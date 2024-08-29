Законно ли разгонять Ютуб в России? Интернет-провайдеры считают, что да. Но есть нюанс

Уже почти месяц российские пользователи сталкиваются с проблемами при просмотре YouTube. У кого-то видео загружаются очень медленно, а у других сайт не открывается вообще. Официальная версия происходящего гласит, что серверы Google в России, которые раньше помогали быстро загружать контент, устарели и износились. Раньше поисковый гигант сам следил за оборудованием, разгонявшим Ютуб, а после введения санкций перестал это делать. В итоге скорость загрузки роликов сильно упала, и это беспокоит не только зрителей, но и интернет-провайдеров, которые решили взять дело в свои руки и попробовать ускорить YouTube самостоятельно.

Как ускорить работу YouTube

По данным газеты Коммерсант, российские интернет-провайдеры не получали от Роскомнадзора указаний блокировать YouTube. Поэтому они сами начали искать способы улучшить работу сервиса. Вот что они делают:

Меняют маршруты, по которым идёт интернет-трафик, чтобы найти самый быстрый путь.

Ставят дополнительные серверы, которые сохраняют копии популярных видео, чтобы их было легче и быстрее загрузить.

Используют умные программы, которые равномерно распределяют нагрузку между разными серверами.

Ищут новые способы доставки видео, например, через другие страны.

Разрабатывают специальные программы, которые могут ускорить загрузку видео.

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На первый взгляд, странно, что провайдеры пытаются улучшить работу YouTube, когда некоторые чиновники говорят о возможной блокировке сервиса. Но дело в том, что видеосервис официально не запрещён в России, поэтому работать с ним и способствовать улучшению его доступности они могут.

Зачем им это нужно, догадаться тоже несложно. Все, чего они хотят, — это сохранить лояльность старых и привлечь новых клиентов. Ведь если у одного провайдера YouTube работает хорошо, а у другого плохо, люди выберут того, у кого всё в порядке. Поэтому компании осознанно несут расходы на улучшение оборудования, даже если есть риск, что эти вложения не окупятся.

Перенаправление трафика для разгона Ютуб

Один из наиболее распространенных способов разгона Ютуба со стороны операторов заключается в перенаправлении трафика на серверы YouTube в Европе вместо российских. Это помогает обойти местные проблемы и сделать работу сервиса более стабильной. Правда, не у всех это получается одинаково хорошо. Например, у Ростелекома хостинг по-прежнему работает с перебоями. Кроме того, неясно, как к таким хитростям отнесутся власти.

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Впрочем, далеко не все провайдеры взялись за улучшение работы YouTube. Многие не понимают, допустимы ли подобные действия в принципе. Несмотря на то что законных ограничений для этого нет, не факт, что в обозримой перспективе статус-кво не изменится. Поэтому некоторые операторы обратились в Министерство цифрового развития и Роскомнадзор с просьбой объяснить, что происходит и как им действовать. Получили ли они какой-то ответ, пока неизвестно.

Законно ли разгонять Ютуб

С точки зрения закона в действиях провайдеров нет никакого нарушения. Но, например, Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ») предупреждает, что так делать нельзя. Дело в том, что изменение маршрутов интернет-трафика может противоречить правилам работы специальных технических средств, которые следят за безопасностью в интернете. Ведь, по сути, они делают примерно то же самое, что делают VPN, деятельность которых в России запрещена. Потому, если власти решат усилить контроль над тем, как работает интернет, провайдерам в лучшем случае придётся пересмотреть свои методы, а в худшем — понести убытки.

Для тех, кто смотрит YouTube в России, ситуация сейчас такая: качество работы сервиса может сильно отличаться в зависимости от того, какой у вас интернет-провайдер. Поэтому нет ничего необычного в том, что многие стремятся уйти от одного провайдера к другому в поисках лучшего соединения. В будущем это может привести к тому, что провайдеры будут больше стараться улучшать качество своих услуг, чтобы не терять клиентов.

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Но остаётся вопрос: надолго ли хватит этих улучшений? Если проблемы с YouTube связаны с тем, что Google не может или не хочет обслуживать свои серверы в России, то меры, которые принимают российские провайдеры, могут помочь только на короткое время. Возможно, потребуется найти более серьёзное решение, может быть, даже с участием иностранных компаний.

Заблокируют ли Ютуб в России

Ситуация с YouTube в России продолжает меняться, и пока трудно сказать, чем всё закончится. Ясно одно – российские интернет-провайдеры показывают, что готовы подстраиваться под новые условия и искать способы, чтобы их клиенты могли пользоваться привычными сервисами. Это может помочь сохранить доступ к открытому интернету в России, несмотря на растущие ограничения.

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Для пользователей Android-устройств, которые часто смотрят YouTube, эта ситуация особенно важна. Ведь YouTube – один из самых популярных видеосервисов, и многие используют его не только для развлечения, но и для работы или учёбы. Поэтому стоит следить за новостями и, возможно, быть готовыми искать альтернативные сервисы для просмотра видео.