Как на Android устанавливать приложения в формате XAPK или APKS

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Герман Вологжанин

Операционная система Android предлагает массу способов установки приложений на телефон. Самый простой вариант — использование Google Play или другого магазина. Когда интересующей программы нет в аппсторе, мы прибегаем к помощи ручной установки приложений. Для этого мы загружаем APK-файл. Далее его остается открыть и подтвердить инсталляцию. Но иногда установочные пакеты бывают представлены в других форматах (XAPK, APKM и APKS). По умолчанию операционная система не умеет с ними работать, поэтому вам может пригодиться инструкция, чем открыть XAPK на Андроид, а также другие малоизвестные типы файлов.

Как на Android устанавливать приложения в формате XAPK или APKS. APK — не единственный формат установочного пакета. Фото.

APK — не единственный формат установочного пакета

XAPK — что за формат

Сначала разберемся, что это за формат XAPK и с чем его едят. Если APK представляет собой обычный пакет приложения, то XAPK помимо установочного пакет содержит дополнительные файлы в расширении .obb. Они знакомы всем, кто хоть раз пытался установить игру с кэшем.

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Начиная с Android 11, получить доступ к папке с файлами .obb стало практически невозможно, поэтому формат XAPK — настоящее спасение. Увы, стандартными средствами операционной системы подобный пакет не открыть, в связи с чем придется обращаться к помощи стороннего софта.

Для чего нужны приложения в APKS

Также существуют приложения APKS. Это еще один формат установочного пакета, который содержит в себе несколько APK. Таким образом, скачав APKS и открыв его, вы сможете инсталлировать не одно, а сразу 2, 3, а то и 4 приложения.

Для чего нужны приложения в APKS. APKS — еще один формат, с которым у Android возникают проблемы. Фото.

APKS — еще один формат, с которым у Android возникают проблемы

Все вышесказанное не означает, что XAPK обязательно содержит в себе кэш, а APKS — несколько приложений. Это лишь дополнительные возможности пакета. Использовать их или нет — решает человек, собирающий установочный файл. Обычным же людям приходится иметь дело с кучей проблем, которые не позволяют открыть подобные файлы. Но сейчас вы раз и навсегда запомните, как установить APKS и XAPK.

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Как установить XAPK

Поскольку стандартные средства системы бессильны, когда речь заходит о работе с XAPK на Андроид, нам приходится обращаться к помощи стороннего софта. Пожалуй, лучшее приложение для взаимодействия с подобного рода файлами — XAPK Installer. Вы без труда найдете его на просторах Google Play.

Скачать XAPK Installer

После загрузки стороннего инсталлятора понадобится выполнить его первичную настройку, которая в конечном итоге поможет открыть файл XAPK:

  1. Запустите XAPK Installer.
  2. Нажмите кнопку «Установить XAPK файлы».
  3. Предоставьте приложению доступ к файлам на устройстве.
  4. Нажмите зеленую кнопку напротив нужного файла.
  5. Разрешите установку из неизвестных источников.
  6. В открытом окне нажмите «Установить».
Как установить XAPK. Не забудьте выдать все разрешения для XAPK Installer. Фото.

Не забудьте выдать все разрешения для XAPK Installer

Помимо XAPK приложение умеет работать с APK-файлами. Однако APKS для него — темный лес. Поэтому для распаковки еще одного редкого пакета нам придется качать другое приложение.

Читайте также: как установить любое приложение на телефон Android

Чем установить приложение APKS на Андроид

Итак, поговорим о том, чем установить APKS. Для этого формата разработано приложение Split APKS Installer. В Google Play его нет, но утилиту можно загрузить через другой магазин — APKPure.

Скачать Split APKS Installer

Программу придется устанавливать вручную, поэтому не забудьте освежить в памяти, как открыть APK на телефоне. Если все готово, то смело приступайте к установке APKS:

  1. Запустите Split APKS Installer.
  2. Нажмите кнопку «Установить APK».
  3. Выберите файл через системный или сторонний проводник, отметив его галочкой и нажав «Выбрать».
  4. Нажмите кнопку «Установить» и подтвердите свое действие.
Чем установить приложение APKS на Андроид. С форматом XAPK это приложение работать не умеет. Фото.

С форматом XAPK это приложение работать не умеет

В процессе первичной настройки приложение попросит предоставить доступ к файлам устройства, а также разрешить установку из неизвестных источников. Обязательно дайте ей эти права, иначе у вас не получится открыть APKS.

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APKMirror Installer — универсальная программа для установки приложений

Если вы не хотите распыляться на несколько программ, то можете ограничиться приложением APKMirror Installer. Пока оно находится в стадии бета-тестирования, но уже сейчас позволяет не только установить XAPK илм APKS, но и открыть APKM — еще один формат пакета.

Скачать APKMirror Installer

Программа работает так же, как и утилиты для APKS и XAPK. То есть сначала вам нужно предоставить доступ к хранилищу, выбрать файл пакета и разрешить установку из неизвестных источников. После этого APKMirror Installer сделает все за вас.

APKMirror Installer — универсальная программа для установки приложений. APKMirror Installer распознает все известные форматы. Фото.

APKMirror Installer распознает все известные форматы

Хотя приложение распознает самые разные форматы от XAPK до APKM, помните, что оно находится в стадии тестирования. Следовательно, в некоторых сценариях программа ведет себя не так стабильно, как Split APKS Installer или XAPK Installer.

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