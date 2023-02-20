Как установить любое приложение на телефон Android

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Герман Вологжанин 0

Ни один смартфон не в состоянии решать даже базовые задачи без специальных приложений. Именно программное обеспечение позволяет нам, в частности, задействовать камеру устройства, выполнять банковские переводы, читать книги, смотреть фильмы и общаться. Поэтому каждый без исключения владелец смартфона должен знать, как установить приложение на Андроид. Сегодня мы разберем все способы, которые вы без труда сможете реализовать.

Как установить любое приложение на телефон Android. Смартфон без приложений — бесполезный брусок. Фото.

Смартфон без приложений — бесполезный брусок

Где скачивать приложения на Андроид

Прежде чем установить приложение, его нужно скачать. А самым удобным местом, где доступны игры и программы, является магазин Google Play, по умолчанию доступный на всех смартфонах кроме HUAWEI.

Где скачивать приложения на Андроид. Google Play — стандартный магазин, который есть почти на всех смартфонах. Фото.

Google Play — стандартный магазин, который есть почти на всех смартфонах

С его помощью вы можете скачивать приложения на телефон бесплатно, а также обновлять их по мере выхода апдейтов. Но, несмотря на все удобство, богатство выбора и безопасность, у магазина Google Play есть недостатки. К примеру, за последний год из него исчезли многие приложения российских банков, а функция оплаты покупок оказалась заблокированной для пользователей из нашей страны.

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Магазины приложений на Андроид

Вышеперечисленные недостатки Google Play заставляют рассматривать альтернативные магазины бесплатных приложений. Во-первых, каждый производитель смартфонов устанавливает на свои устройства дополнительный каталог игр и программ. На Xiaomi это GetApps, на Samsung — Galaxy Store, а на HUAWEI — AppGallery.

Магазины приложений на Андроид. У Google Play есть много альтернатив от других разработчиков. Фото.

У Google Play есть много альтернатив от других разработчиков

Во-вторых, существуют российские магазины приложений, которые можно установить самостоятельно, используя их потом в качестве отдельных каталогов. Это и RuStore, и NashStore, и RuMarket. Словом, выбор есть, но, откровенно говоря, ни один из сторонних аппсторов для Android не в состоянии переплюнуть Google Play в плане контента и удобства взаимодействия с ним.

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Как установить приложение на телефон

Самый простой способ установить приложение на телефон Андроид бесплатно — воспользоваться магазином. Не важно, будет это Google Play, AppGallery или RuStore. Во всех случаях действует одна и та же инструкция. После первого запуска нужно создать аккаунт внутри магазина или войти одним из предложенных способов, а затем выполнить несколько простых шагов:

  1. Найти нужное приложение, используя поиск, разбивку по категориям или рекомендации на главной странице.
  2. Нажать кнопку «Установить».
  3. Дождаться окончания загрузки и установки.
Как установить приложение на телефон. Для установки приложения через магазин достаточно одного клика. Фото.

Для установки приложения через магазин достаточно одного клика

Скорость загрузки зависит от качества интернет-соединения, а установки — от типа используемой памяти. Чем более современный накопитель находится под крышкой смартфона, тем быстрее устанавливаются игры и приложения.

Читайте также: как удалить неудаляемое приложение

Установка APK на Андроид

Кроме того, каждому владельцу Андроид-смартфона доступна ручная установка приложений. Для этого вам нужно скачать APK. Сделать это можно на сайте интересующей вас программы (к примеру, специальная страница есть у СберБанк Онлайн).

Установка APK на Андроид. Приложения можно устанавливать вручную, используя APK-файлы. Фото.

Приложения можно устанавливать вручную, используя APK-файлы

Также есть магазины APK, в числе которых стоит выделить APKPure и Aptoide. После того, как вы нажмете кнопку «Скачать», дождитесь окончания загрузки установочного пакета. Скорее всего, он окажется в папке «Download», доступной через стандартное приложение «Проводник» или «Менеджер файлов». Найдите его, сделайте тап и действуйте по инструкции:

  1. Если ранее вы никогда не имели дело с APK, система попросит дать разрешение на установку из неизвестных источников. Нажмите кнопку «Настройки».
  2. Дайте необходимое разрешение, активировав функцию в открывшемся окне.
  3. Нажмите кнопку «Установить».
Установка APK на Андроид. В первый раз нужно дать разрешение на установку из неизвестных источников. Фото.

В первый раз нужно дать разрешение на установку из неизвестных источников

Устанавливая приложения через APK, вы можете столкнуться с проблемой их дальнейшего обновления. Иногда такая функция встраивается в программу, но чаще всего приходится самостоятельно скачивать APK-файл новой версии. Старую сборку приложения удалять не нужно. Просто откройте свежий APK и нажмите «Обновить».

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Как установить приложение через компьютер

Заключительный способ установки приложений на телефон предполагает наличие вспомогательного устройства — компьютера. Так, если вы обращаетесь к магазину Google Play для загрузки программ, откройте его в браузере на ПК, войдите в аккаунт и нажмите кнопку «Установить» на странице интересующего приложения.

Как установить приложение через компьютер. В России сайт Google Play открывается только через VPN. Фото.

В России сайт Google Play открывается только через VPN

Если одна и та же учетная запись задействована на нескольких устройствах, Google предложит выбрать, на какой смартфон нужно установить программу. При использовании двухфакторной аутентификации понадобится подтвердить действие на телефоне, открыв всплывающее уведомление.

Как установить приложение через компьютер. Дополнительно нужно подтвердить установку на смартфоне. Фото.

Дополнительно нужно подтвердить установку на смартфоне

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Также можно установить приложение на телефон через компьютер вручную, используя Android Debug Bridge. Прочитайте отдельный материал, если не знаете, что это. А сейчас лишь краткая инструкция для тех, кто уже познакомился с ADB:

  1. Включите отладку по USB на смартфоне.
  2. Подключите телефон к ПК через USB-кабель.
  3. Скачайте на компьютер APK-файл приложения, разместив его в той же папке, что и содержимое архива с ADB.
  4. Откройте командную строку (ее можно найти через поиск Windows).
  5. Введите команду «adb devices» и нажмите «Enter».
  6. На экране смартфона подтвердите соединение с компьютером.
  7. Введите запрос формата «adb install XXX», используя вместо «XXX» имя файла приложения (например, «adb install NashStore.apk»).
  8. Нажмите клавишу «Enter».
Как установить приложение через компьютер. Чтобы научиться пользоваться ADB, нужно потратить 20-30 минут, но потом вы будете выполнять любые действия на автомате. Фото.

Чтобы научиться пользоваться ADB, нужно потратить 20-30 минут, но потом вы будете выполнять любые действия на автомате

В этот момент на экране смартфона появится запрос на установку приложения по USB. Дайте разрешение и подождите несколько секунд, после чего программа будет готова к использованию на мобильном устройстве.

Как установить приложение через компьютер. Смартфон запросит разрешение на установку. Фото.

Смартфон запросит разрешение на установку

При возникновении проблем советую ознакомиться с текстом про то, почему на Андроиде не устанавливаются приложения. Там вы найдете ответы на все интересующие вопросы. За уточнениями отправляйтесь в наш телеграм-чат, где помогают каждому.

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