Как купить телефон в рассрочку и не переплатить

Купить телефон в рассрочку. Для многих это не роскошь, а единственный способ приобрести желаемое устройство здесь и сейчас. Ведь многие реально не умеют копить деньги, а рассрочка или кредит, во-первых, дисциплинируют, а, во-вторых, позволяют платить за покупку частями, просто складывая деньги не в чулок, а отчисляя их на счёт банка. Другое дело, что многих само слово «рассрочка» пугает настолько, что они спешат склонить на свою сторону всех и вся. Как же сильно они ошибаются.

Рассрочка – это кредит, который не предполагает уплаты процентов. По факту они есть, но не для потребителя. Просто магазин делает вам скидку на сумму процентов, которые вы должны уплатить банку. В результате никакой переплаты не получается.

Где взять рассрочку на телефон

Рассрочку дают не везде. Поскольку магазин делает вам скидку на сумму процентов за счёт собственной прибыли, просто чтобы повысить таким образом продажи, рассрочки встречаются только в крупных торговых сетях:

М.Видео

Эльдорадо

Связной

Евросеть

Ситилинк

ДНС

Корпорация «Центр»

Юлмарт

МТС

Мегафон

Билайн

На самом деле магазинов, где можно получить рассрочку, намного больше. В их число, кстати, входят фирменные магазины производителей электроники. Это может быть Samsung, LG, Xiaomi, Huawei и так далее. Главное условие, на которое нужно обратить внимание, состоит в том, что рассрочку должен давать банк, а не магазин. Дело в том, что у магазинов, как правило, рассрочки предоставляются на меньший срок – от 3 до 6 месяцев, тогда как у банков, которые запартнёрились с торговыми сетями, она может достигать двух, а в отдельных случаях даже трёх лет.

Как правильно оформлять рассрочку

Я рекомендую подавать заявку на рассрочку через сайт магазина. На это есть несколько причин:

Можно отказаться от страховки и дополнительных услуг;

Можно самостоятельно выбрать банк и условия;

Можно лично убедиться, нужно ли покупать дополнительные аксессуары, чтобы получить одобрение;

Можно в спокойной обстановке ознакомиться с условиями кредитования;

Выше риск получить одобрение, потому что решение не зависит от кредитного менеджера.

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Немногие знают, но при личном оформлении кредита или рассрочки и отказе от страхования и дополнительных услуг можно получить от кредитного менеджера «код». Они имеют право ввести его в процессе оформления заявки, если вы чем-то им не понравитесь. Для мошенников существует один код, для лиц в состоянии опьянения – другой, а для обладателей поддельных или испорченных документов – третий. Но иногда они им злоупотребляют и используют в отношении тех, кто отказывается подключать SMS-информирование или оформлять страховку.

Как оформить рассрочку в М.Видео онлайн

Подать заявку на рассрочку самостоятельно проще простого. Объясню на примере М.Видео, где я сам периодически покупаю товары с рассрочкой платежа, ведь это так удобно:

Добавьте нужный товар в корзину и нажмите «Продолжить оформление»;

Выберите магазин для самовывоза, а в поле «Способ оплаты» выберите «В рассрочку»;

Нажмите «Список банков-партнёров и оцените, есть ли там те, которым вы доверяете;

Если вас всё устраивает, заполните контактные данные и нажмите «Сделать заказ»;

После того, как вы сделаете заказ, вам будет предложено заполнить форму на предоставление рассрочки;

Введите свои ФИО, паспортные и контактные данные, в отдельных случаях придётся сфотографироваться;

Не забудьте отказаться от всех страховок и дополнительных услуг;

Дождитесь решения по вашей заявке, придите в магазин и подпишите документы.

Не хочется делать бесплатную рекламу «МТС-банку», банку «Хоум Кредит» и «Тинькофф банку», но, на мой взгляд, там самые выгодные и прозрачные условия предоставления рассрочки, а также очень удобные приложения, через которые можно вносить платежи.

Дополнительные аксессуары при рассрочке

В некоторых случаях для оформления рассрочки требуется докупить аксессуары на определённую сумму. Где-то это совершенно стандартная практика, которая действует в отношении любых товаров, а где-то её распространяют только на новинки. Обратите внимание, что в М.Видео можно купить Galaxy A51 в рассрочку без дополнительных условий. Однако для iPhone 12 действуют отдельные правила и в довесок к нему нужно набрать аксессуаров на сумму от 4 тысяч рублей. Это может быть практически что угодно: чехол, блок питания и зарядный кабель, AirPods или Apple Watch. В общем, вариантов масса.

Бонус: если погасить рассрочку в первый месяц после оформления, товар обойдётся вам дешевле. Дело в том, что скидка, которую сделает магазин, пойдёт не в счёт оплаты процентов, а вам. Это не оказывает негативного влияния на кредитную историю, а, наоборот, характеризует вас как ответственного заёмщика.

Не нужно думать, что вас обманывают. Платить за товары сверх того, за сколько их продают в обычное время, вас не заставят. Просто иногда продавцы хотят повысить свою маржу, которую теряют, предоставляя вам скидку на сумму процентов, которые вы должны уплатить банку. По факту, всё честно. Но узнать наверняка, нужно ли приобретать аксессуары с конкретным смартфоном, можно только на сайте торговой сети. Поэтому я рекомендую не обращаться за рассрочкой к сотрудникам магазина, а оформлять всё самостоятельно и онлайн.