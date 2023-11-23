Где сейчас выгоднее покупать смартфоны: AliExpress, OZON, Мегамаркет и другие магазины

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Герман Вологжанин

Ноябрь — время больших скидок. Уже отгремела распродажа 11.11, а сейчас на многих маркетплейсах началась Черная пятница. Скорее всего, многие из вас постараются использовать момент с выгодой, чтобы купить новый смартфон или другую технику. Но где это лучше сделать? Для ответа на вопрос мы сравнили предложения нескольких маркетплейсов и сейчас готовы поделиться своими наблюдениями.

Где сейчас выгоднее покупать смартфоны: AliExpress, OZON, Мегамаркет и другие магазины. Попробуем выбрать самую выгодную площадку для покупки смартфона. Фото: Простые Технологии. Фото.

Попробуем выбрать самую выгодную площадку для покупки смартфона. Фото: Простые Технологии

Где продаются телефоны

Если при выборе смартфона главным условием для вас является возможность пощупать его и купить на месте, то, конечно же, нет ничего лучше офлайн-розницы, представленной крупными магазинами электроники от DNS до М.Видео. Это удобно, но не очень выгодно. Смартфоны в магазинах вашего города почти всегда дороже, чем на интернет-площадках, которым не нужно снимать торговые площади и оплачивать работу консультантов. Поэтому мы будем сравнивать только маркетплейсы.

Где продаются телефоны. Как правило, в офлайн-рознице самые высокие цены. Фото: iz.ru. Фото.

Как правило, в офлайн-рознице самые высокие цены. Фото: iz.ru

До 2022 года самым выгодным местом для покупки техники был AliExpress, но потом подскочил курс доллара, закрылось российское подразделение TMALL, а еще для пользователей из нашей страны закрыли доступ к глобальным промокодам, помогавшим ранее существенно сэкономить. Теперь Ali приходится конкурировать с российскими маркетплейсами, и список площадок для нашего сравнения выглядит следующим образом:

  • AliExpress;
  • OZON;
  • WildBerries;
  • Мегамаркет;
  • Яндекс Маркет.

Вкратце об их особенностях. Заказывая смартфон на AliExpress, почти всегда вы будете иметь дело с доставкой из Китая (2-3 недели). Также продавцы из Поднебесной широко представлены на OZON и частично на Яндекс Маркете. А вот WildBerries и Мегамаркет доставляют товары только из России. Это негативно сказывается на ассортименте смартфонов, но зато вы получите свой заказ в кратчайшие сроки.

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Сравнение цен на смартфоны

Сравнение цен на смартфоны. Не забывайте, что цены постоянно меняются и могут отличаться от стоимости, указанной в таблице. Фото: Marques Brownlee. Фото.

Не забывайте, что цены постоянно меняются и могут отличаться от стоимости, указанной в таблице. Фото: Marques Brownlee

Для сравнения цен на телефоны мы выбрали несколько хороших моделей из разных категорий, не проверяя их наличие и стоимость на маркетплейсах:

  • F+ SA50. Самый дешевый смартфон, который только можно купить.
  • POCO M5. Дешевый, но очень шустрый аппарат на классном процессоре Helio G99.
  • Redmi Note 12 4G. Недорогой смартфон с AMOLED-экраном и довольно быстрой зарядкой.
  • Samsung Galaxy A34. Один из самых сбалансированных смартфонов Samsung в 2023 году.
  • realme 11 Pro+. Стильный аппарат в корпусе из экокожи с камерой на 200 МП.
  • Xiaomi 13T. Субфлагман Xiaomi с камерами от Leica.
  • HUAWEI P60 Pro. Флагманское решение от компании HUAWEI с одной из лучших камер.
  • Samsung Galaxy S23 Ultra. Самый продвинутый флагман Samsung и, возможно, лучший смартфон 2023 года.

Также отметим, что речь пойдет о стоимости глобальных версий смартфонов, имеющих русский язык из коробки и поддержку необходимых частот 4G для работы в нашей стране. А теперь перейдем к сравнению, взяв за основу самые низкие цены на смартфоны.

СмартфонAliExpressOZONWildBerriesМегамаркетЯндекс Маркет
F+ SA50Нет2 121 ₽1 518 ₽1 890 ₽1 669 ₽
POCO M510 954 ₽9 740 ₽10 768 ₽12 570 ₽8 990 ₽
Redmi Note 1212 903 ₽11 649 ₽14 552 ₽15 990 ₽15 990 ₽
Galaxy A3427 990 ₽21 328 ₽23 579 ₽25 690 ₽26 200 ₽
realme 11 Pro+31 066 ₽27 078 ₽33 124 ₽38 900 ₽34 490 ₽
Xiaomi 13T37 036 ₽32 423 ₽43 221 ₽55 900 ₽42 200 ₽
HUAWEI P60 ProНет63 486 ₽74 699 ₽79 790 ₽74 999 ₽
Galaxy S23 Ultra79 645 ₽84 190 ₽81 398 ₽95 100 ₽93 400 ₽

На момент подготовки материала Черная пятница на AliExpress еще не началась, а потому фактическая стоимость с учетом купонов будет ниже цены, указанной в таблице.

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Кэшбэк на Мегамаркете

Отдельно нужно остановиться на Мегамаркете, который предлагает самые высокие цены. Конечно, этот маркетплейс позволяет использовать промокоды (например, BLACKPRICE на 1000/7000), но в нашей подборке он оказался по иной причине. На многие смартфоны Мегамаркет предлагает какой-то запредельный кэшбэк в виде бонусов Спасибо. Так, смартфон Redmi Note 12 продают за 15 990 ₽ (14 990 ₽ по промокоду), возвращая за покупку 6 878 рублей бонусами при оплате через SberPay.

Кэшбэк на Мегамаркете. С учетом кэшбэка цены на Мегамаркете кажутся самыми выгодными. Фото.

С учетом кэшбэка цены на Мегамаркете кажутся самыми выгодными

Redmi Note 12 на Мегамаркете

Бонусы можно потратить на другие покупки, оплатив тем самым до 99% стоимости. С учетом этого цены на Мегамаркете выглядят более чем привлекательно, ведь с натяжкой можно сказать, что тот же Redmi Note 12 обойдется не в 15 990 ₽, а в 9 112 ₽. Таких цен нет даже в Китае!

Где лучше покупать смартфон

Если опираться исключительно на заявленную стоимость, выгоднее всего покупать смартфоны на AliExpress или OZON, где представлены китайские магазины. Причем у OZON в последнее время даже более интересные предложения.

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Покупать смартфон в России с местной доставкой не так выгодно, но есть исключения. Например, POCO M5 за 8 990 ₽ на Яндекс Маркете. На Мегамаркете почти всегда самые высокие цены, что компенсируется огромным кэшбэком. WildBerries выглядит середняком. Однако, если рассматривать магазины с доставкой из России, смартфоны здесь нередко выгоднее, чем на Яндекс Маркете.

Где лучше покупать смартфон. Всегда сравнивайте цены в разных магазинах. Фото: Простые Технологии. Фото.

Всегда сравнивайте цены в разных магазинах. Фото: Простые Технологии

Как бы то ни было, не стоит полагаться на один маркетплейс. Стабильно хорошие цены на AliExpress и OZON, где торгуют китайские продавцы. Но помните, что иногда российские магазины могут удивить либо временными скидками (Яндекс Маркет), либо большим кэшбэком (Мегамаркет).

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