До выхода GTA VI осталось чуть больше месяца, и у владельцев PlayStation 5 в России вопрос уже не в том, брать ли игру, а в том, как за нее заплатить. Российскую карту к PS Store не привяжешь, а покупать ключи у случайных продавцов в мессенджерах страшновато. При этом в одном из регионов магазина новинка стоит заметно дешевле, чем можно ожидать от главной игры десятилетия. И самое приятное: почти все можно сделать со смартфона на Android, даже не подходя к консоли. Ниже разберем, какое издание выбрать, на какую сумму пополнять кошелек и где в приложении спрятано поле для кода.

GTA VI на экране PS5 и Android-смартфон с открытым PS App

GTA VI на экране PS5 и Android-смартфон с открытым PS App

Чем Standard отличается от Ultimate в GTA VI

Rockstar продает GTA VI в двух цифровых изданиях, и сюжет с картой в них одинаковые. Разница только в бонусах. Причем часть подарков достанется всем, кто оформит предзаказ или купит игру до 20 ноября 2026 года, независимо от версии. Это набор Vintage Vice City Pack: машина ’55 Vapid Stanier с личным гаражом, льняной костюм для Джейсона, платье с пайетками для Лючии и оружейная раскраска с пальмами в духе рубашки Томми Версетти.

Ultimate Edition добавляет к этому заметно больше контента. Вот что получится в итоге, если положить издания рядом:

Что входит Standard Ultimate
Полная игра Да Да
Vintage Vice City Pack При покупке до 20 ноября Да
Месяц GTA+ При цифровом предзаказе При цифровом предзаказе
Дополнительный транспорт Нет ’95 Grotti Cheetah, багги ’67 Vapid Dominator с гаражом, мотоцикл, каяк, гидроцикл
Оружие Нет Револьверы Hawk и Little Morgan, именные пистолеты героев
Миссии и заведения Нет Налет на базу банды, реставрация классических машин, тюнинг-ателье, салон, тату-студия

Если совсем коротко, Ultimate — это пачка машин, стволов и шмоток, которые открываются по ходу сюжета после каждой главы. На прохождение они не влияют. Стоит ли это лишней тысячи лир, решать вам, но учтите: Rockstar обещает, что апгрейд до Ultimate можно будет докупить отдельно и позже. Так что, если сомневаетесь, Standard никуда вас не запирает.

На сколько лир пополнить турецкий кошелек PS Store

Турецкий регион выбран не случайно. У большинства геймеров в России аккаунт создан именно в этой стране. На странице игры в PS Store Турции Standard стоит 3999 лир, а Ultimate — 4999 лир. Важное условие одно: нужен аккаунт PSN с регионом Турция. Код турецкой карты на другой аккаунт банально не ляжет. Дальше простая арифметика. Номиналы турецких карт идут ступеньками от 250 до 4000 лир, и подбирать нужно так, чтобы хватило впритык:

  • Standard Edition за 3999 лир — одна карта на 4000 лир, около 7720 рублей.
    • Стоимость стандартного издания GTA VI в турецком PS Store

    Стоимость стандартного издания GTA VI в турецком PS Store

  • Ultimate Edition за 4999 лир — карты на 4000 и 1000 лир, около 9650 рублей суммарно.
    • Стоимость издания Ultimate GTA VI в Турецком PS Store

    Стоимость издания Ultimate GTA VI в Турецком PS Store

В обоих случаях на балансе останется ровно одна лира. Цены в рублях указаны на момент публикации и могут меняться вслед за курсом. А если вы уже купили Standard и потом захотите апгрейд, баланс можно будет добить картой поменьше: в линейке есть номиналы на 250, 500 и 750 лир.

Как купить код PS Store со смартфона на Android

Проще всего взять карту на Procods.ru. Это магазин цифровых кодов, где есть подарочные карты PlayStation Store Wallet для Турции и еще почти четырех десятков стран. Сайт нормально открывается в мобильном Chrome, отдельное приложение ставить не нужно. Оплатить можно через СБП или российской банковской картой, а на Android СБП вообще сводится к паре касаний: выбираете свой банк, и смартфон сам перекидывает вас в его приложение для подтверждения.

