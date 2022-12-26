Как установить русский язык на Android без перепрошивки и root

Высокий уровень комфорта — то, что больше всего нас интересует в смартфоне. Поэтому мы стараемся выбирать устройства с быстрым процессором и хорошим экраном. Однако все характеристики перестают иметь хоть сколько-нибудь важное значение, когда отсутствует русский язык на телефоне Андроид. Как пользоваться таким девайсом и получать от него удовольствие? Да никак! Тут уж либо учить иностранные языки, либо перепрошивать аппарат с риском превратить его в кирпич, либо прочитать наш материал о том, как установить на телефоне русский язык. Именно последним вариантом я и рекомендую воспользоваться каждому из вас.

Почему смартфон без русского языка

В большинстве своем современные смартфоны оснащаются мультиязычными прошивками, которые позволяют выбрать в настройках хоть русский, хоть узбекский язык. Однако добавление в оболочку конкретного языка напрямую зависит от того, на какой рынок ориентирована модель. Поэтому в Китае выбор чаще всего ограничивается родным (китайским в нескольких его вариациях) и языком международного общения (английским).

Если вы покупаете китайскую версию смартфона, то с высокой долей вероятности она будет лишена русскоязычной локализации. Происходит это не всегда (в частности, на iQOO для внутреннего рынка есть русский), но очень часто. Помимо прошивки на наличие перевода влияют настройки телефона. Кто-то, например, просто забывает включить русский на Андроиде, после чего мучительно пытается найти нужный вариант среди китайских иероглифов или букв арабского алфавита.

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Как поменять язык на телефоне

Русификация Андроид возможна без сторонних приложений и скачивания дополнительных языковых пакетов. Но этот вариант является работоспособным только в том случае, если прошивка имеет нужный вам вариант локализации. Поэтому взгляните на самый простой вариант, как изменить язык на Андроид, если по умолчанию используется английский:

Запустите приложение «Settings». Перейдите в раздел «Additional Settings». Откройте вкладку «Languages and input», а затем — «Languages». Выберете необходимый язык.

На смартфонах разных производителей названия пунктов меню могут отличаться, поэтому не стесняйтесь пользоваться поисковой строкой настроек: введите слово «Language» и откройте предлагаемую вкладку. Если по умолчанию на Андроид стоит китайский язык, то выполняйте поиск по запросу «语言» или «yuyan».

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Скачать русский язык на телефон Андроид

Скорее всего, вы открыли этот текст не из-за того, что не можете сделать пару кликов в настройках, ведь даже там нужный язык нередко отсутствует. Чтобы исправить недоразумение, вам понадобятся приложения для русского языка на Андроид.

Но сначала прочитайте наш текст о том, как узнать версию Android, поскольку план действий будет отличаться в зависимости от поколения ОС. Так, если у вас установлена старая версия Android 4.1, то для русификации телефона потребуется:

Скачать приложение MoreLocale 2 и установить его через APK. Запустить программу и нажмите кнопку «Custom Locale». В поле «ISO3166» выбрать «Russian Federation», а в «ISO639» — «Russian». Нажать кнопку «Set».

Инструкция максимально простая, но с каждым обновлением Google повышает безопасность Android, и на смартфонах с более свежей операционной системой, которая, скорее всего, установлена у вас, парой нажатий локализацию не настроить. А для того, чтобы перевести телефон на русский язык, понадобится компьютер и 10-15 минут свободного времени, в течение которых нужно сделать следующее:

Включить режим разработчика, для чего необходимо перейти в раздел «About phone» и тапнуть несколько раз по версии прошивки, пока на экране не появится надпись в духе «Congratulations, you have become a developer». Перейти в раздел «Additional Settings», после чего — «Developer options». Включить отладку по USB, активировав пункты «USB debugging», «Install via USB» и «USB debugging (Security settings)». Скачать на компьютер архив Android Debug Bridge и распаковать его содержимое в корень диска или по пути «Этот компьютер» > «Windows (C)» > «Пользователи» > «Имя пользователя». Скачать на телефон приложение Language Changer. По запросу «Russian» найти в программе русский язык и нажать на него. При появлении надписи «Permission Denied» нажать кнопку «Show how to use pm command». На экране появится команда, которая поможет сделать русский язык на Android. Не закрывайте приложение и подключите смартфон к ПК, используя USB-кабель. Также не забудьте разрешить обмен данными, выбрав опцию «File transfer» через всплывающее окно, отображаемое на дисплее телефона при подключении к компьютеру. На ПК запустить командную строку. Для этого зажать клавиши «Win» + «R», а в появившемся окне прописать запрос «cmd» и нажать кнопку «Enter». В командной строке написать «adb.exe» и подтвердить действие нажатием на «Enter». Если все сделано верно, то на экране ПК появится окно с перечислением шаблонов для работы с ADB. Прописать «adb devices» и подтвердить команду. При появлении сообщения «daemon started successfully» вернуться к запущенному на смартфоне приложению Language Changer и через командную строку написать запрос, который отображается на экране мобильного устройства. В моем случае это «adb shell pm grant com.dogfeederz.localechanger android.permission.CHANGE_CONFIGURATION». Нажать клавишу «Enter» для подтверждения действия. Перезапустить приложение Language Changer, предварительно выгрузив его из оперативной памяти. Снова найти в списке русский язык и нажать на него. При успешном выполнении всех предыдущих шагов инструкции в нижней части экрана появится уведомление «Изменено».

На Android сразу же должен появиться русский язык. При этом, если вы зайдете в настройки телефона, то не обнаружите нужный вариант в списке, хотя весь интерфейс или большая его часть будут локализированы.

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Допустим, вам не удалось включить русский язык на Android. Что же тогда делать? Либо повторите описанные выше действия, либо выполните частичную локализацию за счет изменения языка в настройках отдельных приложений. Вариант не самый удобный, но рабочий. Так хотя бы программы будут на русском.

Напишите в комментариях, удалось ли вам сделать русский язык на телефоне, или на каком-то из этапов возникли проблемы. Также задавайте вопросы в нашем телеграм-чате, где вы сможете получить дополнительные рекомендации.