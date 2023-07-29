Как на Android устанавливать приложения в формате XAPK или APKS

Операционная система Android предлагает массу способов установки приложений на телефон. Самый простой вариант — использование Google Play или другого магазина. Когда интересующей программы нет в аппсторе, мы прибегаем к помощи ручной установки приложений. Для этого мы загружаем APK-файл. Далее его остается открыть и подтвердить инсталляцию. Но иногда установочные пакеты бывают представлены в других форматах (XAPK, APKM и APKS). По умолчанию операционная система не умеет с ними работать, поэтому вам может пригодиться инструкция, чем открыть XAPK на Андроид, а также другие малоизвестные типы файлов.

XAPK — что за формат

Сначала разберемся, что это за формат XAPK и с чем его едят. Если APK представляет собой обычный пакет приложения, то XAPK помимо установочного пакет содержит дополнительные файлы в расширении .obb. Они знакомы всем, кто хоть раз пытался установить игру с кэшем.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Начиная с Android 11, получить доступ к папке с файлами .obb стало практически невозможно, поэтому формат XAPK — настоящее спасение. Увы, стандартными средствами операционной системы подобный пакет не открыть, в связи с чем придется обращаться к помощи стороннего софта.

Для чего нужны приложения в APKS

Также существуют приложения APKS. Это еще один формат установочного пакета, который содержит в себе несколько APK. Таким образом, скачав APKS и открыв его, вы сможете инсталлировать не одно, а сразу 2, 3, а то и 4 приложения.

Все вышесказанное не означает, что XAPK обязательно содержит в себе кэш, а APKS — несколько приложений. Это лишь дополнительные возможности пакета. Использовать их или нет — решает человек, собирающий установочный файл. Обычным же людям приходится иметь дело с кучей проблем, которые не позволяют открыть подобные файлы. Но сейчас вы раз и навсегда запомните, как установить APKS и XAPK.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Как установить XAPK

Поскольку стандартные средства системы бессильны, когда речь заходит о работе с XAPK на Андроид, нам приходится обращаться к помощи стороннего софта. Пожалуй, лучшее приложение для взаимодействия с подобного рода файлами — XAPK Installer. Вы без труда найдете его на просторах Google Play.

Скачать XAPK Installer

После загрузки стороннего инсталлятора понадобится выполнить его первичную настройку, которая в конечном итоге поможет открыть файл XAPK:

Запустите XAPK Installer. Нажмите кнопку «Установить XAPK файлы». Предоставьте приложению доступ к файлам на устройстве. Нажмите зеленую кнопку напротив нужного файла. Разрешите установку из неизвестных источников. В открытом окне нажмите «Установить».

Помимо XAPK приложение умеет работать с APK-файлами. Однако APKS для него — темный лес. Поэтому для распаковки еще одного редкого пакета нам придется качать другое приложение.

Читайте также: как установить любое приложение на телефон Android

Чем установить приложение APKS на Андроид

Итак, поговорим о том, чем установить APKS. Для этого формата разработано приложение Split APKS Installer. В Google Play его нет, но утилиту можно загрузить через другой магазин — APKPure.

Скачать Split APKS Installer

Программу придется устанавливать вручную, поэтому не забудьте освежить в памяти, как открыть APK на телефоне. Если все готово, то смело приступайте к установке APKS:

Запустите Split APKS Installer. Нажмите кнопку «Установить APK». Выберите файл через системный или сторонний проводник, отметив его галочкой и нажав «Выбрать». Нажмите кнопку «Установить» и подтвердите свое действие.

В процессе первичной настройки приложение попросит предоставить доступ к файлам устройства, а также разрешить установку из неизвестных источников. Обязательно дайте ей эти права, иначе у вас не получится открыть APKS.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

APKMirror Installer — универсальная программа для установки приложений

Если вы не хотите распыляться на несколько программ, то можете ограничиться приложением APKMirror Installer. Пока оно находится в стадии бета-тестирования, но уже сейчас позволяет не только установить XAPK илм APKS, но и открыть APKM — еще один формат пакета.

Скачать APKMirror Installer

Программа работает так же, как и утилиты для APKS и XAPK. То есть сначала вам нужно предоставить доступ к хранилищу, выбрать файл пакета и разрешить установку из неизвестных источников. После этого APKMirror Installer сделает все за вас.

Хотя приложение распознает самые разные форматы от XAPK до APKM, помните, что оно находится в стадии тестирования. Следовательно, в некоторых сценариях программа ведет себя не так стабильно, как Split APKS Installer или XAPK Installer.