Порядок действий такой:

Покупка кода пополнения через Procods

Покупка кода пополнения через Procods

  1. Открываем на смартфоне страницу турецких карт PlayStation Store Wallet на Procods.ru.
  2. Выбираем номинал TRY 4,000 PlayStation Store Wallet gift card. Для Ultimate отдельно добавляем карту на 1000 лир.
  3. Указываем e-mail, на который придет код.
  4. Оплачиваем через СБП или российской картой.
  5. Ждем письмо с кодом. Магазин обещает прислать его в течение 5 минут после оплаты.

Код лучше сразу скопировать из письма в буфер обмена. Ничего не перепечатывать вручную — самый быстрый способ не ошибиться в одной букве и потом гадать, почему магазин его не принимает.

Как активировать код в PS App на Android

Подходить к консоли ради активации не обязательно. У Sony есть официальное приложение PS App, и в нем спрятан отдельный раздел для кодов. Скачать его можно из Google Play, после установки войдите в тот самый турецкий аккаунт.

Порядок действий такой:

Активация кода пополнения через приложение PS App

Активация кода пополнения через приложение PS App

  1. Открываем PS App и проверяем, что вошли в аккаунт с регионом Турция.
  2. Переходим на вкладку PS Store.
  3. Нажимаем на три полоски в правом верхнем углу.
  4. Выбираем раздел «Погашение кодов».
  5. Вставляем 12-значный код из письма и подтверждаем.

Если покупали две карты под Ultimate, повторите процедуру для второго кода. Баланс обновляется сразу. Если приложение пишет, что код недействителен, первым делом проверьте регион активного аккаунта: чаще всего оказывается, что в PS App остался вход в старую учетную запись.

Оформляем предзаказ GTA VI и ждем релиза

После пополнения игру можно купить прямо здесь же, в PS App. Находим GTA VI через поиск во вкладке PS Store, выбираем нужное издание и нажимаем кнопку предзаказа. Деньги спишутся с кошелька, а игра появится в библиотеке аккаунта. Тот же самый шаг можно сделать и с самой PS5, если вам привычнее покупать с консоли. Результат одинаковый.

Дальше остается выйти на консоли в турецкий аккаунт и включить для него общий доступ к консоли: Настройки — Пользователи и учетные записи — Другое — Общий доступ к консоли и игра офлайн. Тогда GTA VI запустится и из вашего основного профиля, без постоянных перелогинов. Ближе к релизу консоль сама скачает игру заранее, и 19 ноября останется только запустить ее.

Про месяц GTA+ тоже скажу честно. На странице предзаказа прямо указано, что подписка продлевается автоматически. Если не планируете за нее платить, после активации бонуса отключите автопродление в настройках аккаунта: денег на турецком кошельке после покупки почти не останется, но лучше не проверять, что решит система.

В каких еще странах можно купить карты PlayStation

Турецкий регион выгоден именно для GTA VI, но аккаунты PSN у всех разные. Кто-то давно сидит на польском, кто-то покупает игры в американском магазине, а кому-то нужен Гонконг ради азиатских изданий. На Procods.ru подарочные карты PlayStation Store Wallet есть для 39 стран:

  • Европа: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия.
  • Ближний Восток: Бахрейн, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия.
  • Азия: Гонконг, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд.
  • Америка: Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, США.
  • Другие регионы: Австралия, ЮАР.
Покупка монет Tango Live на Procods

Покупка монет Tango Live на Procods

Перед покупкой сверяйте регион карты с регионом своего аккаунта, правило то же, что и с Турцией. Кстати, PlayStation на сайте не ограничивается. Там же есть пополнение монет Танго Лайв и самые дешевые Телеграм Старс, которые пригодятся, если вы дарите подарки в Telegram или поддерживаете любимые каналы звездами.

Так что весь путь к GTA VI с Android-смартфона укладывается в один вечер: купить код, активировать его в PS App и оформить предзаказ. Дальше остается дождаться 19 ноября и заранее освободить на PS5 место под новую Vice City.