Как увеличить ресурс аккумулятора смартфона и его время работы

Аккумулятор смартфона часто является главным элементом конструкции, к которому пользователи относятся с особенным трепетом. Они думают, как правильно его заряжать, как продлить его срок службы и как вообще сделать так, чтобы смартфон работал ”долго и счастливо”. Смотря на это, можно подумать, что именно аккумулятор является самой сложной и уязвимой частью смартфона. И это мнение складывается несмотря на то, что именно аккумулятор проще и дешевле всего заменить в конструкции современного гаджета. Цена этой процедуры в стоимости флагмана такая, что ей можно пренебречь. Возможно, страхи связаны с тем, что мало кто понимает, как работает аккумулятор. Поэтому давайте в очередной раз разберемся, как правильно заряжать смартфон, чтобы аккумулятор приходилось менять как можно реже, а время автономности у него было как можно больше.

Чем отличаются аккумуляторы iPhone и Android

Аккумулятор — это одно из направлений, в котором между собой соревнуются iPhone и производители Android-смартфонов. При этом представители каждой группы думают, что у их визави с аккумулятором дела обстоят намного хуже. Одни говорят, что как можно пользоваться батареей на 2500 мАч, когда у них 5000 мАч и все равно не хватает, а другие говорят об оптимизации и том, что если расходовать бездумно, то и 10000 мАч будет мало. Как обычно обе стороны правы и не правы одновременно.

Как проверить износ аккумулятора на Android

Приводятся примеры того, что iPhone можно пользоваться в течение трех лет, не очищая кэш, на Android его надо чистить X раз в день. В ответ летят упреки, что Apple экономит на всем, включая емкость батареи (конечно, если на этом можно хоть сколько-то сэкономить). Объективно можно сказать только то, что iPhone более устойчив к повреждениям самого смартфона и батареи в его составе (случаи взрыва или отказа встречаются неизмеримо реже), а Android действительно дает более емкие батареи, но цифры обманчивы и работают устройства сопоставимое время.

Как правильно заряжать смартфон

Что ж, вернемся к батарее и к тому, как правильно заряжать смартфон. Регулярная проверка информации о батарее может не только помочь нам понять ее износ и состояние, но может продлить срок службы. Итак, что мы должны сделать, чтобы продлить время автономной работы наших устройств?

Можно ли пользоваться неоригинальной зарядкой для смартфона

Родное зарядное устройство не обязательно лучшее, но именно оно должно быть самым безопасным. То же самое относится и к аксессуарам для зарядки. В процессе работы именно они оказывают самое прямое воздействие на смартфон. Использование поддельных или несертифицированных зарядных устройств и кабелей для передачи данных может привести к разной степени повреждениям устройства.

Можно ли пользоваться смартфоном на морозе

Обратите внимание на температуру окружающей среды, в которой находится устройство.

Некоторые из вас, возможно, сталкивались с тем, что холодной зимой смартфон садиться быстро или просто ведет себя неадекватно. Например, выключается при половине емкости батареи, а потом в тепле включается, показывает те же 50% и работает еще полдня. Аккумулятор действительно предъявляет определенные требования к температуре окружающей среды. Оптимальная рабочая среда — от 16 до 22 градусов Цельсия.

Как продлить срок службы аккумулятора смартфонов Huawei и Honor.

Если ваш смартфон используется при температуре окружающей среды выше 35 градусов Цельсия, это может привести к необратимым процессам и повреждению аккумулятора. Он будет неполностью заряжаться, быстрее разряжаться или и вовсе вздуется, повредив корпус смартфона. А там уже и до взрыва недалеко.

Использование смартфона в очень холодных условиях приведет лишь к временному снижению производительности устройства и сокращению срока службы батареи. Но все вернется на свои места, когда вы вернетесь в нормальную среду. Серьезных последствий на аккумулятор холод не оказывает. Конечно, если говорить о нормальных условиях, которые может выдержать человек, идя по улице, а не экспериментировать с криокамерами и нулем по Кельвину.

Когда правильно заряжать телефон

Многие знающие люди и эксперты сходятся во мнении, что сейчас времена поменялись и аккумуляторы с так называемым ”эффектом памяти” ушли в прошлое. Современные батареи совершенно спокойно переносят зарядку на любом уровне заряда. То есть заряжаться можно как при 95%, так и при 5%. Но предпочтительным считается не доводить до крайних значений.

Рекомендуется (но это не обязательно) держать уровень заряда в районе 30-80% — так нагрузка на батарею будет самой невысокой. Но еще раз повторю, что это не даст существенного прироста к ресурсу аккумулятора.

Можно ли заряжать телефон ночью

Тут много мнений. Одни говорят, что если на аккумулятор поступает больше энергии, чем он потребляет, ресурс не тратится. То есть нет того эффекта, когда аккумулятор всю ночь садится на долю процента и снова набирает ее, как бы накапливая свои циклы зарядки.

Четверть владельцев смартфонов скучают по съемным аккумуляторам. Почему?

Другие говорят, что такой эффект есть. А еще есть постоянный нагрев, который тоже вреден и батарея деградирует. Некоторые производители пошли дальше и придумали умные схемы зарядки, когда смартфон знает, во сколько вы просыпаетесь, и быстро-быстро в начале ночи набирает только 80% заряда, а остальное добирает ровно к вашему пробуждению. Так, например, делает Sony.

Я предпочитаю ставить смартфон на зарядку ночью только в крайних случаях, хотя раньше делал так всегда. Сейчас даже недорогие устройства заряжаются довольно быстро и утром за час можно зарядить батарею почти полностью. А вообще, лучше поддерживать заряд в течение дня. Например, беспроводной зарядкой.

Как хранить смартфон, если не пользуешься им

Важным фактором является правильное хранение аккумулятора, когда он не используется. Если по какой-то причине смартфон вам сейчас не нужен, лучше зарядите его до 50-70% и выключите. Так ресурс сохранится существенно дольше. Раз в 2-3 месяца можно проверить оставшийся уровень заряда и при необходимости устранить последствия саморазряда.

Так вы избавите себя от так называемого ”глубокого разряда”, когда смартфон не просто сел ”в ноль”, но и долго лежал после этого. В этом случае начинаются необратимые процессы и может получиться так, что смартфон уже не сможет работать от этой батареи и ее придется менять.

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Можно ли повредить аккумулятор неправильной зарядкой

Современные батареи делаются так, чтобы работать и доставлять удовольствие. Они надежны и безопасны, если просто не перегибать палку. Пользуйтесь оригинальными или просто качественными зарядками (включая провода), не перегревайте и не переохлаждайте смартфон, не доводите до глубокого разряда и батарея будет радовать вас своей работой очень долго. Недорогие, но качественные зарядки можете найти в Telegram-канале «Сундук Али-Бабы», где мы отбираем для вас только самы топ с Aliexpress.

А еще помните о том, что замена батареи в хорошем сервисе стоит 2000-4000 рублей, возможно, даже с оригинальной батареей. В официальном сервисе цена будет в 1,5-2 раза выше, но это тоже не так критично, если делать это раз в 3-4 года. Если вы за это время не продадите смартфон, то плата за то, чтобы не переживать за аккумулятор, получается не такой высокой. Лично я уже давно не думаю о том, как заряжать смартфон (но пользуюсь только оригинальными ЗУ) и ни разу не менял батарею на своих устройствах, хотя некоторыми из них пользовался очень долго.

Инженеры все за нас продумали. Поэтому соблюдайте простые правила, не задумывайтесь о лишних мерах безопасности и получайте удовольствие от своего гаджета.