказать, что тот же Redmi Note 12 обойдется не в 15 990 ₽, а в 9 112 ₽. Таких цен нет даже в Китае!
Где лучше покупать смартфон
Если опираться исключительно на заявленную стоимость, выгоднее всего покупать смартфоны на AliExpress или OZON, где представлены китайские магазины. Причем у OZON в последнее время даже более интересные предложения.
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Покупать смартфон в России с местной доставкой не так выгодно, но есть исключения. Например, POCO M5 за 8 990 ₽ на Яндекс Маркете. На Мегамаркете почти всегда самые высокие цены, что компенсируется огромным кэшбэком. WildBerries выглядит середняком. Однако, если рассматривать магазины с доставкой из России, смартфоны здесь нередко выгоднее, чем на Яндекс Маркете.
Как бы то ни было, не стоит полагаться на один маркетплейс. Стабильно хорошие цены на AliExpress и OZON, где торгуют китайские продавцы. Но помните, что иногда российские магазины могут удивить либо временными скидками (Яндекс Маркет), либо большим кэшбэком (Мегамаркет).