Что надо знать перед покупкой аксессуаров с быстрой зарядкой

Power Delivery — удивительный стандарт, который позволяет заряжать все — от крошечной пары беспроводных наушников до огромного игрового ноутбука с помощью всего одного кабеля и одного зарядного устройства. При этом не только зарядного устройства Power Delivery. Если вы хотите изменить свой образ жизни, перейдя на одно зарядное устройство, или хотите заменить зарядное устройство, которое вышло из строя, или купить Power Bank с быстрой зарядкой, у нас для вас есть немного полезной информации. Разберем основные принципы стандарта и расскажем, как выбрать зарядное устройство и чего надо опасаться.

Что нужно, чтобы телефон заряжался быстрее?

Прежде всего, надо понимать важную вещь. Для того, чтобы зарядное устройство Power Delivery могло обеспечить надлежащую скорость зарядки, как принимающее устройство, так и зарядное устройство должны поддерживать один и тот же профиль зарядки.

Например, Samsung использует дополнительный протокол в спецификации Power Delivery под названием Programmable Power Supply (PPS), который не поддерживают многие универсальные зарядные устройства, особенно в диапазоне 25-45 Вт. Этот та вилка, в которой находится мощность зарядки современных смартфонов бренда. Это означает, что даже если вы зарядите свой Galaxy S21 с помощью зарядного устройства Power Delivery мощностью 45 Вт, то в лучшем случае вы получите всего 15 Вт вместо нужных 25 Вт. В худшем случае мощность зарядки и вовсе составит 9 Вт.

Как быстрее зарядить Samsung

Это означает, что если вам нужно зарядное устройство Power Delivery, которое будет заряжать и телефон Samsung, и средний ноутбук, то вам нужно купить зарядное устройство Power Delivery на 45 Вт. При этом оно должно поддерживать программируемую подачу питания и иметь соответствующий кабель.

Мнение: почему беспроводная зарядка бесполезна.

При выборе зарядного устройства надо обратить внимание на его характеристики. Если оно фирменное, то на сайте производителя всегда есть эта информация. Она выглядит как длинный список цифр с непонятными (для многих) символами между ними.

Некоторые производители зарядных устройств выписывают каждый профиль, поддерживаемый зарядным устройством, но многие просто перечисляют максимум для каждой силы тока, чтобы сэкономить время и место. Пример перечисления выглядит так:

Выход: 5,0 В == 3,0 А / 9,0 В = 3,0 А / 15,0 В = 3,0 А / 20,0 В = 2,25 А (45 Вт макс.)

Или так:

PPS: 3,3–16,0 В = 3,0 A макс. (45 Вт макс.), 3,3–21,0 В = 2,25 A макс. (45 Вт макс.)

Если вы ищете новое зарядное устройство, которое поддерживает зарядку 9 В / 2 А, но видите, что в маркировке указано 9 В / 3 А, это означает, что также поддерживается 9 В / 2 А.

Что нужно знать о зарядке с несколькими разъемами

Если вы пытаетесь зарядить несколько устройств одновременно, не думайте, что вы получите указанную производительность на каждом порте, когда подключено несколько устройств. Мощность, которую указывают производители, является максимальной и делится на все подключенные устройства.

Вот типовые схемы разбивки мощности, если подключается несколько потребителей:

60 Вт превращается в 45 Вт + 12-15 Вт с двумя портами USB-C 60 Вт превращается в 30 Вт + 30 Вт с двумя портами USB-C 65 Вт превращается в 45 Вт + 18 Вт с двумя портами USB-C или USB-C и USB-A 90 Вт превращается в 65 Вт + 18 Вт с двумя портами USB-C или USB-C и USB-A 90 Вт превращается в 45 Вт + 45 Вт с двумя портами USB-C

Существуют также некоторые зарядные устройства Power Delivery, в которых используется интеллектуальное распределение мощности. Оно определяет, сколько хочет получить каждое устройство, а потом распределяют ресурсы пропорционально запросам.

Выбор внешнего аккумулятора

Само собой разумеется, что мы хотим, чтобы все наши телефоны заряжались как можно быстрее. Но, имея дело с портативными зарядными устройствами, мы также должны помнить о входной мощности, чтобы сократить время зарядки. В конце концов, если вам нужно перезарядить Power Bank на 20000 мАч, это может занять 2,5 часа при входной мощности 65 Вт, 7 часов при входной мощности 18 Вт или 20 часов при входной мощности 10 Вт. Вот это и есть разница в скорости.

Для большинства аккумуляторов мощностью 10000 мАч вы обычно увидите вход / выход Power Delivery 18-20 Вт, что позволит им перезарядиться с 0 до 100% за три часа. Если вы видите только указание порта зарядки — ищите дальше. Этой информации недостаточно для понимания реальной скорости зарядки.

Внешние аккумуляторы на 90 Вт по-прежнему относительно редки из-за ограничений по температуре и мощности на таких высоких скоростях, но если они имеют выходную мощность 90 Вт, они обычно имеют входную мощность не менее 60 Вт. Стало быть, они быстро заряжаются и быстро заряжают.

Xiaomi запретили делать слишком быструю беспроводную зарядку.

Что такое нитрид галлия

За последние годы зарядные устройства и внешние аккумуляторы сильно шагнули вперед. Ситуация начала меняться после того, как появился нитрид галлия. GaN действительно изменил правила игры, поскольку он превосходит кремниевые зарядные устройства во всех отношениях: GaN более безопасен, более термостойкий, выдерживает более высокое напряжение и более эффективен.

Все это позволило производителям сделать более компактные зарядки с лучшими характеристиками, особенно в сочетании с Power Delivery.

В наши дни большинство лучших стационарных зарядных устройств — это зарядные устройства с GaN, которые хорошо оптимизированы. Когда дело доходит до портативных зарядных устройств, GaN не так широко распространен, но он используется большинством высокоскоростных аккумуляторных батарей, чтобы максимально снизить нагрев и компактность.

Многие не знают о новой технологии и не понимают ее явных преимуществ. Но несмотря на это, топовые аксессуары известных брендов уже переведены на нее. А еще это одна из важных вещей, которые отличают дешевые зарядки от качественных.

Можно ли покупать маленькую зарядку

Мы всегда находимся в выборе правильного решения. К зарядкам это тоже относится. Мы хотим выбрать вариант поменьше, но хотим большую скорость. Тут надо определиться, что вам нужно. Если вы хотите носить адаптер питания или Power Bank с собой, выбирайте более компактный и будьте готовы немного потерять в скорости. Если вы заряжаетесь только дома или в офисе, берите более крупный вариант. Но обязательно выбирайте качественные аксессуары. Особенно, если у вас дорогой смартфон.

Выбирая зарядку для дома, помните, что несмотря на всю привлекательность устройств мощностью 80 Вт с десятью портами, они не смогут зарядить все и сразу. Подключили два устройства — почили максимум по 40 Вт на каждое. Подключили четыре устройства и мощность для каждого упадет до 20 Вт и так далее. Расчет немного грубый, но суть вы поняли.

Бывают ли зарядки мощнее 100 Вт

До недавнего времени зарядки мощностью выше 100 Вт можно было покупать только на свой страх и риск. Речь о тех, которые могли выдавать такое значение через один порт.

В мае этого года разработчики USB (USB-IF) наконец-то обновили спецификации Power Delivery и Type-C, чтобы обеспечить зарядку от 100 до 240 Вт для более энергоемких устройств, таких, как игровые ноутбуки. Но с такой высокой мощностью все равно следует быть осторожными. По крайней мере пока.

Xiaomi признала, что быстрая зарядка убивает аккумулятор смартфона.

Требуется время, чтобы спроектировать, построить, испытать, сертифицировать, а затем изготовить зарядное устройство Power Delivery или внешний аккумулятор. Трех месяцев, которые прошли с момента появления нового формата, явно недостаточно. Появления безопасных и надежных устройств стоит ждать не раньше 2022 года. Можно даже предположить, что они станут массовыми после CES 2022.

Для зарядки на такой высокой скорости и зарядное устройство, и заряжаемое должны поддерживать соответствующий стандарт. В противном случае вы можете повредить компоненты внутри вашего ноутбука или телефона. Для внедрения новой технологии в модели ноутбуков и телефонов потребуется еще больше времени, чем для появления первых адаптеров питания. А значит, пока производители аксессуаров не будут заинтересованы в новом производстве.

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Зарядные устройства нужны многим людям. Особенно сейчас, когда смартфоны все чаще выпускаются без них в комплекте. На рынке есть десятки хороших зарядных устройств с Power Delivery и даже внешних аккумуляторов. Главное — выбрать свое и определиться с требованиями к нему. Ну, и желательно, не экономить на этой покупке. Особенно, если хотите заряжать дорогой гаджет. Испортить его за одну зарядку можно только откровенным самопалом. Зато постоянные скачки напряжения и неправильные токи могут привести к тому, что фраза ”что-то аккумулятор стал быстро садиться” прозвучит от вас намного раньше. А ведь повредить можно не только аккумулятор, но и его контроллер — симптомы будут те же.