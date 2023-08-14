Как правильно заряжать новый смартфон: вся правда про эффект памяти и глубину разрядки

Зарядка смартфона — процесс донельзя обыденный и даже примитивный. Воткнул кабель в зарядное гнездо и жди, когда восполнится заряд аккумулятора. Однако излишняя простота этой процедуры большинством воспринимается как обманчивая. Сказывается конечный ресурс АКБ всех портативных гаджетов без исключения, и, желая если не сохранить, то по крайней мере отсрочить износ, люди идут на различные ухищрения. В том числе пытаясь по-особенному настроить батарейку смартфона на правильный режим работы, пока тот ещё новый.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ БЕСПЛАТНО

Что такое эффект памяти аккумулятора

Принято считать, что аккумулятор нового смартфона нужно обязательно раскачать. Кто-то говорит, что для этого его нужно разрядить в ноль, кто-то — что этого наоборот допускать не нужно. Но почти все сходятся во мнении, что первая зарядка обязательно должна быть до 100%. Дескать, если зарядить АКБ до меньших значений, она это «запомнит» и впоследствии не сможет задействовать весь свой ресурс.

На самом деле это и так, и не так одновременно. Такое явление, как эффект памяти литий-ионных аккумуляторов действительно существует. Ранее утверждалось, что он присутствует только в кадмиевых АКБ. Однако исследование, проведённое Институтом Пола Шеррера совместно со специалистами Toyota, показало, что батареи могут терять ёмкость при неправильном режиме зарядки.

Эффект памяти аккумуляторной батареи - это потеря её ёмкости, которая проявляется из-за подзарядки не полностью разрядившегося аккумулятора. В результате неполных зарядно-разрядных циклов падает рабочее напряжение аккумулятора, и тот теряет способность выдавать свою полную энергию.

В переводе с научно-популярного на русский это означает, получается, что теория о необходимости разряжать аккумулятор перед зарядкой полностью как минимум не лишена смысла. Другое вопрос — приносит ли практическую пользу неусыпное следование этому правилу? А вот тут, как говорится, не всё так однозначно.

Нужно ли разряжать телефон до нуля

Есть мнение, что разряжать смартфон до нуля не следует. Якобы это вредит аккумулятору и как будто бы даже все производители неустанно говорят об этом. По факту же всё совершенно не так. Я изучил рекомендации по зарядки от Apple и Huawei и нигде не увидел не то что запрета, а даже рекомендации не разряжать аккумулятор до 0. Разве что совет не оставлять аппарат на длительное хранение разряженным, чтобы не допустить глубокой разрядки, не более того.

Всё дело в том, что прямого вреда разрядка как таковая батарейке не наносит. Просто, чтобы его реанимировать, требуется большая сила тока, чем если бы пришлось заряжать АКБ, у которой ещё осталось несколько процентов. Причём это должно быть не 1-2%, а 15-20, что хорошо видно на графике изменения силы тока на разных этапах зарядки. А вот заряжать батарейку рекомендуется до 60-80%, не доводя её до конца.

Зачем заряжать телефон до 80%

Откуда такой разброс, спросите? Тут дело вовсе не в разночтениях, которые якобы возникают у экспертов разной степени паршивости. Всё дело в так называемой глубине разряда.

Глубина разряда (depth of discharge) - это потери энергии, которые аккумулятор несёт от зарядки до повторной постановки на зарядку. Если вы зарядите смартфон до 80%, а разрядите до 20%, то глубина разряда составит 60%. А, если зарядите до 60% и разрядите до 35%, то это значение будет равно 25%.

Чем меньше глубина разряда, тем лучше. Но не потому, что так вы якобы сохраняете циклы аккумулятора. Их-то вы как раз истратите и так хотя бы потому, что будете ставить смартфон на зарядку чаще обычного. Просто при низкой глубине разряда удаётся поддерживать внутреннее сопротивление АКБ на примерно одном и том же уровне, а значит, снизить интенсивность окислительно-восстановительных процессов и замедлить деградацию ячеек.

Можно ли разряжать аккумулятор ниже 20%

Но как эти два тезиса сочетаются друг с другом? Ведь, чтобы не допустить проявления эффекта памяти батарейку надо разрядить и зарядить почти полностью, а существование глубины разряда требует, чтобы мы поступали ровно наоборот. На самом деле всё просто. Выше я намеренно не упомянул, насколько сильно эффект памяти влияет на работу современных аккумуляторов. Лучше всего за меня скажет выдержка из того самого исследования:

«В реальности эффект памяти аккумуляторной батареи довольно крохотный. Относительное отклонение в напряжении (при неправильной разрядке — прим. AppleInsider.ru) составляют тысячные доли. То есть речь идёт исключительно о принципиальном наличии эффекта как такового, а не о сколь-нибудь существенном влиянии на работу аккумулятора».

⚡️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ОБ АНДРОИД И НЕ ТОЛЬКО

Видите, сам эффект действительно существует. Но в контексте современных литий-ионных батарей его влияние настолько мало, что ощутить его на практике нельзя. По этой причине производители даже позволяют себе указывать в описании своих смартфонов, что аккумуляторы, которые они используют, не обладает эффектом памяти. Ведь выявить степень его влияния на работу АКБ в реальных условиях попросту невозможно.

Как правильно заряжать смартфон

Но выходит, что правило заряжать аккумулятор от 20 до 60-80% всё-таки работает? Да, оно действительно работает, и таким образом мы действительно можем немного продлить срок его службы до замены. Но тут есть ряд принципиальных моментов, о которых тоже нельзя не упомянуть.

Во-первых, необходимость поддерживать аккумулятор в пределах 20-80% очень неудобно. Мало того, что мы просто добровольно лишаем себя 40% от доступного нам времени автономной работы устройства, так ещё и начинаем переживать, как бы нам случайно не перезарядить или наоборот не переразрядить свой смартфон.

Во-вторых, современные смартфоны снабжены продвинутой защитой от дурака, которая действительно позволяет заряжать аккумуляторы, не обращая внимания ни на мощность зарядки, ни на время, которое они проводят у розетки. Встроенные контроллеры не дадут им испортиться, независимо от глубины разряда, поэтому скачки могут быть самыми большими.

В-третьих, аккумуляторы смартфонов рассчитаны минимум на 500 циклов зарядки, а какие-то предлагают даже больше. Отдельные модели могут похвастать 1000 и даже 1500 циклами. То есть чтобы износить их АКБ вам потребуется заряжать их каждый день на протяжении минимум 2-3 лет, а за этот срок, как правило, многие уже меняют смартфоны на новые, так и не дожидаясь сколь-нибудь заметного износа.

А так, есть 3 простых правила, которых лучше придерживаться при зарядке хоть нового смартфона, хоть старого:

Заряжайте смартфон оригинальным блоком питания и кабелем, которые идут в комплекте либо выпущены самим производителем;

Не подвергайте смартфон воздействию высоких температур — нагрев свыше 35 градусов может быть для него опасным, поэтому не оставляйте аппарат на солнце и не играйте во время зарядки;

Если собираетесь оставить смартфон надолго без использования, зарядите его до 50% и время от времени восполняйте ресурс аккумулятора, чтобы он не ушёл в глубокую разрядку.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ БЕСПЛАТНО

В остальном заряжать смартфон, будь он новый или старый, можно как угодно. Ещё раз, как угодно. Вообще. А, если что-то пойдёт не так, всё покроет гарантия. Главное — не запитывайте АКБ от двух проводов напрямую.