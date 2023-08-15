Как сделать обложку для ВК со смартфона на Андроиде

Уже достаточно давно на страницу в социальной сети ВКонтакте можно установить собственную обложку. Кто-то пользуется ими просто чтобы придать профилю индивидуальность, а кто-то с помощью обложки что-нибудь рекламирует. Оба варианта вполне имеют право на жизнь. Вот только не все знают, что не обязательно тратить время на создание собственного изображения. Можно воспользоваться нейросетью, которая встроена прямо в ВК и позволяет создать непохожую ни на что обложку. Никто не мешает и просто зайти на специальный сайт и скачать какую-нибудь интересную картинку оттуда.

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Если вы думаете, что для этого вам обязательно понадобится компьютер, то это не так. Сделать обложку для ВК можно прямо со смартфона на Андроиде. Обязательно попробуйте, и вы точно оцените, как это легко и просто. Да и страница ВК будет смотреться значительно интереснее.

Размер обложки ВК

Прежде чем переходить к созданию обложки ВК, необходимо точно знать размер изображения, который вам потребуется. К сожалению, ВК периодически его меняет. Так что иногда необходимо будет немного менять разрешение картинки. В 2023 году актуальный размер для обложки ВК составляет 1920 на 768 пикселей. Для сравнения, в 2022 он составлял 1920 на 640 точек. Изменение не самое большое, но лучше, чтобы обложка соответствовала заявленному разрешению.

В дополнение к этому на разных устройствах обложка будет отображаться совершенно иначе. Так, при использовании десктопной версии вы увидите только середину обложки, а если зайти на свою страничку со смартфона, то обложку можно будет рассмотреть полностью. Так что старайтесь поддерживать размер обложки ВК в актуальном состоянии, и никаких проблем не будет.

Сделать обложку для ВК

Если у вас появилось желание создать собственную обложку ВК, но рисовать вы не умеете, то здесь вам на помощь придет нейросеть. С помощью нее вы легко сможете сгенерировать несколько картинок, которые будут соответствовать вашим интересам:

На смартфоне запустите приложение VK ;

; Выберите вкладку “Сервисы” и откройте мини-приложение “Обложка профиля от ВКонтакте”;

На открывшейся страницы нажмите “Начать”;

Нейросеть проанализирует ваши лайки, подписки и активность в социальной сети и предложит несколько вариантов обложек. В моем случае их было шесть, и все очень неплохо прорисованы;

Для установки изображения на обложку отметьте галочкой нужную картинку и нажмите “Установить обложку”.

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Вот так легко и просто вы можете создать с помощью нейросети обложку для ВК. Кстати, алгоритм действий в приложении, мобильной и десктопной версий сайта совершенно не отличается. Все делается через мини-приложение “Обложка профиля от ВКонтакте».

Скачать обложку для ВК

Однако картинки, которые делает мини-приложение, не всегда приходятся по душе. В такой ситуации можно взять готовое изображение и разместить его в качестве обложки ВК. Очень неплохие картинки вы можете найти по этой ссылке. Вот как установить свою картинку на обложку VK:

Перейдите по ссылке и выберите изображение, которое вам понравилось;

Один раз нажмите на него и дождитесь, пока оно загрузится;

Задержите палец до появления контекстного меню и нажмите кнопку “Скачать изображение”;

Перейдите в приложение VK;

Откройте свой профиль нажатием на аватарку в левом верхнем углу;

Нажмите на три вертикальные точки в правом верхнем углу;

Коснитесь “Изменить обложку”;

Выберите в галерее картинку, которую хотите поставить на обложку.

Как видите, работает все очень просто и не требует от вас каких-то знаний. Вообще мне понравился результат, который можно получить с помощью нейросети и мини-приложения. Здесь получаются реально эксклюзивные обложки.

Как удалить обложку в ВК

Если вы наигрались с обложкой ВК и хотите убрать ее полностью, а не заменить на что-то новое, то сделать это можно легко и просто через мобильное приложение:

Откройте приложение VK на смартфоне;

на смартфоне; Перейдите в свой профиль нажатием на аватарку в левом верхнем углу;

Нажмите на вертикальные три точки в правом верхнем углу;

В выпавшем списке нажмите “Редактировать профиль”;

На открывшейся странице в верхнем правом углу обложки нажмите на мусорное ведро;

Подтвердите удаление и сразу увидите, как картинки на обложке больше не будет.

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У меня обложка на профиле ВК стоит уже больше полугода, и могу сказать, что за все время ни разу не появилось желание ее удалить. Все-таки выглядит это прикольно и не однотонно. Заходите в наш чатик в Телеграме и рассказывайте, установили ли вы себе обложку на профиль ВК и получилось ли у вас создать собственную картинку с помощью нейросети.