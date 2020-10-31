Почему на Android включается голосовая почта и как исправить

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Иван Кузнецов 0

В настоящее время абонент не может ответить на ваш звонок. Как правило, это сообщает автомат тем, кто пытается до вас дозвониться и не может этого сделать. Всё бы ничего, но, во-первых, звонок переадресуется на голосовую почту, а, во-вторых, получить к ней доступ просто так оказывается практически невозможно. Но хуже всего то, что большинство даже не догадывается, почему их смартфон отказывается принимать вызов и предлагает абоненту, который их вызывает, записать голосовое сообщение. Разбираемся, что к чему и как с этим быть.

Голосовая почта

Иногда голосовая почта может включиться сама. Важно понять, почему это произошло

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Причин, которые могут блокировать входящие вызовы и перенаправить абонентов на голосовую почту, не так много. Разберём каждый в отдельности.

Почему включается голосовая почта

Первым делом обратите внимание на то, не включен ли у вас режим «Не беспокоить».

  • Перейдите в «Настройки» — «Звуки и вибрация»;
  • Откройте вкладку «Не беспокоить»;
Не беспокоить

Режим «Не беспокоить» может быть причиной активации голосовой почты

  • Отключите режим «Не беспокоить», если он включен;
  • Если не хотите его отключать, добавьте избранные контакты, которые смогут до вас дозваниваться.

Как убрать телефон из чёрного списка на Android

Вторая причина, по которой абонента перенаправляют на голосовую почту, — это действие режима блокировки вызовов. Возможно, вы просто ранее внесли телефон в чёрный список. Но дело в том, что некоторые смартфоны просто блокируют вызов, а некоторые предлагают оставить сообщение.

  • Перейдите в приложение «Телефон»;
  • Найдите номер человека, который не может до вас дозвониться;
Чёрный список

Некоторые телефоны позволяют внесённым в чёрный список телефонам звонить на голосовую почту

  • Выберите его номер, чтобы открылось контекстное меню;
  • Исключите его из чёрного списка.

Как отключить переадресацию на Android

Третья причина – активная переадресация вызовов. Возможен такой вариант, что у вас подключена переадресация на вторую SIM-карту, которая по какой-то причине недоступна. В результате вызов переадресуется на голосовую почту. Отключите эту функцию.

  • Перейдите в «Настройки – «Мобильная сеть»;
  • Здесь выберите «Управление SIM-картами»;
Переадресация

Переадресация вызовов — ещё одна причина активации голосовой почты

  • Найдите параметр «Переадресация вызова между SIM-картами»;
  • Отключите этот параметр, передвинув тумблер в неактивное положение.

Как включить VoLTE

Четвёртая причина – проблемное покрытие сотовой связи. То есть, если SIM-карта не позволяет принять звонок, скорее всего, качество соединения оставляет желать лучшего. В этом случае можно попробовать переключить голосовую связь с 2G/3G на VoLTE. Правда, есть отдельный переключатель не у всех.

  • Перейдите в «Настройки – «Мобильная сеть»;
  • Выберите Управление SIM-картами»;
VoLTE

VoLTE может спасти вас от голосовой почты

  • В открывшемся окне откройте «Формат связи»;
  • Включите автопереключение или сразу выберите VoLTE.

Как отключить голосовую почту

Voicemail

Отключите голосовую почту у оператора

Ну, и заключительная причина работы голосовой почты – это действие специализированной услуги от оператора. Не исключено, что оператор принудительно подключил вам голосовую почту. В результате каждый раз, когда вы по какой-то причине не можете ответить собеседнику, ему предлагается записать голосовое сообщение. Отключить услугу голосовой почты несложно, но у каждого оператора она отключается по-разному. Вот список команд для отключения от основных операторов:

  • МТС — *111*2919*2#
  • Мегафон – *845*0#
  • Теле2 — *121*1#
  • Билайн — *110*010#
  • Йота – позвонить оператору и заказать отключение по тел.: 8-800-550-00-07
  • Тинькофф – в приложении отключить автоответчик «Олег»

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Как видите, ничего страшного и сложного в том, чтобы отключить переадресацию звонков на голосовую почту, нет. В большинстве случаев эта услуга предоставляется операторами бесплатно. Если ваш оператор не взимает деньги за её использование, то не беспокойтесь. В противном случае, настоятельно рекомендуем отключить её, чтобы не терять деньги. Но узнать, взимается ли за неё плата, можно только у самого оператора.

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