Как найти наушники, если они потерялись дома или на улице

Bluetooth-наушники являются едва ли не самым популярным аксессуаром для смартфона после USB-кабеля и блока питания. Они продолжают завоевывать рынок, планомерно вытесняя проводные модели. Не в последнюю очередь на это влияет низкая цена беспроводных гарнитур, а также их удобство и функциональность. Вместе с тем компактные размеры подобных аксессуаров нередко становятся причиной их потери. Вы можете забыть кейс в гостях или случайно выронить наушник. Неужели единственным выходом из такой ситуации является покупка новой Bluetooth-гарнитуры? Давайте разбираться, как найти потерянные наушники, и что для этого понадобится.

Можно ли найти потерянные наушники

Найти можно даже проводные наушники. Другое дело, что для этого вам придется хорошенько напрячь мозги, вспомнив, где они могли быть оставлены, и очень внимательно осмотреться по сторонам. С беспроводными наушниками все одновременно и проще, и сложнее. Поскольку такие модели обладают встроенным датчиком Bluetooth, есть возможность отследить их сигнал. Правда, чтобы вы могли найти беспроводные наушники, должны быть соблюдены определенные условия:

Bluetooth-гарнитура исправна и заряжена;

наушники находятся в режиме обнаружения (кейс с наушниками открыт, либо гарнитура извлечена из кейса, либо она уже подключена к смартфону);

аксессуар находится в радиусе действия Bluetooth-сигнала.

С одной стороны, условий немного, с другой — они весьма специфические. Вы не сможете найти потерянные наушники по Bluetooth, если они разряжены, помещены в закрытый кейс или находятся вне зоны досягаемости блютуз-приемника. Точнее, такая возможность остается, но этот текст вам не поможет.

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Что делать, если потерял наушники

Как бы кто из вас ни относился к компании Apple, именно она предлагает лучший способ найти потерянные наушники AirPods, о чем рассказывали коллеги с сайта Appleinsider.ru. Но мы говорим о блютуз-гарнитурах десятков разных брендов в связке с Андроид-смартфонами, и вот тут все намного сложнее.

В настройках своих vivo TWS 2 я не видел функцию поиска потерянных наушников ни в настройках телефона, ни в фирменных утилитах, которые используются для подключения беспроводных гарнитур. В то же время не стану утверждать, что такой опции нет нигде. Более того, могу даже рассказать, как найти наушники JBL:

Откройте настройки Bluetooth. Перейдите в параметры гарнитуры. Нажмите кнопку «Поиск устройства».

Даже при использовании наушников другой марки настоятельно рекомендую проверить наличие подобной опции в настройках смартфона или в фирменном приложении. Если ее нет, то еще ничего не потеряно.

В случае, когда гарнитура подключена к смартфону, вы можете запустить воспроизведение музыки на максимальной громкости и попытаться услышать звук, который издают динамики. Если наушники не сопряжены, но извлечены из кейса где-то неподалеку, просто включите Bluetooth на телефоне. Скорее всего, гарнитура подключится автоматически, и вам удастся запустить воспроизведение.

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Лучшим способом, как найти потерянные наушники, является использование специальных приложений-локаторов. Они помогают обнаружить гарнитуру даже в том случае, если она не подключена к смартфону, но при этом готова к сопряжению и находится в зоне досягаемости. Вот несколько приложений для поиска наушников, которые я протестировал:

Все программы работают схожим образом. Вы предоставляете им доступ к Bluetooth и включаете одноименный датчик, а они — показывают все блютуз-устройства вокруг. В отличие от настроек телефона, приложения не просто предлагают список беспроводной техники, а сообщают об уровне сигнала или о приблизительном расстоянии до того или иного гаджета.

Все, что вам нужно — выбрать свои наушники в списке и начать их поиск. Bluetooth Finder покажет DBm (силу сигнала), Find My Headset — расстояние, а Find My Bluetooth Device сыграет с вами в «горячо-холодно». Несмотря на высокую оценку некоторых из тих программ в Google Play, ни одну из них я не могу назвать идеальной или даже хорошей.

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Bluetooth Finder отказался искать мои наушники, Find My Bluetooth Device и Find My Headset работали с перебоями, а BlueRadar и вовсе не смог обнаружить ни одно устройство. Тем не менее, попробовать стоит, так как иного варианта, как найти потерянные беспроводные наушники, у вас нет.

Как найти потерянный наушник

То, о чем я говорил ранее, актуально в ситуации, когда вы потеряли оба наушника, но уверены, что они находятся вместе. А как действовать, если потерял один наушник? В принципе, действовать нужно аналогичным образом. Но есть один нюанс. Тот наушник, который остается в наличии, нужно убрать в кейс. Иначе, каким бы блютуз-радаром вы ни воспользовались, он всегда будет показывать, что гарнитура рядом.

Если вы являетесь владельцем Redmi Buds, Xiaomi Buds или AirDots, а для настройки и подключения Bluetooth-гарнитуры используете приложение Mi Buds M8, то попробуйте найти потерянный наушник следующим образом:

Запустите приложение. Активируйте функцию «Предупреждение об утере наушников». Перейдите в раздел «Поиск наушников». Нажмите кнопку «Правый» или «Левый» в зависимости от того, какой наушник потерялся.

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Чтобы этот способ сработал, гарнитура должна не только находиться поблизости, но и быть подключена к смартфону. А в таком случае можно просто запустить воспроизведение музыки, если вы потеряли наушники дома. И какой вариант тогда лучше?