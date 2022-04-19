Что такое второе пространство на смартфоне и зачем оно нужно

Современные смартфоны буквально кишат различными функциями, о которых простой пользователь даже не догадывается. Нет, серьезно, даже опытные юзеры, с которыми мне доводилось общаться оказывается не в курсе самых базовых фич. Мы стараемся регулярно освещать все необходимые фишки и сегодня хотели бы поговорить о еще одной интересной настройке Android-смартфонов, которая называется Второе пространство. Больше чем уверен, что после прочтения каждый возьмет ее себе на заметку и начнет обращаться к ней чаще, чем сейчас. Плюс, ее наличие может стать критерием выбора смартфона, ведь рабочее пространство поддерживают далеко не все устройства.

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Зачем нужно второе пространство в смартфоне

Второе пространство - функция смартфона, с помощью которой каждый пользователь может создать второй, независимый от основного, рабочий стол и работать с ним, как со вторым устройством.

Сценариев использования рабочего пространство очень много, мы перечислим лишь основные:

С помощью второго рабочего стола можно разграничить рабочее и личное пространство (простите за тавтологию) в своем гаджете. Весь развлекательный контент оставить в одной учетной записи, а во втором хранить все необходимое для работы.

(простите за тавтологию) в своем гаджете. Весь развлекательный контент оставить в одной учетной записи, а во втором хранить все необходимое для работы. Второе пространство пригодится для безопасного хранения разных документов , фото, видео и другого контента. Получается что-то вроде облачного хранилища внутри памяти смартфона.

, фото, видео и другого контента. Получается что-то вроде облачного хранилища внутри памяти смартфона. Если вы часто даете смартфон другим пользователям (актуально с детьми), можно включить второе пространство и скрыть от посторонних глаз некоторые приложения, пароли и настройки.

На каких смартфонах есть второе пространство

Изначально, второе пространство было уникальной фишкой смартфонов Xiaomi. Все устройства, начиная с MIUI 8 поддерживали эту фичу. Понятно, что все суббренды известной китайской компании тоже имеют такую функциональность. Вы без проблем можете настроить второе пространство на Xiaomi, Redmi и Poco.

Также второе пространство есть на cмартфонах Huawei и Honor, там эта функция называется Private Space и немного отличается от таковой в Сяоми, но проблем с этим возникнуть не должно.

Если же вы пользуетесь другим устройством, включить второе пространство тоже не будет проблемой. В Google Play уже давно есть приложения, которые практически полностью копируют функциональной встроенной функции. Лучшее из них — Parallel Space.

С его помощью вы сможете клонировать любое приложение, создавать несколько аккаунтов, выбирать темы для доаолнительного рабочего стола и даже скачивать разные приложения так, чтобы они не высвечивались в основном пространстве.

Скачать Parallel Space

Как включить второе пространство на смартфоне

Чтобы включить второе пространство на Xiaomi, Redmi и Poco, вам необходимо:

Открыть настройки на своем смартфоне, перейти в раздел Особые возможности.

Далее перейти во вкладку Второе пространство, тапнуть на кнопку Создать второе пространство.

Подождать загрузки второго рабочего стола (обычно не дольше 2 минут), нажать на кнопку Далее.

Выбирать способ перехода во второе пространство: пароль или ярлык на рабочем столе (как вам удобнее).

При необходимости указать пароль для второго пространства, нажать кнопку Задать.

После этого вас перебросит на второй рабочий стол.

Как открыть второе пространство на Xiaomi

Открыть второе пространство можно с помощью двух способов. Либо через ярлык (отдельная иконка с приложением, которая называется Переход), либо еще проще — через пароль. Вы просто вводите тот пароль, который вам нужен на экране блокировки и автоматически попадаете в нужное вам пространство.

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Как настроить второе пространство

Чтобы настроить второе пространство на Xiaomi, вам необходимо:

Открыть второе пространство с помощью способа, который вы указали при его создании.

Далее открыть Настройки, перейти во вкладку Второе пространство.

После этого перед вами будет целый список параметров, которые можно изменить для второго пространства:

Пароль второго пространства.

Отображение ярлыка в Настройках.

Создать ярлык на рабочем столе (если вы хотите изменить способ перехода во второе пространство).

Отображение уведомления от второго пространства.

Отдельный раздел Перемещение данных, в котором можно настроить файлы для экспорта и импорта во второе пространство.

Отображение значка второго пространства в верхней строке смартфона.

В принципе, этого более чем хватает для комфортной работы. Конечно, особого внимания заслуживает раздел Перемещение данных. Заранее задайте все необходимые параметры импорта фото, видео и других файлов, чтобы потом не бежать в Гугл с запросом куда пропали фотографии на Android.

Как удалить второе пространство в смартфоне

Второе пространство — весьма сложная функция. С одной стороны, она сильно упрощает жизнь для всех пользователей и предлагает колоссальное количество разных фишек, с другой — может показаться многим непосильной, особенно если вы настраиваете ее для себя. Не поймите неправильно, просто не каждый способен жить двумя жизнями.

Чтобы удалить второе пространство на Xiaomi, вам необходимо:

Открыть настройки, перейти во вкладку Второе пространство.

Далее пролистать до пункта Удаление второго пространства (если вы пользуетесь смартфоном со второго рабочего стола), либо нажать на иконку Корзины (если сидите через основное пространство).

После этого необходимо подтвердить действие и согласиться с переносом данных со второго рабочего стола.

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