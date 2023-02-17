Где скачать открытку на телефон и как отправить ее через WhatsApp

Смартфоны значительно упростили нашу жизнь, позволив делать то, на что раньше уходили часы, за считанные минуты и даже секунды. Банальный пример: вы хотите кого-то поздравить открыткой. Раньше вам бы пришлось идти в магазин, выбирать подходящую картонку и лично встречаться с человеком. Но зачем это делать сейчас? Ведь можно скачать красивую открытку в виде изображения и отправить ее по WhatsApp или другим удобным способом. Поговорим сегодня о том, как это сделать.

Где скачать открытку для Ватсапа

Прежде всего нам понадобится картинка с поздравлениями. Но где ее взять? Ранее мы уже писали о том, как создать открытку на телефоне, однако этот вариант подойдет не всем. Во-первых, придется освоить специальное приложение. Во-вторых, потратить немало времени на создание шедевра. Намного проще бесплатно скачать открытку на телефон. И у вас есть 3 способа, позволяющих быстро найти и загрузить понравившееся изображение.

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Найти бесплатную открытку

Первое, что приходит на ум — поиск открытки в интернете. С этой целью можно обратиться к одному из специальных сервисов наподобие:

В принципе, сервисы равноценны, поэтому выбирайте любой из них, не обращая внимание на то, российский он или зарубежный. А для того, чтобы скачать бесплатно красивую открытку, сделайте следующее:

Откройте поисковый сервис в браузере, перейдя по ссылке. Введите свой запрос (например, «открытка ко Дню бабушки»). Нажмите кнопку ввода. Выберите понравившуюся картинку. Задержите на ней палец и нажмите кнопку «Сохранить изображение».

Очевидно, что этот метод скачивания открыток для Ватсапа самый банальный, но далеко не самый лучший. Нужно самостоятельно вводить поисковый запрос, да и качество картинок частенько оказывается слишком низким. Поэтому давайте посмотрим на другие варианты поиска.

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Сайты с бесплатными открытками

В интернете есть много сайтов с открытками на День рождения и по случаю других праздников. Отмечу лишь несколько из них:

Кликайте по гиперссылкам и переходите на разные сервисы. В каждом из них свой набор бесплатных открыток с поздравлениями, которые отсортированы по праздникам и поводам. Помимо статичных изображений в наличии есть GIF-анимации. А скачиваются картинки так же, как и через поисковые сервисы: либо жмите кнопку «Скачать» (если она есть на сайте), либо удерживайте палец на открытке для Ватсапа и подтверждайте загрузку в окошке.

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Приложения с открытками на все случаи жизни

Каким бы богатым выбором не отличались сайты с открытками, намного удобнее пользоваться специальными приложениями. Их преимущества вы оцените сразу после скачивания, а также в момент, когда мы дойдем до разговора о том, как отправить открытку в Ватсапе и других мессенджерах. Но сначала приведу в пример несколько хороших программ:

Меню этих программ идеально адаптировано под смартфоны, так что вы без труда найдете подходящую картинку, используя разбивку по категориям или тематические подборки. Для загрузки нажмите кнопку «Скачать», если таковая имеется.

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Как отправить открытку в Ватсапе

Вот мы и подобрались к разговору о том, как отправить открытку в Ватсапе со смартфона. Если изображения уже загружено на смартфон, легче всего поздравить виновника торжества через само приложение WhatsApp:

Запустите WhatsApp. Откройте чат с нужным человеком. Нажмите кнопку прикрепления файла, а затем — «Галерея». Выберите картинку. Нажмите кнопку отправки.

Та же инструкция актуальна и для других мессенджеров, будь то Telegram или Viber. Кроме того, вы можете поступить немного иначе, отправив открытку с телефона:

Запустите приложение для просмотра фото («Галерея»). Откройте картинку. Нажмите кнопку «Поделиться». Выберите способ отправки (например, по WhatsApp). Укажите получателя и нажмите кнопку «Отправить».

Все довольно просто, но в обоих случаях нужно предварительно скачивать изображения на смартфон. Помните, я говорил об удобстве приложений? Так вот, оно заключается в отправке открытки в Вацапе напрямую без предварительной загрузки:

Найдите подходящую картинку или анимацию. Нажмите кнопку «Отправить». Выберите способ отправки и получателя.

Конечно, многие сайты с открытками для Ватсапа тоже имеют кнопку «Отправить». Однако в таком случае передается не сама картинка, а ссылка на нее. Согласитесь, намного приятнее видеть открытку целиком без необходимости переходить на сомнительный сайт.