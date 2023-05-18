Какие частоты 4G должны быть у вашего смартфона и почему это важно

По мере того, как смартфоны обрастают новыми функциями, а также становятся заменой игровых консолей и профессиональной фототехники, мы забываем о банальной, однако очень важной вещи — качестве связи. На стабильность сигнала влияет не только покрытие и загруженность сети, но и совместимость устройства с частотами 4G в России. Если вы думаете, будто каждый смартфон готов порадовать идеальным соединением и высокой скоростью интернета, то заблуждаетесь. Диапазон частот смартфона нужно в обязательном порядке уточнять перед покупкой, и сегодня вы поймете, почему это важно.

Почему нужно знать, на какой частоте работает 4G

4G — самый актуальный стандарт связи, который задействован на территории России. Он позволяет получить доступ к высокоскоростному мобильному интернету, а также воспользоваться технологией VoLTE, значительно улучшающей разборчивость голоса собеседника во время разговора по телефону.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

В каждой стране 4G работает на разных частотах, что далеко не всегда учитывается производителями смартфонов. Если в месте, где вы находитесь, оператор предоставляет связь в диапазоне LTE, который не поддерживает мобильное устройство, то вас автоматически переключат на менее скоростной стандарт (3G или 2G) или вовсе оставят без связи.

Смартфоны, чей сбыт на территории нашей страны осуществляется легально через крупные торговые сети вроде DNS или Эльдорадо, обладают поддержкой всех необходимых российских частот 4G, иначе они бы не прошли местную сертификацию. Однако в небольших магазинах и на AliExpress можно встретить устройства, ориентированные на другие рынки. И вот в этом случае вы рискуете столкнуться с проблемой, описанной выше. Чтобы не оказаться однажды без связи, первым делом нужно уточнить частоты 4G операторов.

Информация о поддерживаемых диапазонах частот предоставлена источниками телеграм-канала i-shoppers.

На какой частоте работает 4G МегаФон

Диапазоны частот выражены в мегагерцах (например, 1800 МГц) и для простоты именуются бэндами (например, B3 или Band 3). Это вводная информация, которая пригодится, когда мы доберемся до способов проверки агрегации. Ну а начнем мы с 4G МегаФона:

Band 3 (1800 МГц FDD). Самый распространенный диапазон частот России в целом и МегаФона в частности. Без него никуда.

Самый распространенный диапазон частот России в целом и МегаФона в частности. Без него никуда. Band 7 (2600 МГц FDD). Используется в сравнительно крупных городах, чье население превышает 50 тысяч человек. Гарантирует самую высокую скорость передачи данных.

Используется в сравнительно крупных городах, чье население превышает 50 тысяч человек. Гарантирует самую высокую скорость передачи данных. Band 1 (2100 МГц FDD). Редкий частотный диапазон, унаследованный со времен UMTS. Используется МегаФоном неохотно.

Редкий частотный диапазон, унаследованный со времен UMTS. Используется МегаФоном неохотно. Band 20 (800 МГц FDD). Обычно применяется за пределами крупных городов. Характеризуется невысокой скоростью передачи данных, но вместе с тем хорошей дальностью распространения.

Обычно применяется за пределами крупных городов. Характеризуется невысокой скоростью передачи данных, но вместе с тем хорошей дальностью распространения. Band 8 (900 МГц FDD). Как и предыдущей бенд 4G, используется в небольших населенных пунктах. Сейчас активно применяется в южных и северных регионах России.

Как и предыдущей бенд 4G, используется в небольших населенных пунктах. Сейчас активно применяется в южных и северных регионах России. Band 38 (2600 МГц TDD). Распространен слабо и обычно встречается в городах с населением более 50 тысяч человек. Характеризуется скромными скоростями.

Таким образом, для комфортного использования услуг связи МегаФон, ваш смартфон в обязательном порядке должен поддерживать Band 3 и на всякий случай B7, B20 и B8. То же самое касается и большинства других операторов 4G, но везде есть нюансы.

Частоты 4G на МТС

4G МТС активно использует Band 3 (1800 МГц FDD) по аналогии с МегаФоном, а также Band 7 (2600 МГц FDD) в крупных городах. При этом Band 20 (800 МГц FDD), встречающийся в небольших населенных пунктах, применяется совсем уж неохотно. Так что при выборе смартфона можете не заморачиваться о поддержке данного диапазона 4G в России.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

А вот Band 1 (2100 МГц FDD), также унаследованный со времен старых стандартов связи, используется чаще в самых разных городах страны, но все-таки уступает по распространенности B3 и B7. Это же можно сказать о Band 38 (2600 МГц TDD) за тем лишь исключением, что данный бэнд — прерогатива крупных населенных пунктов.

Покрытие 4G у билайна

Все, что было сказано касаемо МТС, полностью соответствует распространению 4G у билайна, поскольку эта пара операторов использует схожее частотное распределение. То есть при выборе смартфона нужно проверять обязательное наличие Band 3 (1800 МГц FDD) и Band 7 (2600 МГц FDD), если вы живете в крупном городе.

Читайте также: Что произойдет, когда в России отключат 3G

Поддержка B1, B38 и B28 будет хорошим подспорьем для качественного соединения в любой точке страны, но, в целом, на стабильность связи эти бэнды вряд ли повлияют.

Частоты 4G на Tele2

Как и у других операторов из «большой четверки», 4G Tele2 по большей части задействует ресурсы Band 3. Диапазон 2600 МГц FDD (B7) используется реже, но встречается не только в крупных городах, но и в райцентрах с населением от полутора тысяч человек и больше.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Band 20 у Tele2 встречается за пределами больших городов и характеризуется низкой скоростью передачи данных, а Band 1 вообще днем с огнем не сыщешь. Особенностью этого оператора является поддержка Band 40 (2300 МГц TDD), которая не заявлена у других компаний. Этот диапазон 4G в России начал распространяться сравнительно недавно, но освоение B40 идет стремительными темпами, так что абонентам Tele2 на всякий случай стоит заручиться поддержкой нового бэнда на смартфоне.

Как узнать частоты смартфона

К сожалению, настройки устройства и даже специальные приложения не помогают узнать, какие частоты для смартфона являются актуальными. Поэтому приходится полагаться на сведения, представленные на странице товара. Допустив, вам приглянулась китайская версия Xiaomi 12 на AliExpress. Тогда откройте раздел «Описание» и ознакомьтесь с информацией, представленной в пункте «Сеть».

Данная версия поддерживает самый распространенный среди российских операторов Band 3 (1800 МГц), а также менее важные, но все равно полезные B1, B7, B38 и B40. Одновременно с этим для китайской версии Xiaomi 12 не заявлена поддержка Band 20 — довольно популярного частотного диапазона, который используется за пределами крупных городов. А вот глобальная версия Xiaomi 12 может порадовать наличием B20, о чем свидетельствует информация, размещенная на российском сайте производителя.

Купить Xiaomi 12 (Global)

Чтобы не оказаться в неподходящий момент без связи, обязательно проверяйте диапазон частот смартфона. Также не забудьте связаться со своим оператором для уточнения поддержки того или иного бэнда в месте вашего постоянного проживания, поскольку ситуация с использованием диапазонов может отличаться от города к городу.