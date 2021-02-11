Как блокировать любые уведомления на Android

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что уведомления – очень полезная штука, которая не позволяет нам пропускать различные события, происходящие со смартфоном, иногда они могут довольно серьёзно раздражать. В таких случаях мы просто идём в настройки и запрещаем конкретному приложению отправлять нам уведомления либо переводим смартфон в режим полёта, если хотим, чтобы все приложения замолчали. Другое дело, что заблокировать системные уведомления и так называемые информационные, которые оповещают о каком-то действии, совершаемом в данный момент, нельзя. Нельзя, но можно. Рассказываю, как.

Уведомления

На Android можно заблокировать любые уведомления, даже системные

Как популярные приложения для Android становятся вредоносными

Искать возможность заблокировать уведомления определённого толка меня заставило приложение «Сбер Бизнес». Дело в том, что оно присылает мне два типа уведомлений. Первый тип – это оповещения о приходах денежных средств, а второй – уведомление о текущей проверке устройства на вирусы. Не то чтобы я не заботился о безопасности своего смартфона, но баннер с текстом, предупреждающим о поиске угроз, может зависнуть довольно надолго, раздражая меня своим присутствием и невозможностью закрыть его свайпом влево. Только потом оказалось, что желающих остановить разного рода уведомления довольно много.

Как узнать имя пакета приложения

Для начала нам потребуется скачать приложение Package Name View. Оно нужно для того, чтобы определить системное название компонента или приложения, присылающего уведомления. Оно нам понадобится на втором этапе.

Package Name

Скопируйте package name. Он нам понадобится далее

  • Выделите его и нажмите на красную кнопку «Скопировать»;
  • Если копируются лишние данные, перепишите имя пакета вручную.

Как на Android сделать мультяшное фото

Блокировка системных уведомлений на Android

На следующем этапе нам потребуется приложение Notification Remover. Именно с его помощью мы и будем блокировать нежелательные уведомления – хоть системные, хоть те, которые присылают приложения. Особенно круто, что оно позволяет заблокировать только строго определённые уведомления и при этом оставить другие из одного и того же приложения.

Блокировка уведомлений

Заблокировать уведомления можно двумя способами: по имени пакета и по тексту содержимого

  • Нажмите «+» и вставьте имя приложения или компонента в строку Package name, если нужно заблокировать все уведомления;
  • Если нужно заблокировать конкретные уведомления, в строке Message text пропишите часть текста из уведомления.

Как вы поняли, Notification Remover позволяет блокировать уведомления по их содержимому. Поэтому я переписал туда текст «встроенное средство защиты» — именно об этом меня оповещал «Сбер Бизнес». В результате уведомления прекратились.

История уведомлений на Android

Оповещения на Android

Вы можете отследить, какие уведомления были заблокированы, в истории Notification Remover

Очень удобно, что Notification Remover ведёт учёт заблокированных уведомлений. Для этого в приложении есть специальный раздел с историей, куда сохраняются факты блокировок. Чтобы попасть туда, нажмите на три вертикальных точки, а потом откройте раздел View Notification Logs. Так вы будете наверняка знать, сработало приложение или нет. Дело в том, что в первый раз после активации блокировщика я даже не сообразил, получилось или нет. Поэтому история блокировок действительно помогает понять, что к чему.

Как увеличить ресурс аккумулятора смартфона и его время работы

В целом таким образом можно блокировать любые уведомления. Это стало возможно благодаря тому, что Android не представляет из себя единое целое, а поделён на множество независимых компонентов, названия которых вам поможет отыскать Package Names. Поэтому смело копируйте их и блокируйте оповещения, которые вас раздражают, при помощи Notification Remover. Тем более что при желании вы всегда сможете вернуть всё обратно, удалив созданный ранее сценарий блокировки. Так что дерзайте.

Теги
Лонгриды для вас
Petal Search от Huawei
Huawei представила свой поисковик на замену Google. Как им пользоваться

Даже если вы не пользуетесь смартфонами Huawei, скорее всего, вы знаете, что AppGallery – это собственный магазин приложений китайской компании, который она запустила на замену Google Play. Несмотря на довольно широкий ассортимент, который за последний год сильно разросся, многие популярные программы там по-прежнему отсутствуют из-за санкций США. Поэтому Huawei, чтобы не ограничивать своих пользователей, начала предлагать им устанавливать APK недоступных приложений. Для этого китайцы придумали специальный сервис под названием Petal Search, с помощью которого можно искать установочные файлы нужных приложений. Но, как теперь оказалось, не только их.

Читать далее
Записать звонок на Android
Как записать телефонный разговор на смартфонах Huawei и Honor

Вы знаете, что такое конфиденциальность? Видимо, нет, раз начали искать в гугле, как записать звонок на Android. Ну, либо знаете, но плевать хотели на все эти моральные установки, возникшие непонятно откуда. Причём вероятность того, что вы относитесь именно к пользователям из второй категории, куда выше. Во всяком случае, мой личный опыт показывает, что о конфиденциальности, приватности и прочей чепухе знает едва ли не каждая собака. А вот о возможностях по грамотному обходу навязанных этими самыми установками ограничений, как ни странно, знает не так много людей.

Читать далее
2FA
Что не так с двухфакторной аутентификацией (2FA) на Android

Все знают, что у Android с безопасностью дела обстоят откровенно так себе. Не то чтобы я сам регулярно испытывал заражения, но читать о распространении очередного трояна, жертвами которого стали тысячи пользователей, мне приходится регулярно. Причём на вопрос, как же так получается, у меня есть вполне резонный ответ. Просто пользователи в большинстве своём понятия не имеют, как по внешним признакам отличить безопасное ПО от небезопасного. В результате мы имеем сотни и тысячи заражений. Спасает только двухфакторная аутентификация. Ну, по крайней мере, спасала.

Читать далее
Новый комментарий