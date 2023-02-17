Где скачать открытку на телефон и как отправить ее через WhatsApp

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Герман Вологжанин 0

Смартфоны значительно упростили нашу жизнь, позволив делать то, на что раньше уходили часы, за считанные минуты и даже секунды. Банальный пример: вы хотите кого-то поздравить открыткой. Раньше вам бы пришлось идти в магазин, выбирать подходящую картонку и лично встречаться с человеком. Но зачем это делать сейчас? Ведь можно скачать красивую открытку в виде изображения и отправить ее по WhatsApp или другим удобным способом. Поговорим сегодня о том, как это сделать.

Где скачать открытку на телефон и как отправить ее через WhatsApp. Открыткой можно поздравить друзей, близких и коллег. Фото.

Открыткой можно поздравить друзей, близких и коллег

Где скачать открытку для Ватсапа

Прежде всего нам понадобится картинка с поздравлениями. Но где ее взять? Ранее мы уже писали о том, как создать открытку на телефоне, однако этот вариант подойдет не всем. Во-первых, придется освоить специальное приложение. Во-вторых, потратить немало времени на создание шедевра. Намного проще бесплатно скачать открытку на телефон. И у вас есть 3 способа, позволяющих быстро найти и загрузить понравившееся изображение.

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Найти бесплатную открытку

Первое, что приходит на ум — поиск открытки в интернете. С этой целью можно обратиться к одному из специальных сервисов наподобие:

В принципе, сервисы равноценны, поэтому выбирайте любой из них, не обращая внимание на то, российский он или зарубежный. А для того, чтобы скачать бесплатно красивую открытку, сделайте следующее:

  1. Откройте поисковый сервис в браузере, перейдя по ссылке.
  2. Введите свой запрос (например, «открытка ко Дню бабушки»).
  3. Нажмите кнопку ввода.
  4. Выберите понравившуюся картинку.
  5. Задержите на ней палец и нажмите кнопку «Сохранить изображение».
Найти бесплатную открытку. В поисковиках есть много открыток, но не все они высокого качества. Фото.

В поисковиках есть много открыток, но не все они высокого качества

Очевидно, что этот метод скачивания открыток для Ватсапа самый банальный, но далеко не самый лучший. Нужно самостоятельно вводить поисковый запрос, да и качество картинок частенько оказывается слишком низким. Поэтому давайте посмотрим на другие варианты поиска.

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Сайты с бесплатными открытками

В интернете есть много сайтов с открытками на День рождения и по случаю других праздников. Отмечу лишь несколько из них:

Сайты с бесплатными открытками. На тематических сайтах открытки разбиты по категориям. Фото.

На тематических сайтах открытки разбиты по категориям

Кликайте по гиперссылкам и переходите на разные сервисы. В каждом из них свой набор бесплатных открыток с поздравлениями, которые отсортированы по праздникам и поводам. Помимо статичных изображений в наличии есть GIF-анимации. А скачиваются картинки так же, как и через поисковые сервисы: либо жмите кнопку «Скачать» (если она есть на сайте), либо удерживайте палец на открытке для Ватсапа и подтверждайте загрузку в окошке.

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Приложения с открытками на все случаи жизни

Каким бы богатым выбором не отличались сайты с открытками, намного удобнее пользоваться специальными приложениями. Их преимущества вы оцените сразу после скачивания, а также в момент, когда мы дойдем до разговора о том, как отправить открытку в Ватсапе и других мессенджерах. Но сначала приведу в пример несколько хороших программ:

Приложения с открытками на все случаи жизни. Самый удобный способ поиска открыток — специальное приложение. Фото.

Самый удобный способ поиска открыток — специальное приложение

Меню этих программ идеально адаптировано под смартфоны, так что вы без труда найдете подходящую картинку, используя разбивку по категориям или тематические подборки. Для загрузки нажмите кнопку «Скачать», если таковая имеется.

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Как отправить открытку в Ватсапе

Вот мы и подобрались к разговору о том, как отправить открытку в Ватсапе со смартфона. Если изображения уже загружено на смартфон, легче всего поздравить виновника торжества через само приложение WhatsApp:

  1. Запустите WhatsApp.
  2. Откройте чат с нужным человеком.
  3. Нажмите кнопку прикрепления файла, а затем — «Галерея».
  4. Выберите картинку.
  5. Нажмите кнопку отправки.
Как отправить открытку в Ватсапе. Открытку можно отправить напрямую через WhatsApp, добавив к ней подпись. Фото.

Открытку можно отправить напрямую через WhatsApp, добавив к ней подпись

Та же инструкция актуальна и для других мессенджеров, будь то Telegram или Viber. Кроме того, вы можете поступить немного иначе, отправив открытку с телефона:

  1. Запустите приложение для просмотра фото («Галерея»).
  2. Откройте картинку.
  3. Нажмите кнопку «Поделиться».
  4. Выберите способ отправки (например, по WhatsApp).
  5. Укажите получателя и нажмите кнопку «Отправить».
Как отправить открытку в Ватсапе. Также открытки легко отправляются через Галерею. Фото.

Также открытки легко отправляются через Галерею

Все довольно просто, но в обоих случаях нужно предварительно скачивать изображения на смартфон. Помните, я говорил об удобстве приложений? Так вот, оно заключается в отправке открытки в Вацапе напрямую без предварительной загрузки:

  1. Найдите подходящую картинку или анимацию.
  2. Нажмите кнопку «Отправить».
  3. Выберите способ отправки и получателя.
Как отправить открытку в Ватсапе. Удобнее всего передавать открытки через специальные приложения. Фото.

Удобнее всего передавать открытки через специальные приложения

Конечно, многие сайты с открытками для Ватсапа тоже имеют кнопку «Отправить». Однако в таком случае передается не сама картинка, а ссылка на нее. Согласитесь, намного приятнее видеть открытку целиком без необходимости переходить на сомнительный сайт.

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