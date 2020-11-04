Почему Huawei не может стоить 90 тысяч рублей, или Почему я лучше куплю iPhone 12 Pro

В прошлом месяце Huawei представила свой новый флагман – Huawei Mate 40 Pro. Смартфон, как и следовало ожидать, получил передовую внешность, самые продвинутые характеристики и ожидаемо высокую цену. В Россию аппарат доберётся по цене 90 тысяч рублей. Это минимум на 10 тысяч дороже, чем стоят представители классической линейки iPhone 12, поэтому конкурировать ему нужно явно с топовыми моделями с приставкой Pro и Pro Max. Но объясните мне, кто в здравом уме купит Huawei, когда есть даже самый дешевый iPhone?

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Я понимаю, что флагманский смартфон не может стоить дёшево, тем более если это смартфон производителя первого эшелона. Huawei укомплектовала Mate 40 Pro кинокамерой, снабдила его 5-нанометровым процессором Kirin 9000 5G, 3D-сканером лица и потрясающим экраном с изогнутыми краями. В общем, если остановиться чисто на технологиях, 90 тысяч, которые за него просят, выглядят вполне оправданно. Но, если спуститься на уровень восприятия и пользовательского опыта, то всё будет не так однозначно.

Проблемы смартфонов Huawei

Начнём с того, что Huawei сегодня – это смартфоны для тех, кто готов идти на жертвы. Я не буду говорить об отсутствии абстрактных сервисов Google, а перечислю лишь реальные недостатки фирменных аппаратов китайского бренда:

Постоянные перебои с обновлениями безопасности, которые выходят в лучшем случае раз в 3 месяца;

Отсутствие Android 11, которую в этом году решили заменить на Android 10, построив на её базе новую версию прошивки;

Отсутствие возможности оплачивать покупки бесконтактно с помощью нормальных сервисов, а не Кошелька или SberPay;

Проблемы с установкой многих американских приложений, которые приходится скачивать в виде APK;

Отсутствие чёткого понимания, куда вообще движется производитель и не отключат ли твой смартфон по росчерку пера президента США.

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Это основные претензии, которые накопились у меня лично к Huawei. А ведь есть ещё недостатки, которые характерны вообще для всех смартфонов на Android и которых нет у iPhone. Во-первых, это сроки программной поддержки, которые ограничиваются в лучшем случае двумя годами. Во-вторых, это статус. Давайте будем честны друг с другом и признаемся, что, в приличном обществе сегодня владеть Android-смартфоном – отнюдь не престижно. Несмотря на довольно высокие цены, они по-прежнему считаются решением для бедных, для тех, у кого не хватило на iPhone. Но если, владея аппаратом за 20 тысяч, в общем, не стыдно это признать, то, имея на руках устройство за 90, не хватит никаких нервов, чтобы убедить всех в обратном.

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Я прекрасно понимаю, что 90 тысяч за смартфон – это много. Поэтому очевидно, что многие будут брать такой аппарат либо в кредит, либо в рассрочку. Но вы только представьте себе, как вы скажете об этом своим близким или друзьям. Не знаю, как вам, а мне произнести такое вслух было бы стыдно, не говоря уже о том, чтобы реально сделать. Ведь если покупка iPhone в кредит является такой же нормой, как, например, приобретение квартиры в ипотеку, то вот кредит на Huawei звучит примерно так же, как кредит на фен или электрочайник. В общем, стыдоба.

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Откровенно говоря, сегодня почти все производители смартфонов на Android пытаются догнать и перегнать iPhone. Одним это удаётся лучше, а другим хуже. Но если терпеть эти потуги за 20-30 тысяч рублей за аппарат я был бы в принципе готов, то вот отдавать 90 тысяч и надеяться, что Huawei сдюжит и у него всё получится, меня как-то не прельщает. Поэтому из Huawei Mate 40 Pro и iPhone 12 Pro я выбираю последний. Ведь мало того, что он по-прежнему остаётся эталонным смартфоном даже для конкурентов Apple, которые продолжают на него ориентироваться, так ещё и проблем с ним будет, как ни крути, меньше, а прослужит он дольше.