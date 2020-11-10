Huawei тайно продала Honor? Кажется, да

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Иван Кузнецов 0

Huawei продала суббренд Honor, подтвердили источники Reuters, близкие к ходу сделки. Сделку провели в условиях строжайшей секретности, чтобы не привлекать лишнего внимания, поэтому ни стоимость, по которой ушло дочернее предприятие Huawei, ни вторая сторона сделки доподлинно неизвестны. Ранее в числе возможных покупателей назывались Xiaomi, TCL и Digital China. Достался ли Honor кому-то из них или нет, станет известно ближе к концу месяца, когда о продаже будет объявлено официально. А пока разбираемся, что сделка сулит Huawei, Honor и владельцам их смартфонов.

Honor

Бренд Honor переходит в чужие руки

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Впервые о планах Huawei продать Honor стало известно ещё в октябре. Говорили, что больше всех в сделке заинтересована Xiaomi, которой нужно, во-первых, завоевать ещё большую долю на рынке смартфонов, а, во-вторых, получить доступ к уникальным наработкам Huawei. Однако теперь вероятным покупателем называют консорциум, состоящий из Digital China и правительства Шэньчжэня. Несмотря на то что это китайские компании, они не находятся под санкциями США и не связаны экономическими ограничениями, введёнными США.

Почему Huawei продала Honor

Смартфоны Honor

Huawei продаёт Honor, чтобы позволить суббренду развиваться

Цель продажи Honor с самого начала состояла в том, чтобы вывести свою «дочку» из-под удара американских санкций. Сложно сказать, есть ли у Huawei и покупателей её суббренда какие-то негласные договорённости о реальной расстановке сил в управлении Honor, но спорить с тем, что теперь предприятие сможет развиваться так же, как раньше, бессмысленно. Говорят даже, что в течение следующих трёх лет новый владелец выведет Honor на IPO, сделав компанию публичной, и выпустив её акции в свободную продажу.

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В отчёте Reuters упоминается продажа только смартфонного бизнеса Honor. Поэтому сложно сказать, смогут ли новые владельцы выпускать остальную продукцию под этим брендом. А его ассортимент, надо сказать, был довольно широк. Тут вам и наушники, и планшеты, и ноутбуки, и смарт-часы, и фитнес-браслеты. Возможно, они не делали основную кассу Honor, однако определённой популярностью всё-таки пользовались. С другой стороны, особой нужды в смене их номинального владельца вроде бы нет, учитывая, что с Microsoft и Qualcomm компании Huawei удалось договориться о поставках ОС и процессоров, а наушники успешно продавались в развивающихся странах и так.

Что будет с Honor без Huawei

Huawei vs США

США вряд ли позволят Honor оставить у себя наработки Huawei и снимут санкции

Правда, слепо верить в то, что США вот так запросто снимут санкции с Honor, довольно сложно. Очевидно, что суббренд пользуется многими наработками Huawei – от аппаратных до программных. Поэтому со стороны США было бы логично требовать от Honor отказаться от использования технологий бывшей материнской компании и перейти исключительно на своё в обмен на снятие санкций. А вот сможет ли Honor выстоять, исполнив это требование, — покажет время.

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Для пользователей Honor, скорее всего, ничего принципиально не изменится. По крайней мере, в одночасье. Всё-таки сделки такого масштаба, во-первых, должны получить одобрение властей, а, во-вторых, могут закрываться довольно долго. Даже если до конца этого месяца нам объявят об успешной продаже, помните, что о покупке компанией Apple сервиса Shazam мы узнали ещё в 2018 году, а закрыть сделку сторонам удалось больше чем через год. Допускаю, что благодаря вмешательству китайских властей Honor продастся быстрее, но ждать каких-то ощутимых изменений можно будет только через пару лет.

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