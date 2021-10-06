Как на Андроид восстановить удалённые фото и другие данные

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Иван Кузнецов 0

Я терпеть не могу карты памяти. Даже если у меня на смартфоне не будет хватать места, я лучше удалю часть данных, но не прибегну к внешнему накопителю. Мало того, что карты памяти в 100% случаев работают медленнее встроенного хранилища, потому что их производители используют менее совершенный стандарт, так они ещё и довольно часто выходят из строя ни с того, ни с сего, лишая вас накопленной информации. Но ведь добровольное удаление данных — это не лучший выход. В конце концов, вместе с ненужным шлаком можно запросто удалить и вполне себе ценную информацию. Но её можно восстановить, и это радует.

Восстановление

Вы можете восстановить удаленные фото несколькими способами

Чаще всего пользователи, которые хотят освободить место в хранилище своего смартфона, удаляют фотографии. Не приложения, которые в любой момент можно скачать из Google Play заново, а фотографии, которые по умолчанию просто так не восстановить. По крайней мере, если говорить о штатных средствах Android, которые если и существуют, то работают с рядом серьёзных оговорок.

Как восстановить удалённые фото

Чтобы восстановить удалённые фото на Android, которые были стёрты уже достаточно давно, вам потребуется стороннее ПО. Это единственный способ вернуть старые снимки, удалённые из памяти больше месяца назад, если вы не озаботились их сохранением на стороне. Впрочем, утилита Tenorshare UltData for Android знает своё дело на все сто, поэтому сомневаться в её эффективности точно не приходится. Мы это знаем по опыту работы с версией для восстановления данных на iOS.

  • Скачайте UltData для Android себе на Mac или ПК;
  • Подключите смартфон к компьютеру по кабелю;
Передача данных

Не забудьте включить функцию передачи данных

  • В шторке уведомлений включите передачу файлов;
  • Откройте «Настройки» — «Система и обновления»;
Отладка

Отладка по USB обязательна для восстановления данных

  • Включите «Отладка по USB» и нажмите «Доверять»;
UltData

Нажмите кнопку «Восстановление данных»

  • Запустите UltData for Android и выберите «Восстановить данные»;
Типы данных

Выберите типы данных для восстановления

  • Выберите фото или другие типы данных, которые хотите восстановить;
Фото

Фотографии восстанавливаются на компьютер, а оттуда — на смартфон

  • Нажмите «Начать», разблокируйте телефон и подтвердите восстановление;
  • Выберите фотографии, которые нашла утилита, и сохраните их себе.

UltData for Android

UltData for Android восстанавливает в том числе довольно старые снимки, удалённые несколько месяцев назад. Но, несмотря на это, иногда бывает так, что фотографии, которые были стёрты слишком давно, повреждаются, и утилита уже оказывается не в силах полноценно восстановить их. Поэтому не удивляйтесь. Но, мой личный опыт показал, что успешно восстанавливается до 98% всех удалённых ранее фотографий. Остальное приходится на совсем уж древние фото. Вы можете воспользоваться промокодом TENORRU30, чтобы получить скидку 30% на покупку лицензии, а разработчик обещает 100-процентный возврат средств в течение 7 дней, если утилита не сможет восстановить ваши данные.

Как восстановить фото из недавно удалённых

Если вы удалили фотографии с Android меньше месяца назад, у вас есть возможность не использовать внешний софт, а восстановить их самостоятельно. Дело в том, что подавляющее большинство смартфонов поддерживает функцию корзины для снимков, куда они перемещаются после удаления и хранятся там в течение 30 дней, удаляясь только по их истечении. Поэтому, если вы вовремя одумались и решили восстановить стёртые фото, у вас есть такая возможность. Разумеется, при условии, что вы не удаляли их из папки с удалёнными фото.

  • Запустите приложение «Галерея» на Android;
  • Откройте раздел «Альбомы» внизу экрана;
Недавно удаленное

Вы можете восстановить удаленные фото в течение 30 дней

  • Пролистайте вниз и выберите «Недавно удалённое»;
  • Отметьте фото или видео и нажмите «Восстановить».

Фотографии, которые хранятся в альбоме с недавно удалёнными, фактически не удаляются. Поэтому нет риска, что они повредятся и не восстановятся. Ведь всё то время, пока они продолжают оставаться на устройстве, они расходуют столько же памяти, как и обычные снимки. Учитывайте это, если чистите память от ненужных фотографий, которых накопитель слишком уж много. Их перенос в папку с удалёнными снимками не освободит пространство на диске, а только введёт вас в заблуждение.

Как скачать фото из «Гугл фото» в галерею

Третий способ заключается в том, чтобы загрузить фотографии из облака. Несмотря на то что на Android практика резервного копирования распространена не так широко, как на iOS, у Google есть облачный сервис для хранения снимков и видеозаписей «Google Фото». Он по умолчанию предустанавливается на все смартфоны под управлением Android, а значит, скорее всего, в автоматическом режиме выгружает ваши фото в облачное хранилище.

  • Запустите у себя на смартфоне «Google Фото»;
  • Авторизуйтесь со своим аккаунтом Google;
Гугл фото

В Гугл фото ваши снимки хранятся бесконечно

  • Найдите нужные фото, если они были сохранены;
  • Выберите их и скачайте себе на устройство.

Важное уточнение: фотографии, которые загружаются в «Google Фото», сохраняются там не в исходном качестве. Алгоритмы сервиса немного сжимают их, чтобы они занимали меньше места. То есть это будут по-прежнему очень качественные снимки, которые визуально будет не отличить от оригинала, но для обработки они уже не подойдут, потому что будут иметь более низкое разрешение. Это делается для экономии пространства, но при желании вы можете включить загрузку в облако оригинальных фото.

Как восстановить Ватсап

Но бывают ситуации, когда нужно вернуть не просто фото, хранящиеся или хранившиеся в памяти смартфона, но и восстановить WhatsApp. В конце концов, за время использования мессенджера мы получаем через него десятки гигабайт данных, включая снимки и видеозаписи, которые зачастую удаляем, чтобы не занимать место, причём нередко — вместе с чатами. Несмотря на это, у вас есть возможность восстановить как сами фото, так и текстовую переписку.

  • Подключите смартфон к компьютеру по кабелю;
  • В шторке уведомлений включите передачу файлов;
WhatsApp

Для восстановления переписки Ватсап тоже потребуется включить передачу файлов

  • Откройте «Настройки» — «Система и обновления»;
  • Включите «Отладка по USB» и нажмите «Доверять»;
Ватсап

Здесь нужно выбрать восстановление чатов Ватсап

  • Запустите UltData for Android и выберите «Восстановить данные WhatsApp»;
Whatsapp

Вы можете сами выбрать типы данных для восстановления

  • Выберите типы данных, которые необходимо восстановить;
  • Дождитесь их обнаружения утилитой и нажмите «Восстановить».

UltData for Android восстанавливает довольно широкий перечень данных, который включает в себя не только переписку, но и много сопутствующих сведений. Это могут быть голосовые сообщения, гиф-анимации, обои чата, фото профиля, стикеры и много всего другого. Правда, учитывайте, что это платная функция. Поэтому, чтобы восстанавливать удалённую переписку в WhatsApp с помощью UltData for Android, придётся купить платную лицензию. Но оно того стоит, поверьте.

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