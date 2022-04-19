Что такое второе пространство на смартфоне и зачем оно нужно

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Артем Рахматуллин 0

Современные смартфоны буквально кишат различными функциями, о которых простой пользователь даже не догадывается. Нет, серьезно, даже опытные юзеры, с которыми мне доводилось общаться оказывается не в курсе самых базовых фич. Мы стараемся регулярно освещать все необходимые фишки и сегодня хотели бы поговорить о еще одной интересной настройке Android-смартфонов, которая называется Второе пространство. Больше чем уверен, что после прочтения каждый возьмет ее себе на заметку и начнет обращаться к ней чаще, чем сейчас. Плюс, ее наличие может стать критерием выбора смартфона, ведь рабочее пространство поддерживают далеко не все устройства.

Второе пространство — функция, которую многие игнорируют. Но, будьте уверены, она стоит внимания.

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Зачем нужно второе пространство в смартфоне

Второе пространство - функция смартфона, с помощью которой каждый пользователь может создать второй, независимый от основного, рабочий стол и работать с ним, как со вторым устройством.

Сценариев использования рабочего пространство очень много, мы перечислим лишь основные:

  • С помощью второго рабочего стола можно разграничить рабочее и личное пространство (простите за тавтологию) в своем гаджете. Весь развлекательный контент оставить в одной учетной записи, а во втором хранить все необходимое для работы.
  • Второе пространство пригодится для безопасного хранения разных документов, фото, видео и другого контента. Получается что-то вроде облачного хранилища внутри памяти смартфона.
  • Если вы часто даете смартфон другим пользователям (актуально с детьми), можно включить второе пространство и скрыть от посторонних глаз некоторые приложения, пароли и настройки.

На каких смартфонах есть второе пространство

Изначально, второе пространство было уникальной фишкой смартфонов Xiaomi. Все устройства, начиная с MIUI 8 поддерживали эту фичу. Понятно, что все суббренды известной китайской компании тоже имеют такую функциональность. Вы без проблем можете настроить второе пространство на Xiaomi, Redmi и Poco.

Изначально второе пространство было доступно только на Xiaomi. Позже подтянулись другие бренды.

Также второе пространство есть на cмартфонах Huawei и Honor, там эта функция называется Private Space и немного отличается от таковой в Сяоми, но проблем с этим возникнуть не должно.

Если же вы пользуетесь другим устройством, включить второе пространство тоже не будет проблемой. В Google Play уже давно есть приложения, которые практически полностью копируют функциональной встроенной функции. Лучшее из них — Parallel Space.

С его помощью вы сможете клонировать любое приложение, создавать несколько аккаунтов, выбирать темы для доаолнительного рабочего стола и даже скачивать разные приложения так, чтобы они не высвечивались в основном пространстве.

Основная функция программы — клонирование приложений, но есть и настройка рабочего стола.

Скачать Parallel Space

Как включить второе пространство на смартфоне

Чтобы включить второе пространство на Xiaomi, Redmi и Poco, вам необходимо:

  • Открыть настройки на своем смартфоне, перейти в раздел Особые возможности.

    • Найдите пункт Второе пространство в Настройках.

  • Далее перейти во вкладку Второе пространство, тапнуть на кнопку Создать второе пространство.
  • Подождать загрузки второго рабочего стола (обычно не дольше 2 минут), нажать на кнопку Далее.

    • Настройка пространства обычно не занимает больше 2 минут.

  • Выбирать способ перехода во второе пространство: пароль или ярлык на рабочем столе (как вам удобнее).
  • При необходимости указать пароль для второго пространства, нажать кнопку Задать.

    • Задайте пароль для второго пространства.

  • После этого вас перебросит на второй рабочий стол.

Как открыть второе пространство на Xiaomi

Открыть второе пространство можно с помощью двух способов. Либо через ярлык (отдельная иконка с приложением, которая называется Переход), либо еще проще — через пароль. Вы просто вводите тот пароль, который вам нужен на экране блокировки и автоматически попадаете в нужное вам пространство.

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Как настроить второе пространство

Чтобы настроить второе пространство на Xiaomi, вам необходимо:

  • Открыть второе пространство с помощью способа, который вы указали при его создании.
  • Далее открыть Настройки, перейти во вкладку Второе пространство.

После этого перед вами будет целый список параметров, которые можно изменить для второго пространства:

  • Пароль второго пространства.
  • Отображение ярлыка в Настройках.
  • Создать ярлык на рабочем столе (если вы хотите изменить способ перехода во второе пространство).
  • Отображение уведомления от второго пространства.
  • Отдельный раздел Перемещение данных, в котором можно настроить файлы для экспорта и импорта во второе пространство.
  • Отображение значка второго пространства в верхней строке смартфона.

Вот так выглядят настройки второго пространства на Xiaomi.

В принципе, этого более чем хватает для комфортной работы. Конечно, особого внимания заслуживает раздел Перемещение данных. Заранее задайте все необходимые параметры импорта фото, видео и других файлов, чтобы потом не бежать в Гугл с запросом куда пропали фотографии на Android.

Как удалить второе пространство в смартфоне

Второе пространство — весьма сложная функция. С одной стороны, она сильно упрощает жизнь для всех пользователей и предлагает колоссальное количество разных фишек, с другой — может показаться многим непосильной, особенно если вы настраиваете ее для себя. Не поймите неправильно, просто не каждый способен жить двумя жизнями.

Чтобы удалить второе пространство на Xiaomi, вам необходимо:

  • Открыть настройки, перейти во вкладку Второе пространство.
  • Далее пролистать до пункта Удаление второго пространства (если вы пользуетесь смартфоном со второго рабочего стола), либо нажать на иконку Корзины (если сидите через основное пространство).
  • После этого необходимо подтвердить действие и согласиться с переносом данных со второго рабочего стола.

Учтите, что способы удаления второго рабочего пространства разные.

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