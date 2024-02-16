Как изменить язык приложения на Android

Одна из основных настроек Android — язык. Смартфоны позволяют нам взаимодействовать с системой хоть на русском, хоть на английском, хоть на китайском. Но получится ли изменить язык для отдельного приложения, если стандартный вариант вас по какой-то причине не устраивает? Да. Причем сделать это можно несколькими способами, о каждом из которых должны знать все владельцы Android-смартфонов, чтобы в нужный момент применить подходящую инструкцию на практике.

Как поменять язык на Андроиде

Язык приложения тесно связан с языком системы. Если программа поддерживает русский, то по умолчанию она будет использовать именно его, если в настройках телефона тоже установлен русский. Есть исключения, но они встречаются редко. Поэтому сначала попробуйте поменять язык Андроид:

Откройте настройки смартфона. В поисковой строке введите «Языки» (на английском — «Languages»). Выберите подходящий вариант.

Если вы целенаправленно хотите сделать русский язык на телефоне, но в настройках устройства его нет, попробуйте принудительно русифицировать Андроид по инструкции, представленной в отдельном материале.

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Как изменить язык приложения на телефоне

Если вы хотите поменять язык в приложении, не меняя системный вариант, то вновь можете обратиться к стандартным настройкам. Во всяком случае, если на вашем смартфоне установлена ОС Android 14 и выше:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Система». Откройте вкладку «Языки», а затем — «Языки приложений». Выберите интересующую программу и отметьте нужный язык.

Изменить язык приложений на Samsung можно начиная с Android 13, но здесь опция прячется в другом разделе:

Откройте настройки Samsung. Перейдите в раздел «Общие настройки», а потом — «Языки приложения». Выберите нужную программу и укажите предпочтительный вариант языка.

Увы, возможность изменить язык приложения через настройки системы есть далеко не на всех смартфонах. В частности, подобная опция отсутствует даже на устройствах Xiaomi с Android 14 на борту. Но есть обходной вариант.

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Настройки языка в приложении

Некоторые приложения позволяют изменить язык через собственные настройки. Например, такую возможность предоставляет Telegram, где вы в праве выбрать понравившийся вариант следующим образом:

Выведите на экран меню мессенджера, нажав на три полоски в левом верхнем углу. Откройте настройки («Settings») приложения. Перейдите в раздел «Язык» («Languages») и выберите нужный.

Если в вашем приложении нет такой настройки или среди доступных вариантов отсутствует русский, то решить проблему получится только одним способом — воспользоваться переводчиком.

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Как перевести приложение на русский язык

В Google Play есть специальные переводчики для приложений. Например, Hi Translate. Скачайте эту программу, если хотите перевести приложение на русский. После установки программы и предоставления ей всех разрешений на экране появится специальная кнопка Hi Translate. При наведении на непонятное слово она сразу же выполняет перевод.

Если вам нужно целиком перевести приложение, то установите Bubble Screen Translate. Эта программа тоже добавляет на экран специальную кнопку, однако нажатием на нее можно сделать перевод сразу всей страницы.

Кроме того, вы можете воспользоваться быстрым переводом Google Translate, о котором мы рассказывали в отдельном материале. Но ни одна из предложенных программ не является идеальной, а результат ее работы все равно не сравнится с полноценной поддержкой нужного языка в приложении.