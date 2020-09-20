Как на Android включить звуковое оповещение о зарядке смартфона

Думаю, вы обратили внимание на то, что в последнее время сохранение доступных аккумулятору циклов зарядки буквально стало навязчивой идеей для многих пользователей. Чтобы не допустить преждевременного, по их мнению, старения батареи, они идут на самые разные ухищрения. Одни стараются не допустить, чтобы смартфон зарядился больше 80%, другие не разряжают его ниже 40%, но цель, которую преследуют они, состоит в одном и том же – не дать смартфону потратить полный цикл зарядки, а растянуть его на несколько сеансов. Вот только на практике это не имеет никакого смысла, потому что в этом случае заряжать смартфон приходится в несколько раз чаще. Куда эффективнее просто не допускать его пресыщения.

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По большому счёту пресыщение – это не совсем верный термин. Дело в том, что современные аккумуляторы оснащены специальными контроллерами, которые не позволяют им зарядиться больше, чем нужно. Однако, если не отключить смартфон от сети электропитания по достижении им 100% зарядки, он будет испытывать микропотери энергии, которые будет сам же и восполнять. В результате такого воздействия начинает сокращаться количество доступных циклов, и аккумулятор начинает деградировать, теряя свою ёмкость и способность удерживать энергию. Поэтому лучше просто вовремя снимать аппарат с зарядки.

Как узнать, через сколько зарядится смартфон

По умолчанию в смартфонах нет встроенного механизма, который бы останавливал зарядку при достижении определённого уровня. Это довольно странно, потому что автомобили Tesla, которые работают от аккумуляторов, такую фишку имеют, и, по словам Илона Маска, она способна не допускать холостой зарядки и микропотерь энергии. Однако можно установить своего рода будильник, который будет срабатывать, когда смартфон полностью (или не полностью, тут уж как решите) зарядится.

Перейдите по этой ссылке и скачайте приложение «Заряженная батарея и Антивор»;

Запустите приложение и дайте ему необходимые для работы привилегии;

Перейдите в «Настройки» и сконфигурируйте звук, условия его срабатывания и т.д.;

Подключите смартфон к зарядке и активируйте приложение.

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После того как вы активируете «Заряженная батарея и Антивор», приложение начнёт отслеживать сразу три показателя: текущий уровень зарядки, оставшееся до достижения 100% время и температура аккумулятора. Очень приятно видеть здесь именно последний показатель, который позволяет предупредить перегрев аккумулятора ещё до того, как это случится. То есть, как видите, тут всё направлено на то, чтобы уберечь батарею от неприятных последствий в виде преждевременного устаревания и снижения способности накапливать энергию.

Будильник о зарядке на Android

После того как смартфон зарядится до 100%, сработает звуковой сигнал, который призовёт вас отключить его от сети электропитания. Однако, если перейти в «Настройки» можно снизить этот показатель. В результате «будильник» будет звенеть по достижении 60, 70, 80% и т.д. То есть вы сможете установить срабатывание именно на той отметке, до которой вы хотите подзарядить свой аппарат. Чтобы отключить сигнал, достаточно будет либо вытащить зарядный кабель из гнезда, либо нажать на кнопку отключения, которая появится на экране.

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Насколько эффективно это приложение позволяет отсрочить износ аккумулятора? Однозначно ответить на этот вопрос сложно. С одной стороны, мы достоверно не знаем, как быстро снижается ёмкость батареи, если оставлять её заряжаться на всю ночь. Ведь если один цикл «уйдёт» от 100-150 ночных зарядок, когда смартфон в холостую несколько часов поддерживает заряд на уровне 100%, то, скорее всего, заметить какие-то изменения вам не удастся. Но, с другой стороны, тут очень важен эффект плацебо. То есть если вы боитесь, что ваш смартфон «перезарядится», вам сигнал, оповещающий о полной зарядке, может стать хорошим подспорьем в борьбе за сохранение ресурса аккумулятора.