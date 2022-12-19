Как найти наушники, если они потерялись дома или на улице

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Герман Вологжанин 0

Bluetooth-наушники являются едва ли не самым популярным аксессуаром для смартфона после USB-кабеля и блока питания. Они продолжают завоевывать рынок, планомерно вытесняя проводные модели. Не в последнюю очередь на это влияет низкая цена беспроводных гарнитур, а также их удобство и функциональность. Вместе с тем компактные размеры подобных аксессуаров нередко становятся причиной их потери. Вы можете забыть кейс в гостях или случайно выронить наушник. Неужели единственным выходом из такой ситуации является покупка новой Bluetooth-гарнитуры? Давайте разбираться, как найти потерянные наушники, и что для этого понадобится.

Как найти наушники, если они потерялись дома или на улице. Хорошие беспроводные наушники сложно найти, но легко потерять. Фото.

Хорошие беспроводные наушники сложно найти, но легко потерять

Можно ли найти потерянные наушники

Найти можно даже проводные наушники. Другое дело, что для этого вам придется хорошенько напрячь мозги, вспомнив, где они могли быть оставлены, и очень внимательно осмотреться по сторонам. С беспроводными наушниками все одновременно и проще, и сложнее. Поскольку такие модели обладают встроенным датчиком Bluetooth, есть возможность отследить их сигнал. Правда, чтобы вы могли найти беспроводные наушники, должны быть соблюдены определенные условия:

  • Bluetooth-гарнитура исправна и заряжена;
  • наушники находятся в режиме обнаружения (кейс с наушниками открыт, либо гарнитура извлечена из кейса, либо она уже подключена к смартфону);
  • аксессуар находится в радиусе действия Bluetooth-сигнала.

С одной стороны, условий немного, с другой — они весьма специфические. Вы не сможете найти потерянные наушники по Bluetooth, если они разряжены, помещены в закрытый кейс или находятся вне зоны досягаемости блютуз-приемника. Точнее, такая возможность остается, но этот текст вам не поможет.

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Что делать, если потерял наушники

Что делать, если потерял наушники. Выход есть всегда, а потеря наушников — не самая безнадежная ситуация. Фото.

Выход есть всегда, а потеря наушников — не самая безнадежная ситуация

Как бы кто из вас ни относился к компании Apple, именно она предлагает лучший способ найти потерянные наушники AirPods, о чем рассказывали коллеги с сайта Appleinsider.ru. Но мы говорим о блютуз-гарнитурах десятков разных брендов в связке с Андроид-смартфонами, и вот тут все намного сложнее.

В настройках своих vivo TWS 2 я не видел функцию поиска потерянных наушников ни в настройках телефона, ни в фирменных утилитах, которые используются для подключения беспроводных гарнитур. В то же время не стану утверждать, что такой опции нет нигде. Более того, могу даже рассказать, как найти наушники JBL:

  1. Откройте настройки Bluetooth.
  2. Перейдите в параметры гарнитуры.
  3. Нажмите кнопку «Поиск устройства».
Что делать, если потерял наушники. Найти беспроводные наушники JBL можно через специальную функцию в настройках Bluetooth. Правда, только в том случае, если гарнитура подключена к смартфону. Фото.

Найти беспроводные наушники JBL можно через специальную функцию в настройках Bluetooth. Правда, только в том случае, если гарнитура подключена к смартфону

Даже при использовании наушников другой марки настоятельно рекомендую проверить наличие подобной опции в настройках смартфона или в фирменном приложении. Если ее нет, то еще ничего не потеряно.

В случае, когда гарнитура подключена к смартфону, вы можете запустить воспроизведение музыки на максимальной громкости и попытаться услышать звук, который издают динамики. Если наушники не сопряжены, но извлечены из кейса где-то неподалеку, просто включите Bluetooth на телефоне. Скорее всего, гарнитура подключится автоматически, и вам удастся запустить воспроизведение.

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Лучшим способом, как найти потерянные наушники, является использование специальных приложений-локаторов. Они помогают обнаружить гарнитуру даже в том случае, если она не подключена к смартфону, но при этом готова к сопряжению и находится в зоне досягаемости. Вот несколько приложений для поиска наушников, которые я протестировал:

Все программы работают схожим образом. Вы предоставляете им доступ к Bluetooth и включаете одноименный датчик, а они — показывают все блютуз-устройства вокруг. В отличие от настроек телефона, приложения не просто предлагают список беспроводной техники, а сообщают об уровне сигнала или о приблизительном расстоянии до того или иного гаджета.

Что делать, если потерял наушники. Специальные приложения помогают найти наушники даже в том случае, если они не подключены к смартфону. Фото.

Специальные приложения помогают найти наушники даже в том случае, если они не подключены к смартфону

Все, что вам нужно — выбрать свои наушники в списке и начать их поиск. Bluetooth Finder покажет DBm (силу сигнала), Find My Headset — расстояние, а Find My Bluetooth Device сыграет с вами в «горячо-холодно». Несмотря на высокую оценку некоторых из тих программ в Google Play, ни одну из них я не могу назвать идеальной или даже хорошей.

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Bluetooth Finder отказался искать мои наушники, Find My Bluetooth Device и Find My Headset работали с перебоями, а BlueRadar и вовсе не смог обнаружить ни одно устройство. Тем не менее, попробовать стоит, так как иного варианта, как найти потерянные беспроводные наушники, у вас нет.

Как найти потерянный наушник

То, о чем я говорил ранее, актуально в ситуации, когда вы потеряли оба наушника, но уверены, что они находятся вместе. А как действовать, если потерял один наушник? В принципе, действовать нужно аналогичным образом. Но есть один нюанс. Тот наушник, который остается в наличии, нужно убрать в кейс. Иначе, каким бы блютуз-радаром вы ни воспользовались, он всегда будет показывать, что гарнитура рядом.

Если вы являетесь владельцем Redmi Buds, Xiaomi Buds или AirDots, а для настройки и подключения Bluetooth-гарнитуры используете приложение Mi Buds M8, то попробуйте найти потерянный наушник следующим образом:

  1. Запустите приложение.
  2. Активируйте функцию «Предупреждение об утере наушников».
  3. Перейдите в раздел «Поиск наушников».
  4. Нажмите кнопку «Правый» или «Левый» в зависимости от того, какой наушник потерялся.
Как найти потерянный наушник. Приложение Mi Buds M8 позволяет найти наушники по отдельности. Фото.

Приложение Mi Buds M8 позволяет найти наушники по отдельности

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Чтобы этот способ сработал, гарнитура должна не только находиться поблизости, но и быть подключена к смартфону. А в таком случае можно просто запустить воспроизведение музыки, если вы потеряли наушники дома. И какой вариант тогда лучше?

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