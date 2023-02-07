Как начать игру заново на Android

Практически каждая игра на телефоне устроена таким образом, что в ней интересно проводить время только на начальном этапе, когда пользователя знакомят с правилами и режимами, а после каждого задания он получает огромное количество баллов. По достижении определенного уровня процесс превращается в рутину, а ощущение прогресса исчезает. Кроме того, на первых порах многие пользователи допускают ошибки, не позволяющие добиться внутриигрового успеха в будущем. Чтобы все это исправить, нужно начать игру заново.

Просто начать новую игру

Если вы играете в проекты, которые не завязаны на подключении к интернету, или по крайней мере не имеют онлайн-режима, то начать игру с начала можно через настройки приложения. От вас требуется лишь внимательно осмотреть меню и найти нужную опцию.

Если игра обладает сюжетной линией, то приложение позволит сохранить игровой прогресс, чтобы вернуться к нему в будущем. Но у каждого приложения свои нюансы, поэтому не нажимайте кнопку «Новая игра», если не уверены, что в какой-то момент вам вновь не захочется продолжить с определенного места.

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Как очистить данные игры

И все-таки вы вряд ли бы занимались поиском ответа на вопрос, как начать игру заново на Андроид, если бы все было так просто. В подавляющем большинстве мобильных проектов отсутствует кнопка «Начать новую игру», которая могла бы стать палочкой-выручалочкой. Но вы можете обойтись и без нее, удалив данные игры:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения». Найдите нужную игру. Нажмите кнопку «Очистить» и подтвердите полную очистку данных.

Теперь, когда вы вновь запустите игру, она попросит вас авторизоваться в аккаунте Google. Смело выбирайте текущий профиль, не заморачиваясь над созданием нового, так как после этого приложение предложит либо загрузить прогресс, либо начать игру заново. В нашем случае, разумеется, подходит второй вариант.

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Клонирование игр

В качестве дополнения к предыдущему способу советую рассмотреть функцию клонирования игр, доступную на большинстве смартфонов под управлением Android. Суть ее заключается в том, что мы создаем клон приложения с пустым прогрессом. Это отличный способ начать игру заново, если вы, например, хотите дать поиграть другому человеку, не переживая о сохранности собственных данных:

Откройте настройки устройства. Найдите опцию «Клонирование приложений». Активируйте функцию. Выберите игру, для которой нужно создать копию.

Если вы не смогли найти ничего подобного в настройках своего телефона, то установите специальное приложение для клонирования. Также пригодится функция второго пространства Android, создающая копию не игры, а целой оболочки.

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Войти в новый аккаунт Гугл

Некоторые приложения даже после сброса и повторной авторизации не позволяют начать играть с начала, так как весь прогресс автоматически подгружается из облака Google. Плюс ко всему, стирая данные, вы обрекаете себя на долгое ожидание повторного скачивания контента. Если не хотите тратить на это время, предлагаю просто войти в новый аккаунт Гугл. Сделать это получится даже через саму игру.

К примеру, в Real Racing 3 нужно нажать кнопку «Выйти», а затем — самостоятельно войти в другую учетную запись. Если у вас нет дополнительного профиля, прочитайте наш текст о том, как создать аккаунт Google. А еще посмотрите на альтернативный вариант входа через Play Игры:

Запустите приложение Play Игры. Откройте вкладку «Профиль». Нажмите на «три точки» в правом верхнем углу. Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Выбор аккаунта для игр». Нажмите кнопку «Изменить» напротив интересующего проекта, а затем — «Выйти».

Теперь, когда вы снова зайдете в игру, она попросит выбрать профиль из существующих или добавить еще один аккаунт. При этом все данные приложения останутся на месте, то есть вам не придется тратить время на повторную загрузку контента.

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Как удалить прогресс игры

Все, о чем мы говорили ранее — это довольно щадящие методы начала новой игры без удаления прогресса. Каждый из них позволяет вернуться на прежний уровень, просто выбрав основной аккаунт. Но еще можно сбросить прогресс в игре, чтобы его нельзя было восстановить:

Откройте настройки аккаунта в приложении Play Игры, используя предыдущую инструкцию. Перейдите в раздел «Удалить аккаунт Play Игр и данные». Нажмите кнопку «Удалить» напротив нужного приложения. Подтвердите свое действие, еще раз нажав «Удалить».

Теперь прогресс, если он сохранялся на облаке Google Drive, окажется стерт. При следующем запуске у вас не останется выбора: начать игру заново или продолжить. Вы будете вынуждены играть с начала, потеряв весь прогресс без возможности его восстановления в будущем.