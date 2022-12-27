Как пользоваться поиском по картинке с телефона

Алгоритмы поисковых систем все время развиваются. Если раньше мы могли искать информацию только по запросу, вводя его в Яндексе или Google, то теперь каждому из нас стал доступен поиск по картинке. Можно придумать сколько угодно сценариев использования этой функции от попытки найти товар по фото до нахождения аналогичного изображения в более высоком качестве. Причем для обращения к подобному типу поиска не обязательно садиться за компьютер, ведь все необходимые алгоритмы поддерживаются даже на самом простом смартфоне.

Поиск по фото Яндекс

Лучше всего функция реализована в поисковиках вроде Яндекс и Google. В начале этого года мы уже рассказывали о том, как работает Гугл поиск по фото. Так что сейчас подробнее остановимся на решениях, которые предлагает российский конкурент.

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Если вы являетесь пользователем Яндекс Браузера или фирменного приложения компании, то вам удастся выполнить поиск по картинке прямо на странице сайта, где размещено изображение. Для этого нужно задержать палец на фото, а во всплывающем меню выбрать опцию «Поиск по изображению».

В зависимости от того, что изображено на картинке, Яндекс предложит несколько вариантов выдачи. В обязательном порядке это будет информация об изображении, подборка похожих фото и сайты, на которых использовался файл. При обнаружении товара поисковая система даст ссылку на него в онлайн-магазине.

Умная камера Яндекс

В прошлом году в основных приложениях российской компании, включая Яндекс Браузер, а также на главной странице ya.ru, появилась умная камера Алиса. Это своего рода аналог Google Объектива, позволяющий искать по фото информацию обо всем на свете. За счет искусственного интеллекта камера найдет товар, покажет пищевую ценность продукта, распознает текст, а также сделает перевод или решит уравнение. Штука полезная, и наверняка она пригодится вам во многих сценариях.

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Но нас прежде всего интересует поиск по фото. Поэтому посмотрите, как включить умную камеру Яндекс и найти нужную информацию:

Запустите приложение Яндекс, Yandex Browser или откройте страницу ya.ru в любом другом браузере на телефоне. Нажмите кнопку умной камеры. Наведите объектив на предмет, информацию о котором вы ищете. Распознав объект, камера покажет основные сведения, но вы можете нажать кнопку «Найти», чтобы получить дополнительную информацию.

Также камера является отличным инструментом для поиска по картинке с телефона, если изображение сохранено в памяти устройства. Как только она откроется, нажмите кнопку в правом нижнем углу экрана и выберете фото.

Как и в случае со стандартным поиском по картинке Яндекс, результат выдачи зависит от того, что изображено на фото. По умолчанию это сведения о найденных объектах, но при желании можно воспользоваться вкладками «Товары», «Похожие» и «Сайты».

Приложения для поиска картинок

Поиск картинки по фото с телефона не ограничивается возможностями Google и Яндекс. В Google Play есть несколько интересных приложений, объединяющих функции сразу нескольких поисковых систем. О трех из них я хочу вам рассказать.

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Search By Image — поиск картинки по фото

Скачать Search By Image

Пожалуй, самым лучшим приложением поиска по фото является программа Search By Image. Она умеет находить информацию тремя путями:

по фотографии (Take Photo);

по картинке из галереи (Image Gallery);

по ссылке на изображение (Image Link).

В качестве результата вы получите выдачу в Google, Яндекс и Bing. Таким образом, приложение агрегирует сервисы поиска по картинкам, предоставляя более удобный формат взаимодействия с ними без предварительного запуска браузера.

Система поиска картинок Photo Sherlock

Скачать Photo Sherlock

Приложение Photo Sherlock — программа иного толка. Во-первых, она предлагает либо сделать фото, либо выбрать картинку из галереи без возможности вставить ссылку на изображение. После загрузки картинки вы можете ее обрезать, после чего остается нажать кнопку «Искать».

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По умолчанию Photo Sherlock выполняет поиск по фото в Bing, но во вкладке «Другое» вы найдете еще несколько полезных опций. Это и поиск актеров по фото, и поиск людей на фотографии. Правда, при выборе одной из них вы будете направлены на партнерский сайт или на страницу другого приложения. То есть внутри самого Photo Sherlock функции не реализованы.

Поиск Reverse Image Search Tool

Скачать Reverse Image Search Tool

Еще одно неплохое приложение для бесплатного поиска по фото — Reverse Image Search Tool. Несмотря на отсутствие русскоязычной локализации, вы без труда разберетесь в его меню, которое состоит из четырех пунктов:

Import from Camera (создание фото через камеру и его мгновенный поиск);

Import from Gallery (загрузка картинок из галереи);

Paste Image Web address (поиск по ссылке);

Search Photo by Keyword (поиск картинок по ключевым словам).

В качестве выдачи Reverse Image Search Tool использует несколько сервисов, включая Google, Яндекс, Bing и TinEye. Вам остается лишь выбрать подходящий и ознакомиться с результатами поиска.