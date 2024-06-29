Как быстро зарядить любой Android-смартфон

Когда смартфон разряжается, все мы испытываем чувство близкое к растерянности, особенно если это происходит не перед сном, а в середине дня. Ведь, как правило, на полное восстановление энергии устройству требуется минимум 2 часа, которые совсем не хочется терять. Если вы тоже не хотите тратить время попусту в ожидании, когда индикатор покажет на экране заветные 100%, познакомьтесь с нашей инструкцией, способной помочь ускорить зарядку телефона.

Быстрая зарядка для телефона

Главная характеристика, влияющая на скорость зарядки телефона — мощность тока. Чем она выше, тем быстрее при прочих равных восстанавливается энергия устройства. Поэтому в первую очередь нужно уточнить, какую зарядку поддерживает телефон, чтобы получить максимум скорости.

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Как правило, в коробке с Android-устройством уже лежит максимально быстрая зарядка для телефона. Однако в случае с недорогими моделями дело может ограничиться блоком питания меньшей мощности, некоторые производители вообще не кладут адаптер, да и комплектный аксессуар имеет свойство ломаться. В этой связи сделайте следующее:

Откройте сайт производителя смартфона. Воспользовавшись поиском, найдите модель своего устройства. Перейдите в раздел «Характеристики». Найдите информацию о поддерживаемой мощности адаптера питания.

Если модель отсутствует на сайте производителя, воспользуйтесь поиском на онлайн-маркетплейсах, а также на специализированных ресурсах вроде nanoreview.net, агрегирующих характеристики смартфонов. И помните, что кроме мощности важно обратить внимание на протокол быстрой зарядки, о чем мы рассказывали в отдельном материале.

Что нужно знать перед покупкой быстрой зарядки

Можно ли заряжать обычный смартфон быстрой зарядкой

В попытке найти способ, как быстро зарядить телефон, вашу голову наверняка посетит идея подключить к устройству зарядку большей мощности, чем способен принять Андроид. Есть ли у этого последствия? Нет, смартфон примет ток ровно той мощности, которую он поддерживает, поэтому перегрева и уж тем более воспламенения приборов не произойдет.

Другое дело, что обычно, когда мы заряжаем обычный телефон быстрой зарядкой, он восстанавливает энергию так же, как и со стандартным адаптером питания, а иногда еще медленнее. Происходит это из-за несовместимости протокола. Так что не старайтесь прыгнуть выше головы и для ускорения зарядки Андроид выбирайте только полностью совместимые аксессуары.

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Как включить быструю зарядку на телефоне

На некоторых телефонах с быстрой зарядкой ее скорость по умолчанию ограничена с целью продления срока службы аккумулятора, но, если у вас мало времени, есть смысл активировать ее принудительно:

Откройте настройки Андроид. Перейдите в раздел «Батарея». Откройте вкладку с дополнительными настройками (иногда доступна через «три точки» в углу). Активируйте функцию «Ускорение зарядки» (может называться «Быстрая зарядка»).

В зависимости от прошивки смартфона пункты меню именуются по-разному. Также вам могут быть доступны разные режимы зарядки Андроид. Наконец, не исключено, что подобного переключателя нет вовсе.

Что делать, если телефон заряжается медленно

Если ни один из предыдущих способов не дал желаемого результата, и все равно Андроид заряжается медленно, то, возможно, вы столкнулись с неисправностью розетки, блока питания или с другими факторами, о которых мы рассказывали в рамках другого текста.

5 причин, почему ваш смартфон заряжается очень медленно

Но вне зависимости от того, что является причиной слабых оборотов, вы можете ускорить зарядку телефона, воспользовавшись полезными советами. Первый и самый простой — выключить смартфон. В таком состоянии фоновые ресурсы не будут расходовать питание, и это положительным образом скажется на скорости.

Если вы боитесь пропустить важный звонок или уведомление, а потому не хотите выключать устройство, параллельно с зарядкой активируйте режим экономии энергии Андроид:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Батарея». Во вкладке «Текущий режим» выберите «Экономию энергии» или «Ультраэкономию энергии».

Также можно включить авиарежим на телефоне, но в таком случае вы точно пропустите звонок, а использование устройства на зарядке, как ни старайся, все равно снизит скорость восстановления энергия.

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Смартфоны с быстрой зарядкой

Как ни крути, прыгнуть выше головы не получится, и даже соблюдение всех рекомендаций не даст значительного прироста. Поэтому, если вы хотите быть готовыми ко всему в будущем, сразу покупайте телефон с быстрой зарядкой. Ведь сегодня она есть даже у относительно недорогих моделей:

Обратите внимание, что первые проценты смартфон набирает гораздо быстрее, чем последние. Поэтому не стремитесь ждать, пока на индикаторе загорятся 100% и отключайте устройство от розетки при достижении 80-90%.