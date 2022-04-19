Что такое второе пространство на смартфоне и зачем оно нужно

Современные смартфоны буквально кишат различными функциями, о которых простой пользователь даже не догадывается. Нет, серьезно, даже опытные юзеры, с которыми мне доводилось общаться оказывается не в курсе самых базовых фич. Мы стараемся регулярно освещать все необходимые фишки и сегодня хотели бы поговорить о еще одной интересной настройке Android-смартфонов, которая называется Второе пространство. Больше чем уверен, что после прочтения каждый возьмет ее себе на заметку и начнет обращаться к ней чаще, чем сейчас. Плюс, ее наличие может стать критерием выбора смартфона, ведь рабочее пространство поддерживают далеко не все устройства.
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Содержание
Зачем нужно второе пространство в смартфоне
Второе пространство - функция смартфона, с помощью которой каждый пользователь может создать второй, независимый от основного, рабочий стол и работать с ним, как со вторым устройством.
Сценариев использования рабочего пространство очень много, мы перечислим лишь основные:
- С помощью второго рабочего стола можно разграничить рабочее и личное пространство (простите за тавтологию) в своем гаджете. Весь развлекательный контент оставить в одной учетной записи, а во втором хранить все необходимое для работы.
- Второе пространство пригодится для безопасного хранения разных документов, фото, видео и другого контента. Получается что-то вроде облачного хранилища внутри памяти смартфона.
- Если вы часто даете смартфон другим пользователям (актуально с детьми), можно включить второе пространство и скрыть от посторонних глаз некоторые приложения, пароли и настройки.
На каких смартфонах есть второе пространство
Изначально, второе пространство было уникальной фишкой смартфонов Xiaomi. Все устройства, начиная с MIUI 8 поддерживали эту фичу. Понятно, что все суббренды известной китайской компании тоже имеют такую функциональность. Вы без проблем можете настроить второе пространство на Xiaomi, Redmi и Poco.
Также второе пространство есть на cмартфонах Huawei и Honor, там эта функция называется Private Space и немного отличается от таковой в Сяоми, но проблем с этим возникнуть не должно.
Если же вы пользуетесь другим устройством, включить второе пространство тоже не будет проблемой. В Google Play уже давно есть приложения, которые практически полностью копируют функциональной встроенной функции. Лучшее из них — Parallel Space.
С его помощью вы сможете клонировать любое приложение, создавать несколько аккаунтов, выбирать темы для доаолнительного рабочего стола и даже скачивать разные приложения так, чтобы они не высвечивались в основном пространстве.
Как включить второе пространство на смартфоне
Чтобы включить второе пространство на Xiaomi, Redmi и Poco, вам необходимо:
- Открыть настройки на своем смартфоне, перейти в раздел Особые возможности.
- Далее перейти во вкладку Второе пространство, тапнуть на кнопку Создать второе пространство.
- Подождать загрузки второго рабочего стола (обычно не дольше 2 минут), нажать на кнопку Далее.
- Выбирать способ перехода во второе пространство: пароль или ярлык на рабочем столе (как вам удобнее).
- При необходимости указать пароль для второго пространства, нажать кнопку Задать.
- После этого вас перебросит на второй рабочий стол.
Как открыть второе пространство на Xiaomi
Открыть второе пространство можно с помощью двух способов. Либо через ярлык (отдельная иконка с приложением, которая называется Переход), либо еще проще — через пароль. Вы просто вводите тот пароль, который вам нужен на экране блокировки и автоматически попадаете в нужное вам пространство.
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Как настроить второе пространство
Чтобы настроить второе пространство на Xiaomi, вам необходимо:
- Открыть второе пространство с помощью способа, который вы указали при его создании.
- Далее открыть Настройки, перейти во вкладку Второе пространство.
После этого перед вами будет целый список параметров, которые можно изменить для второго пространства:
- Пароль второго пространства.
- Отображение ярлыка в Настройках.
- Создать ярлык на рабочем столе (если вы хотите изменить способ перехода во второе пространство).
- Отображение уведомления от второго пространства.
- Отдельный раздел Перемещение данных, в котором можно настроить файлы для экспорта и импорта во второе пространство.
- Отображение значка второго пространства в верхней строке смартфона.
В принципе, этого более чем хватает для комфортной работы. Конечно, особого внимания заслуживает раздел Перемещение данных. Заранее задайте все необходимые параметры импорта фото, видео и других файлов, чтобы потом не бежать в Гугл с запросом куда пропали фотографии на Android.
Как удалить второе пространство в смартфоне
Второе пространство — весьма сложная функция. С одной стороны, она сильно упрощает жизнь для всех пользователей и предлагает колоссальное количество разных фишек, с другой — может показаться многим непосильной, особенно если вы настраиваете ее для себя. Не поймите неправильно, просто не каждый способен жить двумя жизнями.
Чтобы удалить второе пространство на Xiaomi, вам необходимо:
- Открыть настройки, перейти во вкладку Второе пространство.
- Далее пролистать до пункта Удаление второго пространства (если вы пользуетесь смартфоном со второго рабочего стола), либо нажать на иконку Корзины (если сидите через основное пространство).
- После этого необходимо подтвердить действие и согласиться с переносом данных со второго рабочего стола.
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