До выхода GTA VI осталось чуть больше месяца, и у владельцев PlayStation 5 в России вопрос уже не в том, брать ли игру, а в том, как за нее заплатить. Российскую карту к PS Store не привяжешь, а покупать ключи у случайных продавцов в мессенджерах страшновато. При этом в одном из регионов магазина новинка стоит заметно дешевле, чем можно ожидать от главной игры десятилетия. И самое приятное: почти все можно сделать со смартфона на Android, даже не подходя к консоли. Ниже разберем, какое издание выбрать, на какую сумму пополнять кошелек и где в приложении спрятано поле для кода.

Чем Standard отличается от Ultimate в GTA VI

Rockstar продает GTA VI в двух цифровых изданиях, и сюжет с картой в них одинаковые. Разница только в бонусах. Причем часть подарков достанется всем, кто оформит предзаказ или купит игру до 20 ноября 2026 года, независимо от версии. Это набор Vintage Vice City Pack: машина ’55 Vapid Stanier с личным гаражом, льняной костюм для Джейсона, платье с пайетками для Лючии и оружейная раскраска с пальмами в духе рубашки Томми Версетти.

Ultimate Edition добавляет к этому заметно больше контента. Вот что получится в итоге, если положить издания рядом:

Что входит Standard Ultimate Полная игра Да Да Vintage Vice City Pack При покупке до 20 ноября Да Месяц GTA+ При цифровом предзаказе При цифровом предзаказе Дополнительный транспорт Нет ’95 Grotti Cheetah, багги ’67 Vapid Dominator с гаражом, мотоцикл, каяк, гидроцикл Оружие Нет Револьверы Hawk и Little Morgan, именные пистолеты героев Миссии и заведения Нет Налет на базу банды, реставрация классических машин, тюнинг-ателье, салон, тату-студия

Если совсем коротко, Ultimate — это пачка машин, стволов и шмоток, которые открываются по ходу сюжета после каждой главы. На прохождение они не влияют. Стоит ли это лишней тысячи лир, решать вам, но учтите: Rockstar обещает, что апгрейд до Ultimate можно будет докупить отдельно и позже. Так что, если сомневаетесь, Standard никуда вас не запирает.

На сколько лир пополнить турецкий кошелек PS Store

Турецкий регион выбран не случайно. У большинства геймеров в России аккаунт создан именно в этой стране. На странице игры в PS Store Турции Standard стоит 3999 лир, а Ultimate — 4999 лир. Важное условие одно: нужен аккаунт PSN с регионом Турция. Код турецкой карты на другой аккаунт банально не ляжет. Дальше простая арифметика. Номиналы турецких карт идут ступеньками от 250 до 4000 лир, и подбирать нужно так, чтобы хватило впритык:

Standard Edition за 3999 лир — одна карта на 4000 лир, около 7720 рублей.

Ultimate Edition за 4999 лир — карты на 4000 и 1000 лир, около 9650 рублей суммарно.

В обоих случаях на балансе останется ровно одна лира. Цены в рублях указаны на момент публикации и могут меняться вслед за курсом. А если вы уже купили Standard и потом захотите апгрейд, баланс можно будет добить картой поменьше: в линейке есть номиналы на 250, 500 и 750 лир.

Как купить код PS Store со смартфона на Android

Проще всего взять карту на Procods.ru. Это магазин цифровых кодов, где есть подарочные карты PlayStation Store Wallet для Турции и еще почти четырех десятков стран. Сайт нормально открывается в мобильном Chrome, отдельное приложение ставить не нужно. Оплатить можно через СБП или российской банковской картой, а на Android СБП вообще сводится к паре касаний: выбираете свой банк, и смартфон сам перекидывает вас в его приложение для подтверждения.

Порядок действий такой:

Открываем на смартфоне страницу турецких карт PlayStation Store Wallet на Procods.ru. Выбираем номинал TRY 4,000 PlayStation Store Wallet gift card. Для Ultimate отдельно добавляем карту на 1000 лир. Указываем e-mail, на который придет код. Оплачиваем через СБП или российской картой. Ждем письмо с кодом. Магазин обещает прислать его в течение 5 минут после оплаты.

Код лучше сразу скопировать из письма в буфер обмена. Ничего не перепечатывать вручную — самый быстрый способ не ошибиться в одной букве и потом гадать, почему магазин его не принимает.

Как активировать код в PS App на Android

Подходить к консоли ради активации не обязательно. У Sony есть официальное приложение PS App, и в нем спрятан отдельный раздел для кодов. Скачать его можно из Google Play, после установки войдите в тот самый турецкий аккаунт.

Порядок действий такой:

Открываем PS App и проверяем, что вошли в аккаунт с регионом Турция. Переходим на вкладку PS Store. Нажимаем на три полоски в правом верхнем углу. Выбираем раздел «Погашение кодов». Вставляем 12-значный код из письма и подтверждаем.

Если покупали две карты под Ultimate, повторите процедуру для второго кода. Баланс обновляется сразу. Если приложение пишет, что код недействителен, первым делом проверьте регион активного аккаунта: чаще всего оказывается, что в PS App остался вход в старую учетную запись.

Оформляем предзаказ GTA VI и ждем релиза

После пополнения игру можно купить прямо здесь же, в PS App. Находим GTA VI через поиск во вкладке PS Store, выбираем нужное издание и нажимаем кнопку предзаказа. Деньги спишутся с кошелька, а игра появится в библиотеке аккаунта. Тот же самый шаг можно сделать и с самой PS5, если вам привычнее покупать с консоли. Результат одинаковый.

Дальше остается выйти на консоли в турецкий аккаунт и включить для него общий доступ к консоли: Настройки — Пользователи и учетные записи — Другое — Общий доступ к консоли и игра офлайн. Тогда GTA VI запустится и из вашего основного профиля, без постоянных перелогинов. Ближе к релизу консоль сама скачает игру заранее, и 19 ноября останется только запустить ее.

Про месяц GTA+ тоже скажу честно. На странице предзаказа прямо указано, что подписка продлевается автоматически. Если не планируете за нее платить, после активации бонуса отключите автопродление в настройках аккаунта: денег на турецком кошельке после покупки почти не останется, но лучше не проверять, что решит система.

В каких еще странах можно купить карты PlayStation

Турецкий регион выгоден именно для GTA VI, но аккаунты PSN у всех разные. Кто-то давно сидит на польском, кто-то покупает игры в американском магазине, а кому-то нужен Гонконг ради азиатских изданий. На Procods.ru подарочные карты PlayStation Store Wallet есть для 39 стран:

Европа: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия.

Ближний Восток: Бахрейн, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия.

Азия: Гонконг, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд.

Америка: Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, США.

Другие регионы: Австралия, ЮАР.

Перед покупкой сверяйте регион карты с регионом своего аккаунта, правило то же, что и с Турцией. Кстати, PlayStation на сайте не ограничивается. Там же есть пополнение монет Танго Лайв и самые дешевые Телеграм Старс, которые пригодятся, если вы дарите подарки в Telegram или поддерживаете любимые каналы звездами.

Так что весь путь к GTA VI с Android-смартфона укладывается в один вечер: купить код, активировать его в PS App и оформить предзаказ. Дальше остается дождаться 19 ноября и заранее освободить на PS5 место под новую Vice City.