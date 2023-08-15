Как сделать обложку для ВК со смартфона на Андроиде

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Кирилл Пироженко

Уже достаточно давно на страницу в социальной сети ВКонтакте можно установить собственную обложку. Кто-то пользуется ими просто чтобы придать профилю индивидуальность, а кто-то с помощью обложки что-нибудь рекламирует. Оба варианта вполне имеют право на жизнь. Вот только не все знают, что не обязательно тратить время на создание собственного изображения. Можно воспользоваться нейросетью, которая встроена прямо в ВК и позволяет создать непохожую ни на что обложку. Никто не мешает и просто зайти на специальный сайт и скачать какую-нибудь интересную картинку оттуда.

Как сделать обложку для ВК со смартфона на Андроиде. Обложку на профиль ВК можно установить прямо со смартфона. Фото.

Обложку на профиль ВК можно установить прямо со смартфона

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Если вы думаете, что для этого вам обязательно понадобится компьютер, то это не так. Сделать обложку для ВК можно прямо со смартфона на Андроиде. Обязательно попробуйте, и вы точно оцените, как это легко и просто. Да и страница ВК будет смотреться значительно интереснее.

Размер обложки ВК

Размер обложки ВК. Обложка на компьютере будет отображаться не полностью. Часть изображения с красными полосами видна только со смартфона. Фото.

Обложка на компьютере будет отображаться не полностью. Часть изображения с красными полосами видна только со смартфона

Прежде чем переходить к созданию обложки ВК, необходимо точно знать размер изображения, который вам потребуется. К сожалению, ВК периодически его меняет. Так что иногда необходимо будет немного менять разрешение картинки. В 2023 году актуальный размер для обложки ВК составляет 1920 на 768 пикселей. Для сравнения, в 2022 он составлял 1920 на 640 точек. Изменение не самое большое, но лучше, чтобы обложка соответствовала заявленному разрешению.

В дополнение к этому на разных устройствах обложка будет отображаться совершенно иначе. Так, при использовании десктопной версии вы увидите только середину обложки, а если зайти на свою страничку со смартфона, то обложку можно будет рассмотреть полностью. Так что старайтесь поддерживать размер обложки ВК в актуальном состоянии, и никаких проблем не будет.

Сделать обложку для ВК

Если у вас появилось желание создать собственную обложку ВК, но рисовать вы не умеете, то здесь вам на помощь придет нейросеть. С помощью нее вы легко сможете сгенерировать несколько картинок, которые будут соответствовать вашим интересам:

Сделать обложку для ВК. Нейросеть создает прикольные картинки для обложек. Фото.

Нейросеть создает прикольные картинки для обложек

  • На смартфоне запустите приложение VK;
  • Выберите вкладку “Сервисы” и откройте мини-приложение “Обложка профиля от ВКонтакте”;
  • На открывшейся страницы нажмите “Начать”;
  • Нейросеть проанализирует ваши лайки, подписки и активность в социальной сети и предложит несколько вариантов обложек. В моем случае их было шесть, и все очень неплохо прорисованы;
  • Для установки изображения на обложку отметьте галочкой нужную картинку и нажмите “Установить обложку”.

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Вот так легко и просто вы можете создать с помощью нейросети обложку для ВК. Кстати, алгоритм действий в приложении, мобильной и десктопной версий сайта совершенно не отличается. Все делается через мини-приложение “Обложка профиля от ВКонтакте».

Скачать обложку для ВК

Однако картинки, которые делает мини-приложение, не всегда приходятся по душе. В такой ситуации можно взять готовое изображение и разместить его в качестве обложки ВК. Очень неплохие картинки вы можете найти по этой ссылке. Вот как установить свою картинку на обложку VK:

  • Перейдите по ссылке и выберите изображение, которое вам понравилось;
  • Один раз нажмите на него и дождитесь, пока оно загрузится;
    • Скачать обложку для ВК. Заменить одну обложку на другую очень просто. Фото.

    Заменить одну обложку на другую очень просто

  • Задержите палец до появления контекстного меню и нажмите кнопку “Скачать изображение”;
  • Перейдите в приложение VK;
  • Откройте свой профиль нажатием на аватарку в левом верхнем углу;
  • Нажмите на три вертикальные точки в правом верхнем углу;
    • Скачать обложку для ВК. Такая обложка мне тоже понравилась. Фото.

    Такая обложка мне тоже понравилась

  • Коснитесь “Изменить обложку”;
  • Выберите в галерее картинку, которую хотите поставить на обложку.

Как видите, работает все очень просто и не требует от вас каких-то знаний. Вообще мне понравился результат, который можно получить с помощью нейросети и мини-приложения. Здесь получаются реально эксклюзивные обложки.

Как удалить обложку в ВК

Если вы наигрались с обложкой ВК и хотите убрать ее полностью, а не заменить на что-то новое, то сделать это можно легко и просто через мобильное приложение:

Как удалить обложку в ВК. Удаляется обложка ВК через редактирование профиля. Фото.

Удаляется обложка ВК через редактирование профиля

  • Откройте приложение VK на смартфоне;
  • Перейдите в свой профиль нажатием на аватарку в левом верхнем углу;
  • Нажмите на вертикальные три точки в правом верхнем углу;
  • В выпавшем списке нажмите “Редактировать профиль”;
  • На открывшейся странице в верхнем правом углу обложки нажмите на мусорное ведро;
  • Подтвердите удаление и сразу увидите, как картинки на обложке больше не будет.

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У меня обложка на профиле ВК стоит уже больше полугода, и могу сказать, что за все время ни разу не появилось желание ее удалить. Все-таки выглядит это прикольно и не однотонно. Заходите в наш чатик в Телеграме и рассказывайте, установили ли вы себе обложку на профиль ВК и получилось ли у вас создать собственную картинку с помощью нейросети.

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