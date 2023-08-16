Как делать крутые сторис в Телеграм. Таких функций нет даже у Instagram*

В честь своего десятилетия Телеграм добавил поддержку сторис для всех: пока новая функция находится на стадии запуска, чтобы избежать перегрузок на серверах, поэтому доступна не у всех. При этом те, у кого появились истории в Телеграм, могут не только их выкладывать, но и всячески настраивать: разработчики использовали практически тот же фоторедактор, что и отправке сообщений, а заодно добавили массу настроек конфиденциальности для публикаций. Благодаря этим инструментам вы можете делать сторис для Телеграма почти как в Инсте*, если не круче.

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Как изменить сторис в Телеграм

Телеграм — на моей памяти единственная соцсеть, которое позволяет редактировать сторис после публикации. Причем можно поменять вообще любые элементы, включая подпись, текст, стикеры, геометку и многое другое. Удалять публикацию не нужно, поэтому заново ее создавать не придется, если вдруг заметили ошибку. А работает это интуитивно просто.

Откройте Телеграм и запустите вашу сторис.

Нажмите в правом верхнем углу на три точки.

Выберите «Редактировать историю».

Далее коснитесь нужного элемента на экране, чтобы изменить его. В сторис Телеграм можно добавить геометку, отметить других пользователей, оставить ссылку, прикрепить стикер, еще одну фотографию или гифку.

Чтобы добавить видео в истории Телеграм, можно использовать сразу две камеры одновременно или переключаться между ними во время съемки.

Нажмите галочку в нижнем правом углу, чтобы сохранить сторис. После этого вверху экрана вы увидите надпись «Изменено». Обратите внимание, что историю в Телеграме можно редактировать только на том устройстве, с которого она была опубликована.

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Можно ли узнать, кто посмотрел сторис в Телеграме

Разработчики предусмотрели возможность узнавать статистику просмотров сторис в Телеграме. В ней можно увидеть список пользователей, а также увидеть оставленную реакцию, оставленную им, и время просмотра. Для этого нужно всего лишь открыть сториз и смахнуть ее вверх, чтобы появилась статистика.

Интересно, что можно даже найти определенного пользователя в списке, если вам интересно, посмотрел ли он вашу историю. Для этого есть строка поиска, где нужно ввести имя в ней. Кроме того, можно сортировать список посмотревших, нажав на сердечко справа — по тем, кто посмотрел сторис в Телеграме первым или сделал это недавно.

В обновлении мессенджера найдена интересная функция — режим инкогнито. Он помогает смотреть сториз в Телеграме незаметно и стирает просмотры в публикациях, открытых за последние 5 минут и на 25 минут вперед. Однако при отправке реакции или ответе пользователь становится заметным и отображается в списке зрителей. Режим инкогнито будет доступен только владельцам Телеграм Премиум.

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Скрыть истории в Телеграм от человека

Что нравится больше всего — возможность скрыть Телеграм сторис от других людей. Сделать это можно двумя способами: перед публикацией и уже после того, как она загружена. Для этого зайдите в Телеграм и добавьте историю. После оформления публикации нажмите «Готово» и выберите на странице «Поделиться историей» тех, кто ее сможет увидеть.

Если выбрать Мои контакты , то ее увидят все те, чьи номера есть у вас в телефоне. Кроме исключений.

, то ее увидят все те, чьи номера есть у вас в телефоне. Кроме исключений. Близкие друзья — заранее созданный список доверенных контактов.

— заранее созданный список доверенных контактов. Выбранные контакты — их можно добавить вручную.

Кроме того, вы можете скрыть историю в Телеграм даже после публикации, пока она активна.

Нажмите на историю в Телеге.

Затем кликните три в правом верхнем углу и выберите «Кто может видеть».

Далее выберите нужную группу из предложенных. После этого история будет отображаться только у тех, кому вы разрешили. Разработчики мессенджера также добавили запрет создания скриншотов сторис в Телеграм. Если вы не хотите, чтобы ее кто-то заскринил, просто отключите перед публикацией «Разрешить снимки экрана» тогда после этого при попытке сделать скриншот отобразится черный экран.

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Как удалить сториз в Телеграме

Как и в Инстаграме*, истории в Телеграм удаляются через 24 часа у обычных пользователей (до 48 часов — у обладателей Telegram Premium). При этом их можно публиковать у себя в профиле, чтобы другие видели их, а не только аватарки или информацию о вас. Эти публикации можно либо оставить, либо удалить.

Зайдите в Телеграм.

Нажмите «Настройки», выберите «Мои истории».

Нажмите на историю и выберите, что с ней нужно сделать. Например, удалить.

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Обратите внимание, что у каждой сторис в профиле Телеграм также доступны настройки конфиденциальности. То есть, ее вовсе не обязательно удалять, чтобы скрыть от чужих глаз: можно изменить круг пользователей, как и перед публикацией, чтобы она была видна определенным людям.

Instagram* — запрещённый сервис, который принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией.