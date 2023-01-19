Как найти человека по фото с телефона? Здесь все способы

У каждого из нас есть след в интернете, который может быть использован другим человеком. С какой целью — вопрос открытый. Но, в частности, цифровой след позволяет найти человека по фото. Если пользователь выкладывал в открытый доступ свои снимки или случайно засветился на каком-то сайте, то базовую информацию о нем можно отыскать всего за пару кликов. Сегодня мы попытаемся понять, как работает поиск человека по фото, а также попробуем разобраться, какой сервис лучше всего подходит для решения этой задачи.

Поиск по фото Яндекс и Google

У многих поисковиков, включая Яндекс и Google есть сервис, агрегирующий изображения. Помимо прочего в их число попадают снимки из социальных сетей, что впоследствии помогает найти по фото человека в интернете. Работают такие сервисы следующим образом:

Откройте главную страницу Яндекс Картинок или Google Картинок. Нажмите кнопку в виде фотоаппарата, чтобы загрузить картинку. Дождитесь окончания поиска.

Разумеется, Яндекс и Google далеко не всегда позволяют найти соцсеть человека по фото, ведь не все люди делают свои профили открытыми. Плюс алгоритмы столь крупных поисков не заточены под анализ мельчайших деталей лица, чтобы целенаправленно искать пользователей, пытаясь анализировать степень сходства. Поэтому, если вы загружаете снимок, который нигде не размещался ранее, шанс на удачный поиск по фото Яндекс становится минимальным.

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Приложения для поиска людей по фото

Помимо поисковых систем, агрегирующих картинки, существуют приложения для поиска по фото. Среди них я бы выделил:

Об этих программах я уже рассказывал в тексте о том, как работает поиск по картинке с телефона, где отмечал, что, по сути, они являются агрегаторами сразу нескольких сервисов вроде Google Images. Эти утилиты помогут найти людей по фото в соцсетях только в случае, если снимки размещались в открытом доступе.

Вместе с тем на просторах Google Play можно встретить специальное приложение для поиска людей по фото. Например:

В отличие от других программ, эти заточены именно под работу с лицами, а также имеют огромную базу открытых аккаунтах в социальных сетях. Но порой дают о себе знать серьезные погрешности. Такие, например, как 93-процентное сходство Людмилы с Джонни Деппом. Кроме того, некоторые приложения для поиска человека по фото являются платными, пускай и предлагают пробный период.

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Search4faces — найти человека в сетях по фото

Пожалуй, самым адекватным сервисом поиска людей по фото является Search4Face. Он бесплатен, имеет огромную базу профилей в VK, Одноклассниках и TikTok. Чтобы найти человека по фотографии, действуйте следующим образом:

Откройте главную страницу Search4Face. Выберите алгоритм поиска (профиль VK, публичные персоны и так далее) и нажмите кнопку «Перейти». Загрузите фотографию, нажав соответствующую кнопку. Упростите поиск, указав пол, возраст, страну и город проживания человека. Нажмите кнопку «Найти».

В зависимости от выбранного алгоритма точность поиска по фото составит 10-69%. Лучше всего Search4faces ищет людей в VK, а хуже всего — в TikTok. Не забывайте, что многие пользователи в своих социальных сетях указывают неправильный возраст, пол, имя и место проживания. Из-за этого поиск становится менее точным.

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VK.watch — поиск человека по фото в ВК

Найти человека по фото в ВК вам также поможет сервис VK.watch. Все, что вам потребуется — нажать кнопку «Фото лица», выбрать изображение и дождаться результатов поиска. Учитывайте особенности сервиса, которые заключаются в работе только с ВКонтакте. Поэтому найти Джонни Деппа через VK.watch не получится. А вот с поиском других людей, имеющих свой профиль в социальной сети, проблем нет.

VK.watch — инструмент, позволяющий найти человека по фото ВК бесплатно. Однако через пару-тройку запросов сервис предложит оформить подписку по цене от 4 до 200 евро в месяц.

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Телеграм-бот найти человека

Если вы любите Telegram и привыкли делать все через него, то можете воспользоваться ботом для поиска людей. Вот несколько вариантов:

И что же с ними делать? Действуйте по инструкции:

Откройте чат с любым ботом. Нажмите кнопку «Старт». Прикрепите фото человека, которого нужно найти.

В зависимости от выбранного бота он либо сразу выдаст вам список результатов со ссылками на социальные сети человека, либо попросит оформить платную подписку. Делать это или нет — ваше право. В любом случае есть масса других способов бесплатного поиска людей по фото, о которых я уже рассказал выше.